麥當勞漲價了！超值全餐主餐漲3元、平均漲2.4%

麥當勞考量整體營運策略，將自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格，包括早餐、超值全餐之主餐，及部分點心飲料，單點價格調升2～3元，平均漲幅2.4%。同時麥當勞也推出「五七地瓜球」、「藜麥沙拉系列」等新品。

麥當勞本次調整部分餐點價格。超值全餐主餐單點價格調升2～3元，配餐價格維持不變。其中麥脆鷄腿每塊調升3元（一份主餐為2塊）；點心產品部分，麥克鷄塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆鷄腿（1塊）、漢堡/吉事漢堡調升3元；其餘中薯、蛋捲冰淇淋等13項產品價格維持不變。部分41元以上飲品調升2元。套餐飲料升級經典美式咖啡，價格維持不變。除了調漲之外，針對「法點自由配」買任一法點搭配McCafé飲品，調降6～8元，現折16元起。

同時，麥當勞自11月20日起，限期推出由麥香鷄及麥香魚領銜的「99有省餐」、「129超省餐」。

「99元有省餐」內含麥香鷄/麥香魚搭配中薯及38元冷/熱飲，現省37元起；「129元超省餐」內含麥香鷄/麥香魚搭配四塊原味麥克鷄塊、中薯及38元冷/熱飲，現省55元起。