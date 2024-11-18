麥當勞11月20起調整價格 平均漲幅2.4%

台灣麥當勞11月20日起調整部分產品單點價格調升2-3元，平均漲幅2.3%；同時推出各種優惠套餐，包括「99有省餐」、「五七地瓜球」、「藜麥沙拉系列」同步登場麥當勞APP周年慶首波大薯鷄塊買一送一等 20種優惠最多省2,772第二波優惠，指定人氣套餐一半點數就能換。

台灣麥當勞考量整體營運策略，將自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格，早餐、超值全餐之主餐，及部分點心飲料，單點價格調升2-3元。

而為慶祝麥當勞APP全球版登台滿周年，即（18）日起一個月優惠大放送！首波（11/18-12/1）主打大薯、四塊麥克鷄塊等人氣產品買一送一，以及其他餐組優惠，連續兩周推出超過20張優惠券，以回饋麥當勞APP會員的長期支持。

11月20日起部分產品價格調整，平均調幅2.4%，超值全餐：主餐單點價格調升2-3元，配餐價格維持不變。麥脆鷄腿每塊調升3元，一份主餐為兩塊；早餐主餐單點價格調升2元，配餐價格維持不變。點心類： 麥克鷄塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆鷄腿（1塊）、漢堡/吉事漢堡調升3元；其餘中薯、蛋捲冰淇淋等13項產品價格維持不變。

飲料類部分$41（含）以上飲品調升2元。套餐飲料升級經典美式咖啡，價格維持不變。法點自由配：買任一法點搭配McCafé飲品，調降6-8元，現折16元起。

11月18日起，麥當勞APP周年慶連續四周超強優惠不間斷，麥當勞APP全球版登台滿周年，為感謝APP會員的支持，即日起推出為期一個月、共兩波段的周年優惠、回饋大放送。

第一波，11月18日（一）起至12月1日（日）連續兩周，麥當勞APP會員每周都能拿到超過20張優惠券！除有消費者最喜愛的大薯、四塊麥克鷄塊（原味/椒麻辣味）、薯餅等10樣商品「買一送一」，還有「購買指定餐組就送」麥脆鷄腿/四塊原味麥克鷄塊/小薯等優惠，最多可省2,772元。

第二波，12月2日（一）至12月15日（日）連續兩周，為回饋麥當勞APP忠實會員，消費一元就累一點的M Point，在這兩周更好用！不只新增大麥克、勁辣鷄腿堡、原味/辣味麥脆鷄腿等人氣套餐供選擇（主餐搭配中薯+中可），期間內更只要一半點數(1800 M Point)就能兌換。麥當勞APP會員千萬別錯過難得的點數折半超值優惠。限期供應，11月20日起99元/129元「天天都省餐」、新品「五七地瓜球」登場。