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串流服務「Max」今上線！台灣大哥大用戶獨享最低月付160元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
國際串流平台Max今天（11月19日）上線，台灣大哥大推出優惠方案每月160元（原價220元）。圖／台灣大哥大提供
國際串流平台Max今天（11月19日）上線，台灣大哥大推出優惠方案每月160元（原價220元）。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大今天（11月19日）起開賣串流服務Max的電信優惠方案，台灣大哥大用戶獨享Max標準方案每月160元（原價220元，電信折抵60元 ) 觀賞Full HD畫質；台灣大哥大Max高級方案每月220元（原價299元，電信折抵79元）， 升級4K UHD及杜比全景聲（Dolby Atmos）（視內容而定）。

慶祝Max上線，台灣大哥大即日起至12月31日推出抽獎活動，凡訂閱台灣大Max電信優惠方案，用戶有機會獲得三天兩夜的新加坡雙人機票，體驗亞洲首座《哈利波特 : 魔法幻境》（Harry Potter： Visions of Magic）互動藝術體驗展，或是抽到《權力遊戲》鐵王座手機架、《六人行》咖啡杯、《神力女超人》皮夾等總價值20萬元的熱門劇集週邊好禮。此外，即日起用戶至全台台灣大哥大實體門市臨櫃諮詢Max電信方案，即可獲得精美小禮，數量有限送完為止。

Max作為創新的HBO原創影集的獨家匯聚之處，將推出一系列的獨家故事，包含全新影集《沙丘：預言》、《權力遊戲》前傳《A Knight of the Seven Kingdoms》、《IT：Welcome to Derry》與即將上線的《哈利波特》影集，以及《龍族前傳》、《白蓮花大飯店》與《最後生還者》全新季數，備受喜愛的經典影集《六人行》也將全集數回歸。訂戶也可觀賞獲獎肯定的影集，如《無間警探》、《權力遊戲》與《繼承之戰》，以及詹姆斯岡恩（James Gunn）與彼得薩弗蘭（Peter Safran）接手領導 DC宇宙後的首部影集－Max原創成人動畫《Creature Commandos》。由詹姆士和奧利弗菲力普斯（弗雷和喬治衛斯理）主持的《Harry Potter：Wizards of Baking》聚焦傳奇故事與奇幻美食創作的真人秀競賽節目，也將會在Max上線。喜愛 Discovery、TLC、AFN、Food Network、ID與HGTV實境節目的粉絲可以盡情期待《漁人的搏鬥》、《金礦的賭注》、《原始生活 21 天》、《到美國結婚去》、《戰痘醫生》與《房產兄弟》的全新季數。

台灣大哥大即日起推出Max電信優惠方案，用戶可洽客服188、台灣大哥大官網，或至台灣大哥大實體門市諮詢，再享限量精美小禮，數量有限，送完為止。台灣大Max年訂「標準方案」，每月只要160元（原價220元，電信折抵60元），享有Full HD畫質，並可以在2台裝置上同時觀看，最多可下載30部影片；台灣大哥大用戶享年訂「高級方案」每月220元（原價299元，電信折抵79元）的價格，並提供高達4K UHD及杜比全景聲（Dolby Atmos）（視內容提供），可以在4台裝置上同時觀看，以及最多可下載100部影片（內容有所限制）。

《哈利波特:魔法幻境》（Harry Potter：Visions of Magic）互動藝術體驗展將於11月22日在新加坡盛大展開，台灣大哥大帶影迷展開魔法旅程，即日起至12月31日訂閱Max年約的台灣大哥大用戶皆可登錄參加抽獎，有機會抽中三天兩夜新加坡來回雙人機票,住宿與互動體驗展門票，來沉浸式感受奇幻世界。詳情請洽台灣大哥大活動網址https://max.taiwanmobile.com/event/launch。

國際串流平台Max暢享哈利波特、DC宇宙、六人行等經典鉅作。。圖／台灣大哥大提供
國際串流平台Max暢享哈利波特、DC宇宙、六人行等經典鉅作。。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大推出Max優惠方案每月160元（原價220元），暢享《權力遊戲》等經典影集。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大推出Max優惠方案每月160元（原價220元），暢享《權力遊戲》等經典影集。圖／台灣大哥大提供

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