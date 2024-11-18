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麥當勞漲價了！超值全餐主餐漲3元、平均漲2.4%
麥當勞考量整體營運策略，將自11月20日凌晨零時起調整部分產品價格，包括早餐、超值全餐之主餐，及部分點心飲料，單點價格調升2～3元，平均漲幅2.4%。同時麥當勞也推出「五七地瓜球」、「藜麥沙拉系列」等新品。
麥當勞本次調整部分餐點價格。超值全餐主餐單點價格調升2～3元，配餐價格維持不變。其中麥脆鷄腿每塊調升3元（一份主餐為2塊）；點心產品部分，麥克鷄塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆鷄腿（1塊）、漢堡/吉事漢堡調升3元；其餘中薯、蛋捲冰淇淋等13項產品價格維持不變。部分41元以上飲品調升2元。套餐飲料升級經典美式咖啡，價格維持不變。除了調漲之外，針對「法點自由配」買任一法點搭配McCafé飲品，調降6～8元，現折16元起。
同時，麥當勞自11月20日起，限期推出由麥香鷄及麥香魚領銜的「99有省餐」、「129超省餐」。
「99元有省餐」內含麥香鷄/麥香魚搭配中薯及38元冷/熱飲，現省37元起；「129元超省餐」內含麥香鷄/麥香魚搭配四塊原味麥克鷄塊、中薯及38元冷/熱飲，現省55元起。
同時麥當勞也推出選用台農57號地瓜製成的全新點心「五七地瓜球」，每份6顆，單點49元，套餐加購價39元！此外，麥當勞同步推出全新「藜麥沙拉系列」，包括有「藜麥辣脆鷄沙拉」、「藜麥烤鷄沙拉」、「藜麥鱈魚沙拉」，單點139元，經典套餐204元。「藜麥沙拉」單點109元，經典套餐174元。
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