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從奶奶衣櫃挖寶？Miu Miu全新Upcycled系列叛逆也甜美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2024 Upcycled系列形象廣告，由英國演員Emma Corrin演出，傳遞Miu Miu集叛逆、甜美、個性於一身的複合特質。圖／Miu Miu提供
2024 Upcycled系列形象廣告，由英國演員Emma Corrin演出，傳遞Miu Miu集叛逆、甜美、個性於一身的複合特質。圖／Miu Miu提供

循環再造、減低浪費，正是永續精神的表現與目的。時尚品牌Miu Miu推出2024 Upcycled系列，使用自全球收購而來的蘇格蘭裙、皮革再改造，帶來懷舊也現代、穿越時空而來的時髦單品。

Miu Miu推出2024 Upcycled的二手皮革皆是從全球不同市場採購而來，而二手蘇格蘭裙裝則聚焦於1950到1970年代，宛如從老奶奶的衣櫃中獲得當時年代生產的布料織品；同時Upcycled系列的紗線則從品牌的庫存面料中所組合，使用的刺繡非新品、但也未曾使用，是Miu Miu過去用於黑色香堤依蕾絲（Chantilly lace）的庫存樣品。

然Miu Miu的Upcycled系列不僅使用過去物料，同時亦賦予2024年的手工與新意。像是蘇格蘭裙裝便將比例結構重新設計，並加以手工刺繡水晶寶石點綴，系列短裙並以低腰再搭配全新的皮革飾帶；服裝外，Upcycled系列並帶來連帽長T恤、圍巾與小配飾等配件、包款，其所使用的紗線是以手工編織的混色羊毛製作，並搭配棉質鉤針編織的Miu Miu Logo。

該系列已在miumiu.com官方網站、全球指定Miu Miu專門店上線，台灣則有微風南山Miu Miu專門店到貨部分商品，可逕行店洽詢問。

Miu Miu 2024 Upcycled系列Wander針織羊毛肩背包，價格店洽。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2024 Upcycled系列Wander針織羊毛肩背包，價格店洽。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2024 Upcycled系列皮革機車夾克，40萬元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2024 Upcycled系列皮革機車夾克，40萬元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2024 Upcycled系列針織羊毛帽款，價格店洽。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2024 Upcycled系列針織羊毛帽款，價格店洽。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2024 Upcycled系列刺繡格紋及膝裙，18萬5,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2024 Upcycled系列刺繡格紋及膝裙，18萬5,000元。圖／Miu Miu提供
庫存的黑色香堤依蕾絲（Chantilly lace）、刺繡水晶寶石被重新手工組裝縫製，成為Miu Miu 2024 Upcycled的閃亮單品。圖／Miu Miu提供
庫存的黑色香堤依蕾絲（Chantilly lace）、刺繡水晶寶石被重新手工組裝縫製，成為Miu Miu 2024 Upcycled的閃亮單品。圖／Miu Miu提供
1950到1970年代的蘇格蘭短裙被Miu Miu改造、成為低腰設計，加上水晶鑲嵌後，洋溢著鮮明的懷舊華麗風格。圖／Miu Miu提供
1950到1970年代的蘇格蘭短裙被Miu Miu改造、成為低腰設計，加上水晶鑲嵌後，洋溢著鮮明的懷舊華麗風格。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2024 Upcycled系列所使用紗線是以手工編織混色羊毛製作，並搭配棉質鉤針編織的Miu Miu Logo。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2024 Upcycled系列所使用紗線是以手工編織混色羊毛製作，並搭配棉質鉤針編織的Miu Miu Logo。圖／Miu Miu提供

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