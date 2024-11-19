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新竹人準備衝巨城周年慶 再揪111家品牌快閃一站買足

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
每年狂吸人潮的遠東巨城購物中心周年慶，即將在11月28日至12月9日為期12天登場。圖／遠東巨城提供
每年狂吸人潮的遠東巨城購物中心周年慶，即將在11月28日至12月9日為期12天登場。圖／遠東巨城提供

新竹人最愛去的購物中心「遠東巨城購物中心」周年慶即將在11月28日至12月9日登場，今年完成逾800坪改裝，並持續導入桃竹苗獨家品牌，周年慶再揪111家品牌快閃，當中有4成初登場品牌。巨城董事長李靜芳表示，在今年1至10月業績較去年仍有逾4%成長的好表現下，12天周年慶將挑戰30億 (含遠東SOGO百貨新竹店)業績目標，2024全年業績目標為172億，較去年167億成長5%。

遠東巨城推動商品潮流年輕化，維持每年25%換櫃率，今年1樓導入「HOKA」、「National Geographic Apparel」，讓跨全齡的時尚運動陣容更完整，此外，位於生育率為全台第一的新竹，也引進專業寶寶瑜珈按摩第一品牌「Cocco Spa」以全台獨家概念店型登場，豐富5樓婦嬰幼兒版圖。4樓美食街和7樓主題餐廳陸續開幕的13家泰、韓、中、越、日、台菜系品牌滿足吃的需求。

巨城指出，今年在來客、業績雙成長表現下，帶動全業種皆成長，當中尤其以潮流運動、戶外、餐飲表現最為亮眼，主打時尚運動機能的「National Geographic Apparel」今年進駐巨城也帶來全台業績第一的成績。

今年周年慶，巨城匯集超過110個話題快閃店及聯合特賣品牌，並特別為竹科人打造智能住宅一站購足，包括「B&O」音響提升家庭娛樂體驗；B1「Aqara」帶來智能燈光、感測器、智能鎖；MIT小資首選的雙全生活館「DIKE」小家電、5樓「Ai LOCK」聯名馬來貘IP智慧鎖；「roborock」最新掃拖機器人、AI滾筒洗衣機以及租屋族新寵「迷你洗脫烘滾筒洗衣機」；以及毛小孩都全方面照顧到的「Jolly Pet」寵物用品。

看準大新竹地區購買力，巨城周年慶首日推出高消費回饋，累計50萬、80萬、120萬送萬元電子購物券，各樓面滿千送百、指定業種滿額贈、平日加碼雙重送，17大銀行信用卡滿額禮、購物刷HAPPY GO Pay點數最高10倍送等。巨城12天周年慶期間，天天都有不同的吉祥物阿Mall兄妹實用來店禮，讓主顧客天天上門都有驚喜。

遠東巨城今年1樓導入「National Geographic Apparel」新櫃。圖／遠東巨城提供
遠東巨城今年1樓導入「National Geographic Apparel」新櫃。圖／遠東巨城提供
遠東巨城今年1樓導入「HOKA」新櫃。圖／遠東巨城提供
遠東巨城今年1樓導入「HOKA」新櫃。圖／遠東巨城提供
遠東巨城今年5樓引進專業寶寶瑜珈按摩第一品牌「Cocco Spa」。圖／遠東巨城提供
遠東巨城今年5樓引進專業寶寶瑜珈按摩第一品牌「Cocco Spa」。圖／遠東巨城提供
遠東巨城周年慶，B1集雅社「WHIRLPOOL 590公升變頻對開門冰箱」，原價56,100元，特價39,900元。圖／遠東巨城提供
遠東巨城周年慶，B1集雅社「WHIRLPOOL 590公升變頻對開門冰箱」，原價56,100元，特價39,900元。圖／遠東巨城提供
遠東巨城周年慶，B3 GAME休閒館「ROG Ally」高效能遊戲設備，買就送「黑悟空」，原價19,999元，特價17,999元。圖／遠東巨城提供
遠東巨城周年慶，B3 GAME休閒館「ROG Ally」高效能遊戲設備，買就送「黑悟空」，原價19,999元，特價17,999元。圖／遠東巨城提供

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