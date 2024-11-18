唐綺陽與愛貓咪醬拍珠寶形象影片 寵溺表情貓奴們都懂

台灣珠寶品牌JHENG JEWELLERY，2023年時首度針對毛孩子家人推出ROYAL尊寵高級珠寶系列珠寶，以珍貴的寶石描繪毛爸媽與家中萌寵間密不可分的關係；2024年底，系列推出全新貓、狗、與鸚鵡造型全新設計，並邀請知名占星師唐綺陽與陪伴她14年的愛貓金吉拉咪醬擔任全新形象照主角，傳遞珠寶背後的動人故事。

此次問世的ROYAL尊寵高級珠寶新作，延續系列俏皮活潑的寵物主題，採用手工蠟雕製模、結合拉絲和琺瑯鑲嵌工藝等多重技法，細膩還原出貓狗的生動表情及皮毛肌理，眼睛更以多層水晶與縞瑪瑙鑲組出的立體凸圓結構，勾勒360度無死角的靈動。除波斯貓、雪納瑞、貴賓狗、加菲貓等之前就曾刻畫過的犬貓品種，也迎來包括全新成員可卡犬、查理士犬、科基犬以及繽紛鸚鵡等，並從原本的兩用吊墜，拓展出耳環、戒指等多元品項，以及較易入手的迷你尺寸及無鑲嵌鑽石的入門款式。