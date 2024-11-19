賀中華隊前進東京！Rakuten Monkeys指定商品下殺6折起

哈彼科技宣布完成由知名電商平台「快電商」領投的千萬級天使輪募資。此輪投資將加速其核心產品「Havppen」全方位線上課程平台的研發及服務升級外，執行長邱世婷指出，拓展創新的內容電商變現模式已成趨勢，哈彼科技將協助更多品牌和企業建立數位化知識變現，實現線上線下虛實整合的全通路經營。

2024-11-19 15:00