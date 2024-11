剪片更快更流暢！Final Cut Pro 11正式發表 加入新AI工具、支援空間影片

隨著搭載M4晶片的MacBook Pro、iMac、Mac mini正式發表,蘋果也宣布推出具備智慧新功能的Final Cut Pro 11滿足剪輯師、影音創作者的多元需求,同時,iPad版Final Cut Pro、Final Cut Camera和Logic Pro也推出強大更新。Mac版Final Cut Pro 11提供Magnetic Mask和備受期待的Transcribe to Captions等新工具,也支援輸入、編輯空間影片計畫案,還可以直接將其傳送到Apple Vision Pro。

Final Cut Pro 11充分運用蘋果M系列晶片的強大效能,打造2個全新的AI工具:Magnetic Mask和Transcribe to Captions。透過Magnetic Mask,剪輯師可以輕鬆隔離影片片段中的人物和物體,無需使用綠幕或更耗時的轉描技術,強大而精確的自動分析功能讓使用者能更靈活地自訂背景和環境。剪輯師還可以將Magnetic Mask結合色彩校正和影片特效,以便精準控制每個計劃案並為其增添風格。Transcribe to Captions功能則是運用蘋果訓練的大型語言模型來轉錄口語音訊,在時間軸中自動生成隱藏式字幕。

iPad 2.1版Final Cut Pro提升了觸控優先的剪輯體驗,支援Enhance Light and Color功能,還有新的Live Drawing墨水,透過Apple Pencil就可以靈活加入多種筆觸的手繪動畫;Apple Pencil Pro和Magic Keyboard的觸覺回饋,還有更多包括顏色分級預設和動態配樂等內建功能,以及其他實用的工作流程改良。

Final Cut Camera 1.1則是適用於iPhone的專業級直覺錄製App,提供攝影師更直覺的專業級控制選項,新增支援iPhone 16 Pro錄製4K120 fps影片、在錄製時應用Look Up Table(LUT)功能,以及錄製檔案較小的Log編碼HEVC影片的功能。為了增強歌曲創作、節拍創作、製作和混音功能,Mac版Logic Pro 11.1和iPad版Logic Pro 2.1新增支援新的Quantec Room Simulator外掛模組。

Final Cut Pro 11即日起提供既有使用者免額外付費更新,新使用者則可透過Mac App Store購買,售價9,990元,或可免額外付費下載90天試用版Final Cut Pro。iPad版 Final Cut Pro 2.1即日起提供現有使用者免額外付費更新,並於App Store以月費150元或年費1,490元訂閱,新使用者可享1個月免費試用。Final Cut Camera 1.1即日起以免額外付費獨立app的形式上架App Store。