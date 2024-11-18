勝政豬排進駐新竹「3天買1送1」！帕泰家「新品享5折」

繼在台北、新北、桃園、台中等地開店後，來自日本的「勝政豬排」將進駐Big City 遠東巨城購物中心，開設新竹首間分店，預計11月24日正式開幕，並於11月21日開始試營運。

勝政豬排新竹店限定使用低溫熟成7日的桃園黑毛豬，推出「桃園黑豚厚切里肌豬排套餐」、「桃園黑豚腰內豬排套餐」、「桃園黑豚TORO里肌豬排套餐」等3款桃園黑豚系列，並且特別以日本勝政本店使用的「今城燒」富士山盤裝盛，帶來濃濃的日式情調，每套各為460、440、500元。同時店內還有同為獨家商品的「鹽糀里肌豬排套餐」、「鹽糀腰內豬排套餐」，各為380、400元。

為慶祝新店開幕，11月24日開幕首3天推出優惠方案，「里肌豬排套餐（小份）」可享買1送1，每日限量30份。

主打泰式料理的「帕泰家」，本月推出「瑪莎曼牛肉」特色料理。身為泰國南部咖哩的代表，瑪莎曼曾被CNN評選為全球最美味食物，具有濃郁香氣與滑順滋味，每份368元。另外帕泰家還推出「泰炒辣嫩牛」、「泰炒辣味雞」等新菜色，滋味香辣開胃，非常下飯，各為328、298元。此外，獲得許多台灣人喜愛的「泰式椒麻雞」、「清蒸香茅檸檬魚」本次也登上帕泰家餐桌，還有「冰淇淋泰奶」、「泰奶布蕾」等甜蜜新品同步登場。