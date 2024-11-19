哈彼科技獲快電商千萬天使投資 攜手共創線上課程新勢力

哈彼科技宣布完成由知名電商平台「快電商」領投的千萬級天使輪募資。此輪投資將加速其核心產品「 Havppen 」全方位線上課程平台的研發及服務升級外，執行長邱世婷指出，拓展創新的內容電商變現模式已成趨勢，哈彼科技將協助更多品牌和企業建立數位化知識變現，實現線上線下虛實整合的全通路經營。

打造全方位開課平台 讓知識變現更有價值

哈彼科技Havppen一站式線上開課系統服務致力於幫助品牌有效知識變現，輕鬆創建屬於自己的課程學院，並支援多元化營收模式、完備的後台管理工具，包含訂閱文章、預錄/募資課程、直播、預約諮詢、活動管理等百種以上功能應用，讓使用者能夠掌控課程數據、銷售與會員管理等關鍵環節，同時嵌入行銷分析工具，幫助企業和創作者掌握市場趨勢及會員行為。

營運長游恩寧表示，Havppen的核心在於打造持續累積品牌價值的內容電商生態系，從課程企劃到內容製作、行銷與用戶留存，哈彼科技提供全方位的支持，協助品牌建立專屬課程學院，並藉由精準行銷與數據分析，有效提升轉換率與用戶黏著度。這樣的整合方案，讓知識變現不只是銷售，而是持續為品牌賦能，帶來持久的價值和高效的學習體驗。

圖說：哈彼科技Havppen一站式線上開課系統服務致力於幫助品牌有效知識變現，輕鬆創建屬於自己的課程學院。 圖／哈彼科技提供

攜手「快電商」新助力，建構虛實整合的內容電商生態

快電商作為新興的電商領導者，短短三年內創下20億營業額，並且在內容創新和線上教育領域展現出強大的發展潛力，執行長邱世婷說明，隨著電商市場逐步成熟，線上課程虛實整合的內容電商生態成為未來趨勢，藉由快電商的行銷優勢和我們的技術整合，能更迅速地進入廣大內容消費市場，滿足品牌的多元化需求。

在千萬天使輪投資的助力下，哈彼科技與快電商為知識變現市場注入新活力，此次策略型投資不僅是資金上的支持，更是雙方在數位內容和電商領域的共同探索，將引領線上課程與電商市場的全新潮流。