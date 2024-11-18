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整理包／12強賽中華隊晉級4強！ 4大超商再推「買1送1」優惠爽吃一波

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整理包／賀世界棒球12強賽中華隊晉級4強！4大超商再推限時優惠　「霜淇淋、咖啡、思樂冰」買1送1爽吃一波

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「隨買跨店取」11月19日上午10點起至11月20日晚上11點59分限定推出Fami!ce霜淇淋可享同品項買1送1。活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月19日上午10點起至11月20日晚上11點59分限定推出Fami!ce霜淇淋可享同品項買1送1。活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier12）B組賽事昨天（11月17日）晚間上演台澳大戰，最終由中華隊11：3擊敗澳洲，提前確定與日本一起晉級4強複賽，順利前進東京巨蛋。今天（11月18日）中華隊在台北大巨蛋的最後一役對上古巴，雖然無關晉級，棒球好手們仍展現求勝鬥志，拚最佳戰績晉級，終場以2：0擊敗古巴，第4勝順利到手。

感謝台灣棒球好手的奮戰與球迷熱情支持，4大超商再度祭出限時優惠，霜淇淋、咖啡、風味飲品、泡麵全都有，球迷們快爽吃一波！

●7-ELEVEN

感謝球迷支持、與台灣棒球好手一起前進東京，7-ELEVEN OPENPOINT熱情應援，11月19日至11月20日於7-ELEVEN全店購買指定商品滿120元加贈20點OPENPOINT，每會員上限200點，活動總上限將送出2,000萬點，送完為止。

此外，11月19日凌晨0點至11月20日7-ELEVEN「行動隨時取」限時開賣，CITY CAFE濃萃美式咖啡買2送2、CITY TEA香鑽水果茶買2送1、韓國農心辛香菇杯麵買1送1。7-ELEVEN門市則於11月19日至11月20日推出思樂冰大杯全口味買1送1，還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中。上述活動商品數量以實際可販售數量為準，詳細活動規定請見OPENPOINT APP。

●全家便利商店

全家便利商店「隨買跨店取」11月19日上午10點起至晚上11點59分限定推出中華隊戰勝古巴優惠，Let’s Café特大杯經典美式咖啡、Let’s Café卡布奇諾、FamiCollection茉莉四季春皆可享同品項買1送1。

11月19日上午10點起至11月20日晚上11點59分「隨買跨店取」另推出歡慶中華隊前進東京限時優惠，包括Fami!ce霜淇淋、Let’s Café特濃美式咖啡／拿鐵（大杯）、FamiCollection旨味日式綠茶／古早味紅茶／四季春青茶等皆可享同品項買1送1。上述所有活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。

「全家食食購」也有限定優惠，即刻起至11月19日晚上11點59分結帳輸碼「前進東京」可享全館滿200元現折20元，全館免運費、可指定日取貨。

●萊爾富

萊爾富門市即日起至11月19日晚上11點59分推出Hi café特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

Hi café特大杯優惠的商品包含冰／熱美式咖啡（單杯原價60元）、冰／熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬／黃金柚香口味，單杯原價80元）、冰風味氣泡系列（冬瓜／草莓／洛神花口味，單杯原價55元）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶／燕麥奶，單杯原價65元）、清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果／青梅蒟蒻／荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）、冰泰式奶茶（單杯原價55元）、冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元），共計16款商品均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

●OKmart

OKmart全台門市即日起至11月20日推出指定糖餅第2件6折、OKCAFE X 茗京萃「紫蘇茶」、「百草甘茶」每杯優惠價39元（原價55元）、OKchoice爆米花兩種口味任選3件優惠價99元。

●附註：詳細優惠活動內容以各超商門市、APP、官網、粉絲團公告為準。

全家便利商店「隨買跨店取」11月19日上午10點起至晚上11點59分限定推出FamiCollection茉莉四季春可享同品項買1送1。活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月19日上午10點起至晚上11點59分限定推出FamiCollection茉莉四季春可享同品項買1送1。活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
感謝球迷支持、與台灣棒球好手一起前進東京，7-ELEVEN OPENPOINT熱情應援，11月19日至11月20日於7-ELEVEN全店購買指定商品滿120元加贈20點OPENPOINT，每會員上限200點，活動總上限將送出2,000萬點，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
感謝球迷支持、與台灣棒球好手一起前進東京，7-ELEVEN OPENPOINT熱情應援，11月19日至11月20日於7-ELEVEN全店購買指定商品滿120元加贈20點OPENPOINT，每會員上限200點，活動總上限將送出2,000萬點，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
OKmart全台門市即日起至11月20日推出OKchoice爆米花兩種口味任選3件優惠價99元。圖／OKmart提供
OKmart全台門市即日起至11月20日推出OKchoice爆米花兩種口味任選3件優惠價99元。圖／OKmart提供
萊爾富門市即日起至11月19日晚上11點59分推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。圖／萊爾富提供
萊爾富門市即日起至11月19日晚上11點59分推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。圖／萊爾富提供
感謝球迷支持、與台灣棒球好手一起前進東京，11月19日凌晨0點至11月20日7-ELEVEN「行動隨時取」限時開賣，韓國農心辛香菇杯麵買1送1。圖／7-ELEVEN提供
感謝球迷支持、與台灣棒球好手一起前進東京，11月19日凌晨0點至11月20日7-ELEVEN「行動隨時取」限時開賣，韓國農心辛香菇杯麵買1送1。圖／7-ELEVEN提供
OKmart全台門市即日起至11月20日推出OKCAFE X 茗京萃「紫蘇茶」、「百草甘茶」每杯優惠價39元（原價55元）。圖／OKmart提供
OKmart全台門市即日起至11月20日推出OKCAFE X 茗京萃「紫蘇茶」、「百草甘茶」每杯優惠價39元（原價55元）。圖／OKmart提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月19日上午10點起至晚上11點59分限定推出Let’s Café特大杯經典美式咖啡、Let’s Café卡布奇諾可享同品項買1送1。活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月19日上午10點起至晚上11點59分限定推出Let’s Café特大杯經典美式咖啡、Let’s Café卡布奇諾可享同品項買1送1。活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
感謝球迷支持、與台灣棒球好手一起前進東京，11月19日凌晨0點至11月20日7-ELEVEN「行動隨時取」限時開賣，CITY CAFE濃萃美式咖啡買2送2、CITY TEA香鑽水果茶買2送1。圖／7-ELEVEN提供
感謝球迷支持、與台灣棒球好手一起前進東京，11月19日凌晨0點至11月20日7-ELEVEN「行動隨時取」限時開賣，CITY CAFE濃萃美式咖啡買2送2、CITY TEA香鑽水果茶買2送1。圖／7-ELEVEN提供
感謝球迷支持、與台灣棒球好手一起前進東京，7-ELEVEN門市於11月19日至11月20日推出思樂冰大杯全口味買1送1。圖／7-ELEVEN提供
感謝球迷支持、與台灣棒球好手一起前進東京，7-ELEVEN門市於11月19日至11月20日推出思樂冰大杯全口味買1送1。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月19日上午10點起至11月20日晚上11點59分限定推出FamiCollection旨味日式綠茶／古早味紅茶／四季春青茶等可享同品項買1送1。活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月19日上午10點起至11月20日晚上11點59分限定推出FamiCollection旨味日式綠茶／古早味紅茶／四季春青茶等可享同品項買1送1。活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月19日上午10點起至11月20日晚上11點59分限定推出Let’s Café特濃美式咖啡／拿鐵（大杯）可享同品項買1送1。活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月19日上午10點起至11月20日晚上11點59分限定推出Let’s Café特濃美式咖啡／拿鐵（大杯）可享同品項買1送1。活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供

咖啡 東京 珍珠奶茶

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