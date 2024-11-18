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獨／一杯咖啡4000元！ 興波咖啡「The Coffee One」熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
世界咖啡冠軍吳則霖。圖／興波咖啡提供
世界咖啡冠軍吳則霖。圖／興波咖啡提供

愛喝咖啡的民眾注意了！由世界咖啡冠軍吳則霖所打造的「The Coffee One」、「興波咖啡超級棧」，因租約期滿因素，預計將於11月30日停止營業，結束兩年的營業時光。未來造訪榕錦時光生活園區的咖啡迷，勢必將少了一個品嚐咖啡的好去處。

由吳則霖創辦的興波咖啡Simple Kaffa，鄰近台北華山1914文化創意產業園區，過去曾被知名旅遊網站評選為全世界最棒的咖啡館，一直是許多咖啡迷朝聖的名店。2022年9月，興波咖啡於榕錦時光生活園區打造兩座分店，分別為主攻外帶的「興波咖啡超級棧」，還有預約制的「The Coffee One」。其中The Coffee One提供多款競標豆、稀有豆，主打精品市場，每人低消1,000元，更有單杯咖啡4,000元的頂級價格。

吳則霖在18日晚間發布訊息，表示隨著與榕錦園區兩年的租約即將期滿，位於金華街的兩間分店The Coffee One、興波咖啡超級棧決定於2024年11月30日熄燈。同時吳則霖也預告，12月起，將會把華山旗艦店二樓的特殊吧開啟，並由興波的比賽團隊負責營運，讓旗艦店的服務內容更多元有趣，詳細內容不久後的未來再另行公佈。

興波咖啡分店The Coffee One。報系資料照，記者王聰賢／攝影
興波咖啡分店The Coffee One。報系資料照，記者王聰賢／攝影

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