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頂規精品聯手！德國高級製表 X 英式訂製服 預約限定中

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
象徵德國最高級的朗格表，今年6月甫於台北101開設專賣店。圖／朗格提供
象徵德國最高級的朗格表，今年6月甫於台北101開設專賣店。圖／朗格提供

無論是頂級複雜腕表或一套得體合身的西裝，都代表了對自我的期許與對美好生活的追求。英國男士服裝老牌Alfred Dunhill與德國頂級名表朗格（A.Lange & Söhne）合作，將在本周末於朗格台北101專賣店上帶來特殊訂製活動，分享西服、時計對於精準的共同視野。

自1994年重新「復興」的朗格表，從機芯到面盤設計，包含大日曆視窗、偏心式面盤、鵝頸式微調、3/4夾板、黃金擺輪、夾板上的人手雕刻，除了承繼德國製表特色，近30年也持續創新，帶來包含視窗式數字顯示的Zeitwerk貓頭鷹腕表、甚至是2019年才問世的Odysseus系列，都讓朗格幾與德國高級製表的「最高級」劃上等號。

一向聚焦於男士生活的dunhill，則始終涵蓋西裝訂製、皮件、服裝、生活用品多個類別，其西裝除帶來ready to wear成衣系列外，更不定期帶來量身訂製的MTM（Made to Wear）以及全訂製（Bespoke）系列；2024年四月的春夏新品暨量身訂製鑑賞會時、便曾邀請到鳳小岳現身、體驗。

本次dunhill並將在本周末11月22（五）到24日（日）連續三天，於朗格台北101專賣店上，共同舉辦Bespoke與MTM（Made-to-Measure）的西裝量身訂製服務。活動地點所在的朗格專賣店，佔地約50坪，是2024年6月才正式開幕，空間內並規劃「體驗圖書館」與氣勢壯碩的機芯零件牆，是全台唯一的朗格表體驗空間。一邊欣賞德國高級表的嚴謹造工、一邊感受西裝訂製的細膩思維，是朗格、也是dunhill在台灣的罕見體驗。

更多活動資訊，亦可店洽：A. Lange & Söhne朗格台北101專賣店，地址：台北市信義區市府路45號台北101購物中心3樓。

朗格近日發表了Lange 1與Little Lange 1系列全新限量對表，皆以750玫瑰金表殼搭配藍色925銀製面盤。圖／朗格提供
朗格近日發表了Lange 1與Little Lange 1系列全新限量對表，皆以750玫瑰金表殼搭配藍色925銀製面盤。圖／朗格提供
從一塊布料到一件西裝上衣，是訂製西服的工藝與魅力所在。圖／dunhill提供
從一塊布料到一件西裝上衣，是訂製西服的工藝與魅力所在。圖／dunhill提供
dunhill年初曾舉辦2024春夏訂製體驗，帶來英式紳士生活的多樣化風格選品訂製。圖／dunhill提供
dunhill年初曾舉辦2024春夏訂製體驗，帶來英式紳士生活的多樣化風格選品訂製。圖／dunhill提供
西裝中的各種細節從領片、袖口、刺繡都能選擇，正是訂製服的魅力所在。圖／dunhill提供
西裝中的各種細節從領片、袖口、刺繡都能選擇，正是訂製服的魅力所在。圖／dunhill提供
K金套筒、藍鋼螺絲、3/4夾板、夾板上的手工雕花、黃金擺輪、鵝頸式微調，組成了朗格機芯予人過目不忘的經典特色。圖／朗格提供
K金套筒、藍鋼螺絲、3/4夾板、夾板上的手工雕花、黃金擺輪、鵝頸式微調，組成了朗格機芯予人過目不忘的經典特色。圖／朗格提供
dunhill早早就是英式訂製服的名家，今年鳳小岳便曾在四月參加了dunhill春季MTM訂製體驗會。圖／dunhill提供
dunhill早早就是英式訂製服的名家，今年鳳小岳便曾在四月參加了dunhill春季MTM訂製體驗會。圖／dunhill提供

台北101 德國 腕表 西裝

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