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賀中華隊前進東京！Rakuten Monkeys指定商品下殺6折起
2024世界棒球12強賽如火如荼進行中，中華隊確定晉級複賽，並於今天（11月19日）前往東京備戰。為力挺中華隊及桃猿英雄前進東京，樂天市場攜手樂天桃猿隊推出獨家優惠，即日起至11月24日Rakuten Monkeys指定商品下殺6折起，再享周邊商品加價購5.5折起等好康，不僅回饋支持樂天桃猿的10號隊友和全台數百萬樂天會員，更與全民一起為中華隊及桃猿英雄加油。
樂天市場聯合樂天桃猿隊祭出獨家優惠與限時特價專區，即日起至11月24日指定商品6折起，如2024桃猿男兒視覺形象帆布袋、ARMY-XII人像應援巾，以及#39林立、#98陳晨威、#17陳冠宇、#69黃子鵬、#85朱育賢等桃猿英雄黑曜金背號T等，再享周邊商品加價購5.5折起，包含球員鑰匙圈、三角串旗、造型尺等，使用「樂天市場APP」購物，滿額天天享4%回饋 ；此外，選擇7-ELEVEN門市取貨，前1,000名再送「御料小館韓風拌拌炸雞」，還能免費抽8,888樂天點數大紅包等好禮。
●附註：詳細優惠活動內容以網頁、APP公告為準。
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