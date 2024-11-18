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迎歲末送禮季 FERRAGAMO教打包禮物 李鐘碩示範跑趴裝

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
李鐘碩演繹BOSS 2024 Holiday系列廣告企劃。圖／BOSS提供
李鐘碩演繹BOSS 2024 Holiday系列廣告企劃。圖／BOSS提供

耶誕佳節是送禮的季節。Ferragamo今年從品牌的歷史出發，推出全新禮物企劃：在物資缺乏的時代，品牌創辦人Salvatore Ferragamo 曾以玻璃紙糖果包裝製鞋，因此今年特地推出將禮物包裝成美味糖果般的創意服務，除了一系列精選好禮，並於專賣店上舉辦創作與工作坊，更將於品牌官網發佈包裝禮物的教學影片，讓所有人都能藉此佳節傳達愛意、謝意與喜悅。

這些裝飾精美緞帶和蝴蝶結的禮物，包括瑪麗蓮夢露經典高跟鞋、火紅色涼鞋與經典Hug包款、黑色袋身搭紅色內襯的全新Hug Soft、黑色漆皮樂福鞋芭、蕾平底鞋等，都是Ferragamo的標誌性設計，也是今年度佳節的送禮焦點，

德國品牌BOSS的2024 Holiday 節日系列廣告企劃，則邀請巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）、傳奇英國足球明星暨時尚偶像大衛貝克漢（David Beckham）、以及韓國演員李鐘碩等全球品牌代言人特別演繹華麗造型。品牌也將在歲末佳節期間，透過社群媒體、快閃店、創意互動活動和個性化訂製禮品，營造溫馨愉悅的氛圍，傳遞歡慶的節日風格。

紅色真皮Hug包。圖／FERRAGAMO提供
紅色真皮Hug包。圖／FERRAGAMO提供
BOSS黑色水鑽裝飾禮服式西裝外套，26,400元。圖／BOSS提供
BOSS黑色水鑽裝飾禮服式西裝外套，26,400元。圖／BOSS提供
鞋頭用上標誌性設計的芭蕾平底鞋。圖／FERRAGAMO提供
鞋頭用上標誌性設計的芭蕾平底鞋。圖／FERRAGAMO提供
大衛貝克漢演繹BOSS 2024 Holiday系列廣告企劃。圖／BOSS提供
大衛貝克漢演繹BOSS 2024 Holiday系列廣告企劃。圖／BOSS提供
全身飾有金色鏡面的Hug手拿包。圖／FERRAGAMO提供
全身飾有金色鏡面的Hug手拿包。圖／FERRAGAMO提供
經典包款吊飾。圖／FERRAGAMO提供
經典包款吊飾。圖／FERRAGAMO提供
經典鞋款吊飾。圖／FERRAGAMO提供
經典鞋款吊飾。圖／FERRAGAMO提供
金色Hug包。圖／FERRAGAMO提供
金色Hug包。圖／FERRAGAMO提供
由工藝超群的義大利工匠大師精心製作的絲巾。圖／FERRAGAMO提供
由工藝超群的義大利工匠大師精心製作的絲巾。圖／FERRAGAMO提供
BOSS深綠色絲絨禮服式西裝外套，21,900元。圖／BOSS提供
BOSS深綠色絲絨禮服式西裝外套，21,900元。圖／BOSS提供
李鐘碩演繹BOSS 2024 Holiday系列廣告企劃。圖／BOSS提供
李鐘碩演繹BOSS 2024 Holiday系列廣告企劃。圖／BOSS提供
BOSS深綠色絲絨禮服式西裝外套，21,900元。圖／BOSS提供
BOSS深綠色絲絨禮服式西裝外套，21,900元。圖／BOSS提供

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