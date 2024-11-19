2新款刮刮樂上市！ 金幣大作戰猜拳比輸贏
台灣彩券19日推出兩款刮刮樂新品，「金幣大作戰」與「猜拳高手」，新品總獎項超過410萬個，總獎金逾19.5億元。
「金幣大作戰」每張售價300元，票面設計為蒐集金幣闖關的刺激冒險情境，以英勇騎士蓄勢待發迎接各種刺激冒險情境以蒐集象徵勝利闖關的金幣為設計，一路上將面臨蝙蝠、鱷魚與噴火龍等各種挑戰。
刮開遊戲區若刮出3個（含）以上「金幣」符號即可依對照表獲得對應獎金，刮出12個「金幣」符號即得頭獎300萬元，1,000元（含）以上的獎項超過46萬個，頭獎300萬元共有3個，總中獎率36%。
「猜拳高手」每張售價200元，將「剪刀」、「石頭」、「布」三種猜拳手勢作為遊戲符號，紙上猜拳定勝負，任一局中只要「您的符號」勝過「對手的符號」即得該局獎金。
1,000元（含）以上的獎項超過23萬個，頭獎200萬元共有6個，總中獎率31%。
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