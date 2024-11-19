GU感謝祭服飾290元起 滿額再送人氣插畫家風格玻璃杯

日本流行服飾品牌GU歡慶來台10周年，將於11月22日至12月5日連續14天迎接年度大檔「感謝祭」，推出「五大感謝企劃」，精選男、女、童、TEEN系列限定商品，推出最低290元起的回饋價，活動期間單筆消費滿1,500元，就送「人氣插畫家限量風格玻璃杯盲盒」，由「小高潮色計事務所、消極男子、weiweiboy、一事吳陳」共打造10種款式。

GU感謝祭3大主打單品

1、登日本Nikkei Trendy雜誌2024流行影響物 BARREL LEG錐形褲系列

自今年6月從Threads掀起「錐形褲」討論熱潮，近期更登上日本知名流行生活用品雜誌Nikkei Trendy 2024流行影響物排行榜的第18名，也是排行榜中排名最高的服飾單品。

GU陸續推出了多款不同材質的BARREL LEG錐形褲，冬季最適合「女裝燈芯絨BARREL LEG錐形褲」，感謝祭限定優惠價790元，降價現省200元。「童裝 BARREL LEG錐形牛仔褲」、「TEEN系列BARREL LEG錐形牛仔褲」才有的粉色限定色，感謝祭優惠價更只要590元。

2、「HEAT PADDED夾層外套系列」 保暖、降價有感

HEAT PADDED夾層外套系列採用中空纖維設計，高領的連帽設計，可包覆整個臉部並保持溫暖；還具防風、耐久防潑水機能。感謝祭期間「女裝HEAT PADDED夾層外套」、「男裝HEAT PADDED夾層外套」降價200元（原價1,490元，限定優惠價1,290元），「童裝HEAT PADED兩穿夾層外套」限定優惠價1,090元。

3、「女裝柔軟羅紋高領T恤」只要290元

秋冬實用內搭單品「女裝柔軟羅紋高領T恤」百搭又舒適，感謝祭優惠價一件只要290元，共有灰、黑、米白、深綠4種顏色。