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球迷想飛東京為中華隊加油 陳世凱協調2航空加開班機
中華隊棒球12強以B組預賽第2名晉級，今天上午全隊在桃園機場出發日本，許多球迷紛紛上網訂機票要為中華隊加油。交通部長陳世凱表示，華航昨天已加派班機有120個座位，長榮航空也有協調，截至昨天都還有空位；球員返程希望能用最大的飛機載運，讓他們比賽完後搭商務艙回來，以表達感謝之意。
中華隊打進世界12強棒球賽四強，今天前進東京，中華職棒會長蔡其昌喊話球迷要「把東京當成主場吶喊」，不少球迷搶不到機票，希望能加開班機。
陳世凱今天到花蓮視察台鐵西小清水溪橋搶修進度，接受媒體聯訪，他表示，華航公司非常幫忙，昨天在協調溝通後，立即加派比較大型的班機，增加120個座位，希望能夠載更多的球迷到日本加油。同時與長榮航空協調，長榮表示到昨天都還有空位，歡迎所有的旅客訂位。
陳世凱說，棒球員比賽很辛苦，回國前會跟華航協調，希望可以用更大的飛機載運，讓球員們搭商務艙回來，給予舒適的返程旅途。
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