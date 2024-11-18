讓家中溫暖如春！冬季最佳保暖設備指南

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜Dyson、歌林Kolin、嘉儀企業、SAMPO聲寶、ALASKA阿拉斯加】

隨著久違的冬季腳步逐漸逼近，台灣的天氣變得濕冷刺骨，尤其是在東北季風的吹拂下，不僅氣溫驟降，還伴隨著潮濕的空氣，讓人倍感不適。對於許多人來說，寒冷的天氣不僅影響生活品質，還可能引發關節疼痛、感冒等健康問題。因此，選擇一種合適的保暖設備來應對冬季的低溫環境顯得特別重要。無論是在家中客廳、臥室，甚至是辦公空間，一款優秀的保暖設備都能讓人感受到溫暖的呵護。本文將針對保暖設備的挑選進行詳細介紹，幫助讀者找到最適合的產品，讓這個冬天遠離寒冷，只有溫暖！

挑選保暖設備注意事項

1.注重能源效率：保暖設備通常是耗電量大，因此選擇一款高效能、低能耗的設備可以節省不少電費。尤其在冬季，保暖設備需要長時間開啟，因此能源效率成為首要考量因素。建議選擇擁有節能標章的產品，這樣既能保持溫暖，也能減少能源浪費，避免高額的電費帳單壓力。

2.安全性：保暖設備在運行時會產生高溫，因此具備安全裝置非常重要。例如自動斷電功能可以在設備過熱或傾倒時自動關閉，降低意外風險，這對於家中有小孩或寵物的家庭特別重要。此外，一些產品還配備防燙保護設計，以避免意外觸碰帶來的燙傷風險，這些都是選購時應該重點考慮的安全功能。

3.適用空間大小：依照房間的大小來選擇合適的保暖設備是確保使用效果的關鍵。若是大空間如客廳，建議選擇暖氣機或油式電暖器，這類設備能提供較大範圍的持久溫暖；而小空間如臥室、浴室或個人使用的空間，則可以考慮電暖毯、暖風機等體積小且靈活的設備，能迅速加熱小範圍空間，提供即時的溫暖感受。

4.運行噪音：一些保暖設備在運行時會產生噪音，尤其在夜間會明顯影響睡眠品質。因此，對於需要安靜環境的使用者，選擇噪音較低的設備是非常重要的。噪音較低的設備更適合放置在臥室或需要集中注意力的書房中，以確保使用時不會對日常生活造成干擾。建議選擇運行噪音低於40分貝的設備，這樣可以在提供溫暖的同時，保持空間的安靜舒適。

保暖設備介紹

1. Dyson AM09涼暖氣流倍增器

Dyson AM09涼暖氣流倍增器是一款結合涼風與暖風功能的全方位風扇，適合全年使用。採用Air Multiplier™技術，能提供強勁且均勻的氣流，快速調節室內溫度，讓空氣流動更順暢。該機型具備智能溫控功能，能根據環境自動調節風量，保持理想溫度，同時節能高效。其無葉片設計不僅安全，還具備集中與廣角兩種送風模式，滿足不同的需求。AM09設計美觀且操作方便，特別適合家中有小孩或寵物的家庭。

Dyson AM09涼暖氣流倍增器。

2. KOLIN歌林微電腦電熱毯 KFH-BH001DB

KOLIN歌林微電腦電熱毯KFH-BH001DB是一款專為雙人設計的電熱毯，該電熱毯具備五段溫度調節功能，讓使用者根據需求選擇適合的溫度。其全自動微電腦溫控系統確保溫度穩定，並配有8小時定時功能，方便設定使用時間。此外，產品具有斷電自動保護機制，提升使用安全性，無論是放在床上還是沙發上，電熱毯都能在寒冬中帶來柔軟而持續的溫暖，讓您和家人度過一個溫馨的冬天。

KOLIN歌林微電腦電熱毯KFH-BH001DB。

3. 嘉儀葉片式電暖爐 KED512T

嘉儀葉片式電暖爐KED512T是一款適合居家使用的高效能電暖爐，設計以提供舒適且均勻的暖意為目標。此款電暖爐採用12片葉片設計，能迅速散熱，均勻溫暖室內空間，適合用於臥室、客廳等中大型房間。KED512T配備電子式溫控功能，可依需求精準調節溫度，並具有多段加熱模式，讓使用者靈活控制暖度。此外，該電暖爐還配有定時功能，能在指定時間自動關閉，節能省電，增加使用的便利性與安全性。其過熱保護裝置也為居家環境增加一層安心保障。嘉儀KED512T外觀設計簡潔，附有可移動的滾輪，方便使用者輕鬆移動至任何需要取暖的角落，是冬季保暖的理想選擇。

嘉儀葉片式電暖爐KED512T。

4. SAMPO聲寶可壁掛陶瓷防水電暖器 HX-FK12P

SAMPO聲寶可壁掛陶瓷防水電暖器HX-FK12P是一款適合浴室和臥室使用的多功能電暖器。其通過IP24防潑水檢測，確保在潮濕環境中的安全性。採用PTC陶瓷發熱元件，提供穩定且高效的加熱效果。設計上，具備直立和壁掛雙模式，並附有壁掛架，方便用戶根據空間需求靈活安裝。此外，出風口可調節，進氣口配有可拆洗的濾網，便於清潔與維護。操作方面，提供三段風速選擇（送風、弱、強）和3小時定時功能，滿足不同的取暖需求。安全性上，內建傾倒自動斷電及異常高溫自動斷電裝置，確保使用過程中的安全。

SAMPO聲寶可壁掛陶瓷防水電暖器HX-FK12P。

5. ALASKA阿拉斯加暖風機 968S

ALASKA阿拉斯加的968S系列浴室暖風乾燥機提供暖房、乾燥、涼風、換氣和異味阻斷（選購配備）等五合一功能，提升衛浴空間的舒適度。該系列採用高安全性的雙重絕緣PTC陶瓷加熱器，升溫快速且均勻，並配備雙馬達設計，確保換氣效果佳，運轉持久。此外，機體具備多重安全防護措施，並提供24小時連續換氣功能，保持空氣新鮮。控制面板有線控與遙控兩種選擇，方便用戶操作。無論是寒冬取暖還是快速乾燥衣物，ALASKA阿拉斯加的968S系列都是不可或缺的衛浴好幫手，為全家人打造更加愜意、健康的生活體驗。

ALASKA阿拉斯加暖風機968S。

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