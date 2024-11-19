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RICHARD MILLE第四屆Art Here藝術展 文化觸角再展開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
藝術家Férielle Doulain-Zouari。圖／RICHARD MILLE提供
藝術家Férielle Doulain-Zouari。圖／RICHARD MILLE提供

生活跟藝術不在遠方，只能在當下、真切體驗。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE宣布，將與阿布達比羅浮宮（Louvre Abu Dhabi）合作第四屆的Art Here藝術展，為公眾帶來五位來自海灣GCC國家與北非的入圍藝術家作品，也將藝術欣賞的視角由傳統的歐美、亞洲，遍及中東和北非地區。

RICHARD MILLE藝術獎的成立原本就在於鼓勵在地、傑出的當代藝術家，為其發聲、嶄露頭角，同時鼓勵新生代的創作。2024年的Art Here主題聚焦在阿布達比羅浮宮三種官方語言的三個主題，分別是英文「覺醒」的awakenings、 法語「開始」的overtures，以及阿拉伯語「地平線」的آفاق；其中法國-突尼西亞藝術家Férielle Doulain-Zouari的「耕耘土壤」（Tilling the Soil）是以裝 置、雕塑和編織為手法，展示個人與外在環境隨時間推移所產生的交集與變化性；埃及藝術家Moataz Nasr的「天空的新娘」（The Brides of the Sky）則重新建構了歷史建築的頂端，以此象徵女性面對衝突所展現的勇氣，阿聯酋藝術家Lamya Gargash則將象徵阿拉伯特色的沙子成為藝術創作元素，打造出2公尺高的沙灘球型雕塑，醒目、直觀且充滿趣味性。

Art Here 2024策展人Simon Njami表示，本次展覽透過徵集區域的展延擴大了美學衝突、對話和挑戰的可能，「這個計畫的特殊之處在於作品需要適合阿布達比羅浮宮的場域。所有專為這個獎項創作的作品都是為這個特定地點所製作的，因此將創造一 個令觀眾著迷的整體氛圍。」

而之所以支持贊助Art Here活動，緣起於RICHARD MILLE同樣在手腕上分寸的微小空間進行量體、物理、美學的多重實驗與創新，從挑戰尺寸的超薄機芯、抵抗外在衝擊力的抗震結構，甚至是在高級女表上的高彩風格創新，RICHARD MILLE帶來的不僅是一只表款、一種生活風格主張，更是一系列手腕上的微型藝術品。

五件入選2024 Art Here的雕塑或裝置藝術已由即日起、持續在阿布達比羅浮宮空間展出，同時RICHARD MILLE藝術獎得主將獲60,000美元獎金，至於最終將由哪一位藝術家勝出？則將於2024年12月的頒獎典禮上、正式發表。

藝術家Moataz Nasr。圖／RICHARD MILLE提供
藝術家Moataz Nasr。圖／RICHARD MILLE提供
在持續運用科技材料、研發複雜機芯外，RICHARD MILLE在高級珠寶女表的設計上也持續展現高彩、前衛的藝術風格。圖／RICHARD MILLE提供
在持續運用科技材料、研發複雜機芯外，RICHARD MILLE在高級珠寶女表的設計上也持續展現高彩、前衛的藝術風格。圖／RICHARD MILLE提供
位於阿布達比的「阿布達比羅浮宮」，是阿拉伯聯合大公國與法國官方的合作，始於2017年揭幕。圖／RICHARD MILLE提供
位於阿布達比的「阿布達比羅浮宮」，是阿拉伯聯合大公國與法國官方的合作，始於2017年揭幕。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE與阿布達比羅浮宮合作，將在12月公布第四屆Art Here得獎名單。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE與阿布達比羅浮宮合作，將在12月公布第四屆Art Here得獎名單。圖／RICHARD MILLE提供
藝術家Lamya Gargash。圖／RICHARD MILLE提供
藝術家Lamya Gargash。圖／RICHARD MILLE提供

突尼西亞 羅浮宮 藝術家

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