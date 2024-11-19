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雄獅旅遊、日本良品計畫、台灣無印良品跨界合作！限量推「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」即日起於雄獅官網正式發售。圖／雄獅旅遊提供
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」即日起於雄獅官網正式發售。圖／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊、日本良品計畫、台灣無印良品三方跨界合作，正式推出日本深度體驗式旅遊，行程以永續概念出發，造訪日本千葉縣，實際體驗日本良品計畫在當地規劃的地方創生場域「MUJI BASE」，包含住在由老屋改造的民宿、親身體驗在地農事與手作活動，帶領旅客遠離塵囂並與自然共生，品味從產地到餐桌的當季旬味之美，讓旅行不只是走買遊逛，而是具有生活感的深度體驗日本地方日常。行程即日起於雄獅旅遊官網正式發售。

雄獅串聯生活產業，秉持三個理念「Stay longer、Move slowly、Engage more」持續深耕綠色產業鏈；而日本良品計畫及無印良品則倡議「對社會土地有所貢獻」的理念，因此，三方品牌延續共同的永續概念，攜手打造「日式美學、自然簡樸、生活風格」的旅遊企劃，這也是無印良品與海外旅行社的全球首次合作，2025年質感旅遊企劃「跟著MUJI去旅行!慢活千葉好感生活之旅」預計首波於3月、5月出發，限量各2梯次。

「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」將帶領旅客入住今年10月甫公開的「MUJI BASE OIKAWA」或2023年開幕的「MUJI BASE KAMOGAWA」。「MUJI BASE OIKAWA」是由廢棄學校改造成簡約舒適的旅宿空間，附設無印良品商店、圖書區等設施，旅客還能在此參與養蜂活動等農事體驗；「MUJI BASE KAMOGAWA」則是一棟擁有百年歷史的古民家，以「和洋融合」為主題，進行翻新改造，建築內外都深具特色，自開幕以來已成為當地的地方新地標。

一天的開始就從「MUJI BASE KAMOGAWA」古民宅做早餐開始，行程將帶領大家親自動手做早餐，接著化身一日小農，吃飽上工挽袖回歸原始，到「棚田」體驗農活趣味，同時「無印良品道之驛」休息站裡的「Café＆Meal」也將準備午餐，等著旅客來品嚐在地好食。

另外，也會安排旅客到「苗目農場」採摘香草，透過視覺、觸覺、嗅覺與味覺，感受與自然的魅力。為了讓旅程留下更多紀念，「無印良品道之驛」休息站將提供專屬的手作坊，與旅客一起進行稻草編織、鑰匙圈吊飾製作等活動，讓獨一無二的紀念品與旅客一同滿載對在地的回憶與祝福。此行程安排的永續旅遊體驗，除了希望支持日本地方產業與文化，同時也期望傳達注重自然環境的精神，希望讓旅客擁有一段不同過往的體驗旅程。

「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」預計首波於2025年3月、5月出發，限量各2梯次。圖／MUJI無印良品提供
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」預計首波於2025年3月、5月出發，限量各2梯次。圖／MUJI無印良品提供
「無印良品休息站」提供旅客專屬的永續共生體驗。圖／MUJI無印良品提供
「無印良品休息站」提供旅客專屬的永續共生體驗。圖／MUJI無印良品提供
MUJI與雄獅旅遊首次合作，帶旅客入住百年古民家「MUJI BASE KAMOGAWA」。圖／MUJI無印良品提供
MUJI與雄獅旅遊首次合作，帶旅客入住百年古民家「MUJI BASE KAMOGAWA」。圖／MUJI無印良品提供
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」即日起於雄獅旅遊官網正式發售。圖／MUJI無印良品提供
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」即日起於雄獅旅遊官網正式發售。圖／MUJI無印良品提供
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」可體驗當地養蜂活動。圖／MUJI無印良品提供
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」可體驗當地養蜂活動。圖／MUJI無印良品提供
雄獅旅遊、日本良品計畫、台灣無印良品三方跨界合作推出2025年質感旅遊企劃，入住廢棄學校改造民宿「MUJI BASE OIKAWA」。圖／MUJI無印良品提供
雄獅旅遊、日本良品計畫、台灣無印良品三方跨界合作推出2025年質感旅遊企劃，入住廢棄學校改造民宿「MUJI BASE OIKAWA」。圖／MUJI無印良品提供
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」可化身一日小農，到「棚田」體驗農活趣味。圖／MUJI無印良品提供
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」可化身一日小農，到「棚田」體驗農活趣味。圖／MUJI無印良品提供
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」感受日式美學、自然簡樸、生活風格的旅程樂趣。圖／MUJI無印良品提供
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」感受日式美學、自然簡樸、生活風格的旅程樂趣。圖／MUJI無印良品提供
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」棚田農事體驗，從產地到餐桌來場深度之旅。圖／MUJI無印良品提供
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」棚田農事體驗，從產地到餐桌來場深度之旅。圖／MUJI無印良品提供
日本良品計畫執行役員河村玲、MUJI無印良品台灣區董事長兼總經理吉田明裕、雄獅集團董事總經理黃信川，三方首度跨界合作。圖／雄獅旅遊提供
日本良品計畫執行役員河村玲、MUJI無印良品台灣區董事長兼總經理吉田明裕、雄獅集團董事總經理黃信川，三方首度跨界合作。圖／雄獅旅遊提供
MUJI改造和洋融合美學民宿，建築內外均具特色。圖／MUJI無印良品提供
MUJI改造和洋融合美學民宿，建築內外均具特色。圖／MUJI無印良品提供
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」可體驗從產地到餐桌，「MUJI BASE KAMOGAWA」古民宅做早餐。圖／MUJI無印良品提供
「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」可體驗從產地到餐桌，「MUJI BASE KAMOGAWA」古民宅做早餐。圖／MUJI無印良品提供

日本 無印良品

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