迎歲末送禮季 FERRAGAMO教打包禮物 李鐘碩示範跑趴裝

耶誕佳節是送禮的季節。Ferragamo今年從品牌的歷史出發，推出全新禮物企劃：在物資缺乏的時代，品牌創辦人Salvatore Ferragamo 曾以玻璃紙糖果包裝製鞋，因此今年特地推出將禮物包裝成美味糖果般的創意服務，除了一系列精選好禮，並於專賣店上舉辦創作與工作坊，更將於品牌官網發佈包裝禮物的教學影片，讓所有人都能藉此佳節傳達愛意、謝意與喜悅。

這些裝飾精美緞帶和蝴蝶結的禮物，包括瑪麗蓮夢露經典高跟鞋、火紅色涼鞋與經典Hug包款、黑色袋身搭紅色內襯的全新Hug Soft、黑色漆皮樂福鞋芭、蕾平底鞋等，都是Ferragamo的標誌性設計，也是今年度佳節的送禮焦點，