快訊

12強Live／黃子鵬用16球解決4人退場 2局上中華0：0古巴

地牛翻身！高雄18:05發生規模3.8地震 6縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

勝政豬排進駐新竹「3天買1送1」！帕泰家「新品享5折」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
勝政豬排新竹店限定推出3款桃園黑豚系列。圖／勝政豬排提供
勝政豬排新竹店限定推出3款桃園黑豚系列。圖／勝政豬排提供

繼在台北、新北、桃園、台中等地開店後，來自日本的「勝政排」將進駐Big City 遠東巨城購物中心，開設新竹首間分店，預計11月24日正式開幕，並於11月21日開始試營運。

勝政豬排新竹店限定使用低溫熟成7日的桃園黑毛豬，推出「桃園黑豚厚切里肌豬排套餐」、「桃園黑豚腰內豬排套餐」、「桃園黑豚TORO里肌豬排套餐」等3款桃園黑豚系列，並且特別以日本勝政本店使用的「今城燒」富士山盤裝盛，帶來濃濃的日式情調，每套各為460、440、500元。同時店內還有同為獨家商品的「鹽糀里肌豬排套餐」、「鹽糀腰內豬排套餐」，各為380、400元。

為慶祝新店開幕，11月24日開幕首3天推出優惠方案，「里肌豬排套餐（小份）」可享買1送1，每日限量30份。

主打泰式料理的「帕泰家」，本月推出「瑪莎曼牛肉」特色料理。身為泰國南部咖哩的代表，瑪莎曼曾被CNN評選為全球最美味食物，具有濃郁香氣與滑順滋味，每份368元。另外帕泰家還推出「泰炒辣嫩牛」、「泰炒辣味雞」等新菜色，滋味香辣開胃，非常下飯，各為328、298元。此外，獲得許多台灣人喜愛的「泰式椒麻雞」、「清蒸香茅檸檬魚」本次也登上帕泰家餐桌，還有「冰淇淋泰奶」、「泰奶布蕾」等甜蜜新品同步登場。

即日起到2024年11月30日，凡到店消費滿1,000元，結帳刷豆府鐵粉卡會員條碼，就有機會抽中一年份的「4人套餐」（市價2,188元）；活動期間，體驗任一新菜，就送「5折料理兌換券」，包含「泰式椒麻雞」和「泰炒辣味雞」憑券均享5折優惠。

帕泰家推出「瑪莎曼牛肉」，每份368元。圖／帕泰家提供
帕泰家推出「瑪莎曼牛肉」，每份368元。圖／帕泰家提供
帕泰家「泰炒辣嫩牛」，每份328元。圖／帕泰家提供
帕泰家「泰炒辣嫩牛」，每份328元。圖／帕泰家提供
勝政豬排慶祝新竹店開幕，「里肌豬排套餐（小份）」限時限量買1送1。圖／勝政豬排提供
勝政豬排慶祝新竹店開幕，「里肌豬排套餐（小份）」限時限量買1送1。圖／勝政豬排提供

套餐 桃園

延伸閱讀

桃園不織布工廠火警不只空汙 救災廢水恐汙染南崁溪

堪比「台版普羅旺斯」！桃園仙草花節23日登場 邀您暢遊紫色花海

7間吃到飽飲冰品腸桿菌超標 新竹煙波、嘉義千葉火鍋上榜

逃生驚魂記...桃園台15線大黑豬跳車擋道 警協助抓豬

相關新聞

勝政豬排進駐新竹「3天買1送1」！帕泰家「新品享5折」

繼在台北、新北、桃園、台中等地開店後，來自日本的「勝政豬排」將進駐Big City 遠東巨城購物中心，開設新竹首間分店，...

迎歲末送禮季 FERRAGAMO教打包禮物 李鐘碩示範跑趴裝

耶誕佳節是送禮的季節。Ferragamo今年從品牌的歷史出發，推出全新禮物企劃：在物資缺乏的時代，品牌創辦人Salvat...

全美最大LV臨時店紐約開幕 五層樓涵蓋咖啡廳圖書館

路易威登從1898年正式登入美國市場，並於1980年在57街開幕品牌於紐約的第一家專賣店。此間臨時店選址一座裝飾藝術風格...

麥當勞漲價了！超值全餐主餐漲3元、平均漲2.4%

麥當勞考量整體營運策略，將自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格，包括早餐、超值全餐之主餐，及部分點心飲料，單點價格調...

新店高CP值羊肉爐時間到仍沒開引哀號 原來3月就尋頂讓

隨冬季到來，不少民眾會選擇吃羊肉爐、薑母鴨等鍋物進補，很多名店或高CP值店家也開始排隊，位於新北新店就有民眾指出北宜路上...

麥當勞連七年漲價！11月20日起早餐、超值全餐都喊漲

台灣麥當勞考量整體營運策略，將自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格，早餐、超值全餐之主餐，及部分點心飲料，單點價格調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。