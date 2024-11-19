泰國觀光局再和長榮簽合作意向書 促進旅遊市場

看準長榮航空的綿密網絡，泰國觀光局今天再度和長榮簽署合作意向書，延續去年的合作意向書內容，未來3年雙方將共同促進更多的旅客到泰國旅遊。

簽約儀式今天早上在泰國觀光局總部舉行，在長榮航空副總經理廖至維和泰國觀光局（Tourism Authorityof Thailand）局長塔帕妮（Thapanee Kiatphaibool）見證下，由長榮航空客運管理本部航線效益管理部協理曾義唐和泰國觀光局國際市場副局長帕塔拉農（Pattaraanong Na Chiangmai）完成簽署。

長榮航空每週有28班往返台北和曼谷的航班，有87班台北飛往北美主要城市的航班，長榮也提供從曼谷和台北直飛歐洲各大城市的航班，看準長榮的綿密網絡，泰國觀光局和長榮合作，邀請旅遊業者、媒體和網紅到泰國觀光。

雙方將共同參加泰國觀光局舉辦的旅展和全球主要市場的宣傳活動，泰國觀光局也將針對長榮有航班的主要市場，提供當地旅遊業者到泰國旅遊的促銷方案和套裝行程。

廖至維接受媒體訪問表示，從明年開始，長榮從台北飛曼谷和清邁每週將近40個航班，而泰國對長榮航空來說不只是一個目的地，是長榮航空僅次於桃園機場另外一個樞紐。

廖至維指出，長榮不只台北和曼谷之間的航班，還有曼谷飛往和歐洲的航班，旅客從泰國到歐洲、到台北都可以選擇長榮，還可以從台北飛往東北亞、紐澳或北美，都很方便。

去年7月泰國觀光局已和長榮航空簽署合作意向書，時間為1年，廖至維指出，大家合作得很愉快，因此決定再延長合作意向書3年。