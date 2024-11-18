熱銷素泡麵變鮮食！全家推「隨緣素魷魚羹麵」 7-ELEVEN名店蔬食年菜搶先預購

蔬食商機持續擴大，響應11月25日「國際蔬食日」，超商自有蔬食品牌紛紛推新品。

7-ELEVEN「天素地蔬」與榮獲米其林綠星「小小樹食」、「陽明春天」2大品牌再度深度合作全新蔬食料理。即日起與米其林綠星餐廳小小樹食率先推出「小小樹食繽紛時蔬青醬筆管麵」、「小小樹食義式紅茄嫩蛋燉飯」2款西式新商品，即日起至11月26日天素地蔬複合店指定商品第2件7.1折，且「天素地蔬複合店」更推出抽獎活動，品牌指定複合店商品滿2件，就有1次抽獎機會，有機會獲得陽明春天價值近萬元的雙人餐券，購買「天素地蔬」冷藏、冷凍指定鮮食自11月22日至11月26日還可享OPENPOINT點數10倍回饋。

另外，7-ELEVEN與「陽明春天」今年再度攜手合作推出3菜1湯的蔬食年菜套餐，即日起全台門市預購販售、12月16日起陸續開放取貨，每份僅409元為單人份量，成分不含五辛蛋奶，提前預訂並在年節期間復熱即可食用，共4款名廚手路菜：開運新春八寶飯、圓滿福氣獅子頭、麻油薑香燴雙菇、花團錦簇養生湯，讓茹素的民眾也能在過年時吃到澎湃的蔬食年菜。

全家「植覺生活」推出3款新品，囊括攜手台灣最大素食品牌「隨緣」，首推「素魷魚羹麵」，將隱藏版熱銷泡麵商品轉化為鮮食，大塊Q彈素魷魚，加上大白菜、黑木耳，濃郁湯頭佐以烏醋提味，隨時想吃就能熱熱吃。11月20日再推「大口蕃茄牛若風味飯糰」及「義式蔬菜蕃茄筆尖麵」，多樣變化顛覆對蔬食想像。11月20～22日新品上市期間，於全家會員APP「優惠趣」輸入「9182917」、「9182921」指定優惠代碼，更可用7折起優惠價格嚐鮮體驗。

全家會員還可透過APP「全家行動購」線上商品專區、「隨買跨店取」植覺日優惠組合、「地圖趣」店舖尋找蔬食品項，全家行動購蒐羅約60項冷凍食品、調理包及零食等豐富商品，便利下單、店鋪取貨，滿足消費者的居家需求；隨買跨店取則於每月2號、22號推出「植覺日」優惠活動，可享有植覺生活商品多入組最低7.5折起優惠；地圖趣「蔬食生鮮地圖」可一指查找鄰近店舖的所有蔬食商品庫存。