從奶奶衣櫃挖寶？Miu Miu全新Upcycled系列叛逆也甜美

循環再造、減低浪費，正是永續精神的表現與目的。時尚品牌Miu Miu推出2024 Upcycled系列，使用自全球收購而來的蘇格蘭裙、皮革再改造，帶來懷舊也現代、穿越時空而來的時髦單品。

Miu Miu推出2024 Upcycled的二手皮革皆是從全球不同市場採購而來，而二手蘇格蘭裙裝則聚焦於1950到1970年代，宛如從老奶奶的衣櫃中獲得當時年代生產的布料織品；同時Upcycled系列的紗線則從品牌的庫存面料中所組合，使用的刺繡非新品、但也未曾使用，是Miu Miu過去用於黑色香堤依蕾絲（Chantilly lace）的庫存樣品。

然Miu Miu的Upcycled系列不僅使用過去物料，同時亦賦予2024年的手工與新意。像是蘇格蘭裙裝便將比例結構重新設計，並加以手工刺繡水晶寶石點綴，系列短裙並以低腰再搭配全新的皮革飾帶；服裝外，Upcycled系列並帶來連帽長T恤、圍巾與小配飾等配件、包款，其所使用的紗線是以手工編織的混色羊毛製作，並搭配棉質鉤針編織的Miu Miu Logo。

該系列已在miumiu.com官方網站、全球指定Miu Miu專門店上線，台灣則有微風南山Miu Miu專門店到貨部分商品，可逕行店洽詢問。