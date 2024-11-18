獨／一杯咖啡4000元！ 興波咖啡「The Coffee One」熄燈

愛喝咖啡的民眾注意了！由世界咖啡冠軍吳則霖所打造的「The Coffee One」、「興波咖啡超級棧」，因租約期滿因素，預計將於11月30日停止營業，結束兩年的營業時光。未來造訪榕錦時光生活園區的咖啡迷，勢必將少了一個品嚐咖啡的好去處。

由吳則霖創辦的興波咖啡Simple Kaffa，鄰近台北華山1914文化創意產業園區，過去曾被知名旅遊網站評選為全世界最棒的咖啡館，一直是許多咖啡迷朝聖的名店。2022年9月，興波咖啡於榕錦時光生活園區打造兩座分店，分別為主攻外帶的「興波咖啡超級棧」，還有預約制的「The Coffee One」。其中The Coffee One提供多款競標豆、稀有豆，主打精品市場，每人低消1,000元，更有單杯咖啡4,000元的頂級價格。