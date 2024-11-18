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唐綺陽與愛貓咪醬拍珠寶形象影片 寵溺表情貓奴們都懂
台灣珠寶品牌JHENG JEWELLERY，2023年時首度針對毛孩子家人推出ROYAL尊寵高級珠寶系列珠寶，以珍貴的寶石描繪毛爸媽與家中萌寵間密不可分的關係；2024年底，系列推出全新貓、狗、與鸚鵡造型全新設計，並邀請知名占星師唐綺陽與陪伴她14年的愛貓金吉拉咪醬擔任全新形象照主角，傳遞珠寶背後的動人故事。
此次問世的ROYAL尊寵高級珠寶新作，延續系列俏皮活潑的寵物主題，採用手工蠟雕製模、結合拉絲和琺瑯鑲嵌工藝等多重技法，細膩還原出貓狗的生動表情及皮毛肌理，眼睛更以多層水晶與縞瑪瑙鑲組出的立體凸圓結構，勾勒360度無死角的靈動。除波斯貓、雪納瑞、貴賓狗、加菲貓等之前就曾刻畫過的犬貓品種，也迎來包括全新成員可卡犬、查理士犬、科基犬以及繽紛鸚鵡等，並從原本的兩用吊墜，拓展出耳環、戒指等多元品項，以及較易入手的迷你尺寸及無鑲嵌鑽石的入門款式。
而以翡翠為主要素材的玉世家（JADEGIA）秋冬則聚焦以色澤如焦糖的紅翡為主石的簡約風格設計，包含玉鐲、墜飾、戒指與耳環等，為這個季節注入溫暖的能量。紅翡玉鐲富含喜氣與圓滿寓意，圓珠墜飾與蛋面戒指配襯璀璨鑽石，如燦爛冬陽，時尚年輕；紅翡雙連環耳飾則是由整塊玉石雕製而成的環與環相套連的形式，詮釋永結同心、成雙成對等美意，也體現工藝之美，是蘊含人文的溫度與情懷的優雅首選。
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