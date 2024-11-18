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滿足球迷赴日應援台灣隊 華航增機位票價上看6.3萬

中央社／ 台北18日電
根據華航訂位顯示，未來幾天賽程期間，到東京的經濟艙票價都是4萬6000元到4萬7000元，23日已漲到6萬3000元。圖／聯合報系資料照片
根據華航訂位顯示，未來幾天賽程期間，到東京的經濟艙票價都是4萬6000元到4萬7000元，23日已漲到6萬3000元。圖／聯合報系資料照片

台灣隊晉級世界12強棒球前4強，球隊明天赴日參加複賽，許多球迷想到現場加油，卻買不到機票華航今天決定20日航班放大機型，今晚開賣；23日機票已上看新台幣6萬3000元。

世界12強棒球賽將於21日到23日在東京巨蛋開啟4強循環賽，因目前正值賞楓季，日本機位已很滿，昨天確定台灣隊晉級後，很多球迷馬上訂未來幾天赴東京的機票，但幾乎很難搶到。

華航說，已調整機隊運能，先安排20日CI108桃園-東京航班放大機型，從單走道A321neo，換為廣體客機A330，超過120個座位今晚7時已開賣；另回程東京返台航班也將盡力協助。

根據華航訂位顯示，未來幾天賽程期間，到東京的經濟艙票價都是4萬6000元到4萬7000元，23日已漲到6萬3000元。

東京 機票 航班 華航

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