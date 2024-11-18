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飛東京應援中華隊 華航急增120個機位「今晚7點開搶」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華航空表示，11月20日CI108桃園-東京航班放大機型，超過120座位今（18日）晚7點開賣。聯合報資料照
中華航空表示，11月20日CI108桃園-東京航班放大機型，超過120座位今（18日）晚7點開賣。聯合報資料照

世界12強棒球賽，中華隊昨天以11：3大勝澳洲隊，挺進4強，寫下3屆賽事最佳紀錄，複賽將於21日在日本東京巨蛋開打，讓各航空公司機票賣翻，目前僅剩高單價機位可選購。中華航空表示，11月20日CI108桃園-東京航班放大機型，超過120座位今（18日）晚7點開賣。

世界12強棒球賽晉級複賽隊伍確定，B組日本、中華隊晉級，複賽將於21日在日本東京巨蛋開打，中華隊依序與委內瑞拉、美國、日本交手。

交通部及國籍航空協調增班或加大機型，以增加機位。中華航空表示，已調整機隊運能，安排11月20日CI108桃園-東京航班放大機型，超過120個座位，將於「今晚7點開賣」；另回程東京返台航班也將盡力協助，全力服務旅客滿足市場需求，和全民一起為球隊加油。

長榮航空表示，已採最新型的波音787機型直飛東京航線，明天航班尚有部份空位，歡迎要前進東京的球迷上網購買。

台灣虎航說明，11月份以東北亞日韓等航線最受歡迎，目前訂位已近9成，且東京航線旅客訂位屬性為提早規劃，因此東京航線於11月中前皆已滿位。

星宇航空表示，目前東京航線近乎全滿，但皆以廣體客機（350或330）執飛。

日本 東京 航線 華航

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