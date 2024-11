RICHARD MILLE第四屆Art Here藝術展 文化觸角再展開

生活跟藝術不在遠方,只能在當下、真切體驗。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE宣布,將與阿布達比羅浮宮(Louvre Abu Dhabi)合作第四屆的Art Here藝術展,為公眾帶來五位來自海灣GCC國家與北非的入圍藝術家作品,也將藝術欣賞的視角由傳統的歐美、亞洲,遍及中東和北非地區。

RICHARD MILLE藝術獎的成立原本就在於鼓勵在地、傑出的當代藝術家,為其發聲、嶄露頭角,同時鼓勵新生代的創作。2024年的Art Here主題聚焦在阿布達比羅浮宮三種官方語言的三個主題,分別是英文「覺醒」的awakenings、 法語「開始」的overtures,以及阿拉伯語「地平線」的آفاق;其中法國-突尼西亞藝術家Férielle Doulain-Zouari的「耕耘土壤」(Tilling the Soil)是以裝 置、雕塑和編織為手法,展示個人與外在環境隨時間推移所產生的交集與變化性;埃及藝術家Moataz Nasr的「天空的新娘」(The Brides of the Sky)則重新建構了歷史建築的頂端,以此象徵女性面對衝突所展現的勇氣,阿聯酋藝術家Lamya Gargash則將象徵阿拉伯特色的沙子成為藝術創作元素,打造出2公尺高的沙灘球型雕塑,醒目、直觀且充滿趣味性。

Art Here 2024策展人Simon Njami表示,本次展覽透過徵集區域的展延擴大了美學衝突、對話和挑戰的可能,「這個計畫的特殊之處在於作品需要適合阿布達比羅浮宮的場域。所有專為這個獎項創作的作品都是為這個特定地點所製作的,因此將創造一 個令觀眾著迷的整體氛圍。」

而之所以支持贊助Art Here活動,緣起於RICHARD MILLE同樣在手腕上分寸的微小空間進行量體、物理、美學的多重實驗與創新,從挑戰尺寸的超薄機芯、抵抗外在衝擊力的抗震結構,甚至是在高級女表上的高彩風格創新,RICHARD MILLE帶來的不僅是一只表款、一種生活風格主張,更是一系列手腕上的微型藝術品。