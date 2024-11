串流服務「Max」今上線！台灣大哥大用戶獨享最低月付160元起

台灣大哥大今天(11月19日)起開賣串流服務Max的電信優惠方案,台灣大哥大用戶獨享Max標準方案每月160元(原價220元,電信折抵60元 ) 觀賞Full HD畫質;台灣大哥大Max高級方案每月220元(原價299元,電信折抵79元), 升級4K UHD及杜比全景聲(Dolby Atmos)(視內容而定)。

慶祝Max上線,台灣大哥大即日起至12月31日推出抽獎活動,凡訂閱台灣大Max電信優惠方案,用戶有機會獲得三天兩夜的新加坡雙人機票,體驗亞洲首座《哈利波特 : 魔法幻境》(Harry Potter: Visions of Magic)互動藝術體驗展,或是抽到《權力遊戲》鐵王座手機架、《六人行》咖啡杯、《神力女超人》皮夾等總價值20萬元的熱門劇集週邊好禮。此外,即日起用戶至全台台灣大哥大實體門市臨櫃諮詢Max電信方案,即可獲得精美小禮,數量有限送完為止。

Max作為創新的HBO原創影集的獨家匯聚之處,將推出一系列的獨家故事,包含全新影集《沙丘:預言》、《權力遊戲》前傳《A Knight of the Seven Kingdoms》、《IT:Welcome to Derry》與即將上線的《哈利波特》影集,以及《龍族前傳》、《白蓮花大飯店》與《最後生還者》全新季數,備受喜愛的經典影集《六人行》也將全集數回歸。訂戶也可觀賞獲獎肯定的影集,如《無間警探》、《權力遊戲》與《繼承之戰》,以及詹姆斯岡恩(James Gunn)與彼得薩弗蘭(Peter Safran)接手領導 DC宇宙後的首部影集-Max原創成人動畫《Creature Commandos》。由詹姆士和奧利弗菲力普斯(弗雷和喬治衛斯理)主持的《Harry Potter:Wizards of Baking》聚焦傳奇故事與奇幻美食創作的真人秀競賽節目,也將會在Max上線。喜愛 Discovery、TLC、AFN、Food Network、ID與HGTV實境節目的粉絲可以盡情期待《漁人的搏鬥》、《金礦的賭注》、《原始生活 21 天》、《到美國結婚去》、《戰痘醫生》與《房產兄弟》的全新季數。

台灣大哥大即日起推出Max電信優惠方案,用戶可洽客服188、台灣大哥大官網,或至台灣大哥大實體門市諮詢,再享限量精美小禮,數量有限,送完為止。台灣大Max年訂「標準方案」,每月只要160元(原價220元,電信折抵60元),享有Full HD畫質,並可以在2台裝置上同時觀看,最多可下載30部影片;台灣大哥大用戶享年訂「高級方案」每月220元(原價299元,電信折抵79元)的價格,並提供高達4K UHD及杜比全景聲(Dolby Atmos)(視內容提供),可以在4台裝置上同時觀看,以及最多可下載100部影片(內容有所限制)。