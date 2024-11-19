剪片更快更流暢！Final Cut Pro 11正式發表 加入新AI工具、支援空間影片
隨著搭載M4晶片的MacBook Pro、iMac、Mac mini正式發表，蘋果也宣布推出具備智慧新功能的Final Cut Pro 11滿足剪輯師、影音創作者的多元需求，同時，iPad版Final Cut Pro、Final Cut Camera和Logic Pro也推出強大更新。Mac版Final Cut Pro 11提供Magnetic Mask和備受期待的Transcribe to Captions等新工具，也支援輸入、編輯空間影片計畫案，還可以直接將其傳送到Apple Vision Pro。
Final Cut Pro 11充分運用蘋果M系列晶片的強大效能，打造2個全新的AI工具：Magnetic Mask和Transcribe to Captions。透過Magnetic Mask，剪輯師可以輕鬆隔離影片片段中的人物和物體，無需使用綠幕或更耗時的轉描技術，強大而精確的自動分析功能讓使用者能更靈活地自訂背景和環境。剪輯師還可以將Magnetic Mask結合色彩校正和影片特效，以便精準控制每個計劃案並為其增添風格。Transcribe to Captions功能則是運用蘋果訓練的大型語言模型來轉錄口語音訊，在時間軸中自動生成隱藏式字幕。
iPad 2.1版Final Cut Pro提升了觸控優先的剪輯體驗，支援Enhance Light and Color功能，還有新的Live Drawing墨水，透過Apple Pencil就可以靈活加入多種筆觸的手繪動畫；Apple Pencil Pro和Magic Keyboard的觸覺回饋，還有更多包括顏色分級預設和動態配樂等內建功能，以及其他實用的工作流程改良。
Final Cut Camera 1.1則是適用於iPhone的專業級直覺錄製App，提供攝影師更直覺的專業級控制選項，新增支援iPhone 16 Pro錄製4K120 fps影片、在錄製時應用Look Up Table（LUT）功能，以及錄製檔案較小的Log編碼HEVC影片的功能。為了增強歌曲創作、節拍創作、製作和混音功能，Mac版Logic Pro 11.1和iPad版Logic Pro 2.1新增支援新的Quantec Room Simulator外掛模組。
Final Cut Pro 11即日起提供既有使用者免額外付費更新，新使用者則可透過Mac App Store購買，售價9,990元，或可免額外付費下載90天試用版Final Cut Pro。iPad版 Final Cut Pro 2.1即日起提供現有使用者免額外付費更新，並於App Store以月費150元或年費1,490元訂閱，新使用者可享1個月免費試用。Final Cut Camera 1.1即日起以免額外付費獨立app的形式上架App Store。
Mac版Logic Pro 11.1即日起可透過免額外付費更新提供給現有使用者，新使用者則可於Mac App Store以6,990元購買。Mac版Logic Pro 11.1須使用macOS 14.4或後續版本。iPad版Logic Pro 2.1同樣可立即提供現有使用者免額外付費更新，並於App Store以月費150元或年費1,490元訂閱使用，新使用者可享1個月免費試用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言