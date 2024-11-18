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唐綺陽與愛貓咪醬拍珠寶形象影片 寵溺表情貓奴們都懂

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
知名占星師唐綺陽與貓兒子咪醬擔任全新形象照主角。圖／JHENG JEWELLERY提供
知名占星師唐綺陽與貓兒子咪醬擔任全新形象照主角。圖／JHENG JEWELLERY提供

台灣珠寶品牌JHENG JEWELLERY，2023年時首度針對毛孩子家人推出ROYAL尊寵高級珠寶系列珠寶，以珍貴的寶石描繪毛爸媽與家中萌寵間密不可分的關係；2024年底，系列推出全新貓、狗、與鸚鵡造型全新設計，並邀請知名占星師唐綺陽與陪伴她14年的愛貓金吉拉咪醬擔任全新形象照主角，傳遞珠寶背後的動人故事。

此次問世的ROYAL尊寵高級珠寶新作，延續系列俏皮活潑的寵物主題，採用手工蠟雕製模、結合拉絲和琺瑯鑲嵌工藝等多重技法，細膩還原出貓狗的生動表情及皮毛肌理，眼睛更以多層水晶與縞瑪瑙鑲組出的立體凸圓結構，勾勒360度無死角的靈動。除波斯貓、雪納瑞、貴賓狗、加菲貓等之前就曾刻畫過的犬貓品種，也迎來包括全新成員可卡犬、查理士犬、科基犬以及繽紛鸚鵡等，並從原本的兩用吊墜，拓展出耳環、戒指等多元品項，以及較易入手的迷你尺寸及無鑲嵌鑽石的入門款式。

而以翡翠為主要素材的玉世家（JADEGIA）秋冬則聚焦以色澤如焦糖的紅翡為主石的簡約風格設計，包含玉鐲、墜飾、戒指與耳環等，為這個季節注入溫暖的能量。紅翡玉鐲富含喜氣與圓滿寓意，圓珠墜飾與蛋面戒指配襯璀璨鑽石，如燦爛冬陽，時尚年輕；紅翡雙連環耳飾則是由整塊玉石雕製而成的環與環相套連的形式，詮釋永結同心、成雙成對等美意，也體現工藝之美，是蘊含人文的溫度與情懷的優雅首選。

鸚鵡造型紅寶鑽石戒指，64萬2,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
鸚鵡造型紅寶鑽石戒指，64萬2,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
知名占星師唐綺陽演繹JHENG JEWELLERY ROYAL尊寵高級珠寶系列新作。圖／JHENG JEWELLERY提供
知名占星師唐綺陽演繹JHENG JEWELLERY ROYAL尊寵高級珠寶系列新作。圖／JHENG JEWELLERY提供
玉世家蛋面紅翡鑲鑽戒指，16萬8,000元。圖／玉世家提供
玉世家蛋面紅翡鑲鑽戒指，16萬8,000元。圖／玉世家提供
玉世家清韻系列耳勾款紅翡雙環鑲鑽垂墜耳環，約66萬8,000元。圖／玉世家提供
玉世家清韻系列耳勾款紅翡雙環鑲鑽垂墜耳環，約66萬8,000元。圖／玉世家提供
布偶貓造型彩鑽鑽石墜飾，34萬9,600元。圖／JHENG JEWELLERY提供
布偶貓造型彩鑽鑽石墜飾，34萬9,600元。圖／JHENG JEWELLERY提供
迷你雪納瑞造型藍寶單邊耳環，94,500元。圖／JHENG JEWELLERY提供
迷你雪納瑞造型藍寶單邊耳環，94,500元。圖／JHENG JEWELLERY提供
鸚鵡造型碧璽鑽石耳環，58萬7,400元。圖／JHENG JEWELLERY提供
鸚鵡造型碧璽鑽石耳環，58萬7,400元。圖／JHENG JEWELLERY提供
迷你波斯貓造型藍寶單邊耳環，97,500元。圖／JHENG JEWELLERY提供
迷你波斯貓造型藍寶單邊耳環，97,500元。圖／JHENG JEWELLERY提供
迷你查理士犬造型藍寶戒指，13萬5,200元。圖／JHENG JEWELLERY提供
迷你查理士犬造型藍寶戒指，13萬5,200元。圖／JHENG JEWELLERY提供
迷你波斯貓造型鑽石戒指，14萬6,900元。圖／JHENG JEWELLERY提供
迷你波斯貓造型鑽石戒指，14萬6,900元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JADEGIA玉世家紅翡焦糖風翡翠珠寶系列。圖／玉世家提供
JADEGIA玉世家紅翡焦糖風翡翠珠寶系列。圖／玉世家提供
柯基造型彩鑽鑽石墜飾，48萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
柯基造型彩鑽鑽石墜飾，48萬3,000元。圖／JHENG JEWELLERY提供
玉世家紅翡玉鐲，價格店洽。圖／玉世家提供
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戒指 珠寶

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