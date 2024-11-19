快訊

內湖傳槍響！假投資詐騙5千萬車手拒檢駕車衝撞 警開11槍抓2人

iPhone 17 Air薄度曝！將成史上最薄iPhone 配台積電新晶片效能更高

留不住！北市和平新生天橋今開拆 30天完成封橋拆除作業

聽新聞
0:00 / 0:00

球迷想飛東京為中華隊加油 陳世凱協調2航空加開班機

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
中華隊在12強賽預賽最後一戰擊敗古巴隊，中職會長蔡其昌（前排左四）、體育署長鄭世忠（前排右四）和全隊在「就一起前進東京」布條前合影。本報資料照片
中華隊在12強賽預賽最後一戰擊敗古巴隊，中職會長蔡其昌（前排左四）、體育署長鄭世忠（前排右四）和全隊在「就一起前進東京」布條前合影。本報資料照片

中華隊棒球12強以B組預賽第2名晉級，今天上午全隊在桃園機場出發日本，許多球迷紛紛上網訂機票要為中華隊加油。交通部長陳世凱表示，華航昨天已加派班機有120個座位，長榮航空也有協調，截至昨天都還有空位；球員返程希望能用最大的飛機載運，讓他們比賽完後搭商務艙回來，以表達感謝之意

中華隊打進世界12強棒球賽四強，今天前進東京，中華職棒會長蔡其昌喊話球迷要「把東京當成主場吶喊」，不少球迷搶不到機票，希望能加開班機。

陳世凱今天到花蓮視察台鐵西小清水溪橋搶修進度，接受媒體聯訪，他表示，華航公司非常幫忙，昨天在協調溝通後，立即加派比較大型的班機，增加120個座位，希望能夠載更多的球迷到日本加油。同時與長榮航空協調，長榮表示到昨天都還有空位，歡迎所有的旅客訂位。

陳世凱說，棒球員比賽很辛苦，回國前會跟華航協調，希望可以用更大的飛機載運，讓球員們搭商務艙回來，給予舒適的返程旅途。

中華隊棒球12強晉級出發日本比賽，許多球迷上網訂機票要為中華隊加油。交通部長陳世凱表示，華航昨天已加派班機有120個座位，長榮航空截至昨天都還有空位。記者王思慧／攝影
中華隊棒球12強晉級出發日本比賽，許多球迷上網訂機票要為中華隊加油。交通部長陳世凱表示，華航昨天已加派班機有120個座位，長榮航空截至昨天都還有空位。記者王思慧／攝影

世界棒球12強 日本 航班 華航 長榮 陳世凱

延伸閱讀

偽變造車牌受害者 公路局研議免規費換牌

觀光署千萬國際客目標跳票 立委指5大面向需強化

黃敏惠、王美惠聯手爭取連接嘉縣市輕軌 交長：會加快行動

連接嘉義縣市軍輝橋明天開放通車 用路人開心：不必再走便橋

相關新聞

球迷想飛東京為中華隊加油 陳世凱協調2航空加開班機

中華隊棒球12強以B組預賽第2名晉級，今天上午全隊在桃園機場出發日本，許多球迷紛紛上網訂機票要為中華隊加油。交通部長陳世...

逆向操作！路易莎喊降價 「莊園系列」全面降價5元

路易莎咖啡11月20日起全面啟動最具代表的精品咖啡「莊園系列」降價5元推廣計劃，公司表示，要以提供優惠價格的莊園咖啡，迎...

頂規精品聯手！德國高級製表 X 英式訂製服 預約限定中

無論是頂級複雜腕表或一套得體合身的西裝，都代表了對自我的期許與對美好生活的追求。英國男士服裝老牌Alfred Dunhi...

剪片更快更流暢！Final Cut Pro 11正式發表 加入新AI工具、支援空間影片

隨著搭載M4晶片的MacBook Pro、iMac、Mac mini正式發表，蘋果也宣布推出具備智慧新功能的Final ...

百年鐵道濱線觀光列車11月30日復駛 高鐵推哈瑪星1日遊

百年鐵道復駛，全新改造「濱線觀光列車-哈瑪星號」11月30日正式啟航，台灣高鐵公司攜手高雄市文化局，推出高鐵假期「哈瑪星...

獨／一杯咖啡4000元！ 興波咖啡「The Coffee One」熄燈

愛喝咖啡的民眾注意了！由世界咖啡冠軍吳則霖所打造的「The Coffee One」、「興波咖啡超級棧」，因租約期滿因素，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。