快訊

減少無照駕駛…交通部修法重罰 致死或重傷終身禁考照

恐怖！高雄明鳳街蚯蚓大軍來襲 網：這族群看到最開心

空軍將擴編愛國者MSE飛彈營 採購程序在台在美都是謎

聽新聞
0:00 / 0:00

熱銷素泡麵變鮮食！全家推「隨緣素魷魚羹麵」 7-ELEVEN名店蔬食年菜搶先預購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家攜「隨緣」聯名推出「素魷魚羹麵」，以隨緣明星泡麵口味為開發，大塊Q彈素魷魚，加上大白菜、黑木耳，濃郁湯頭佐以烏醋提味，將泡麵長青熱賣款變成鮮食。圖／全家便利商店提供
全家攜「隨緣」聯名推出「素魷魚羹麵」，以隨緣明星泡麵口味為開發，大塊Q彈素魷魚，加上大白菜、黑木耳，濃郁湯頭佐以烏醋提味，將泡麵長青熱賣款變成鮮食。圖／全家便利商店提供

蔬食商機持續擴大，響應11月25日「國際蔬食日」，超商自有蔬食品牌紛紛推新品。

7-ELEVEN「天素地蔬」與榮獲米其林綠星「小小樹食」、「陽明春天」2大品牌再度深度合作全新蔬食料理。即日起與米其林綠星餐廳小小樹食率先推出「小小樹食繽紛時蔬青醬筆管麵」、「小小樹食義式紅茄嫩蛋燉飯」2款西式新商品，即日起至11月26日天素地蔬複合店指定商品第2件7.1折，且「天素地蔬複合店」更推出抽獎活動，品牌指定複合店商品滿2件，就有1次抽獎機會，有機會獲得陽明春天價值近萬元的雙人餐券，購買「天素地蔬」冷藏、冷凍指定鮮食自11月22日至11月26日還可享OPENPOINT點數10倍回饋。

另外，7-ELEVEN與「陽明春天」今年再度攜手合作推出3菜1湯的蔬食年菜套餐，即日起全台門市預購販售、12月16日起陸續開放取貨，每份僅409元為單人份量，成分不含五辛蛋奶，提前預訂並在年節期間復熱即可食用，共4款名廚手路菜：開運新春八寶飯、圓滿福氣獅子頭、麻油薑香燴雙菇、花團錦簇養生湯，讓茹素的民眾也能在過年時吃到澎湃的蔬食年菜。

全家「植覺生活」推出3款新品，囊括攜手台灣最大素食品牌「隨緣」，首推「素魷魚羹麵」，將隱藏版熱銷泡麵商品轉化為鮮食，大塊Q彈素魷魚，加上大白菜、黑木耳，濃郁湯頭佐以烏醋提味，隨時想吃就能熱熱吃。11月20日再推「大口蕃茄牛若風味飯糰」及「義式蔬菜蕃茄筆尖麵」，多樣變化顛覆對蔬食想像。11月20～22日新品上市期間，於全家會員APP「優惠趣」輸入「9182917」、「9182921」指定優惠代碼，更可用7折起優惠價格嚐鮮體驗。

全家會員還可透過APP「全家行動購」線上商品專區、「隨買跨店取」植覺日優惠組合、「地圖趣」店舖尋找蔬食品項，全家行動購蒐羅約60項冷凍食品、調理包及零食等豐富商品，便利下單、店鋪取貨，滿足消費者的居家需求；隨買跨店取則於每月2號、22號推出「植覺日」優惠活動，可享有植覺生活商品多入組最低7.5折起優惠；地圖趣「蔬食生鮮地圖」可一指查找鄰近店舖的所有蔬食商品庫存。

此外，因應冬天熱飲需求，全家搖搖茶吧持續攜手永豐餘生技，推冬季暖心飲品「杏仁國寶奶茶」，成分單純、無添加色素及香料，適合各年齡層消費者飲用，即日起至12月10日新品上市期間，全家會員更享有嚐鮮優惠價59元。

全家蔬食品牌「植覺生活」響應11月25日國際蔬食日，再推出3款新品。圖／全家便利商店提供
全家蔬食品牌「植覺生活」響應11月25日國際蔬食日，再推出3款新品。圖／全家便利商店提供
即日起至11月26日天素地蔬複合店指定商品第2件7.1折，且「天素地蔬複合店」更推出抽獎活動，品牌指定複合店商品滿2件，就有機會獲得陽明春天雙人餐券。圖／7-ELEVEN提供
即日起至11月26日天素地蔬複合店指定商品第2件7.1折，且「天素地蔬複合店」更推出抽獎活動，品牌指定複合店商品滿2件，就有機會獲得陽明春天雙人餐券。圖／7-ELEVEN提供
「大口蕃茄牛若風味飯糰」風味顛覆對蔬食想像。圖／全家便利商店提供
「大口蕃茄牛若風味飯糰」風味顛覆對蔬食想像。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN自即日起與米其林綠星餐廳小小樹食合作，推出「小小樹食繽紛時蔬青醬筆管麵」、「小小樹食義式紅茄嫩蛋燉飯」2款西式新商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自即日起與米其林綠星餐廳小小樹食合作，推出「小小樹食繽紛時蔬青醬筆管麵」、「小小樹食義式紅茄嫩蛋燉飯」2款西式新商品。圖／7-ELEVEN提供
全家搖搖茶吧冬季首發無咖啡因飲品「杏仁國寶奶茶」。圖／全家便利商店提供
全家搖搖茶吧冬季首發無咖啡因飲品「杏仁國寶奶茶」。圖／全家便利商店提供

品牌 地圖 消費者

延伸閱讀

宜蘭首家羊肉爐吃到飽連鎖店 「耀武羊威」插旗搶進鍋物市場

為地球健康「植植走」 民團上街籲吃蔬食對抗氣候變遷

國際書展曁蔬食博覽會今在佛陀紀念館登場 邀大眾讀好書、食好蔬

爽吃過光棍！韓國年糕火鍋「兩餐」雙11推「299吃到飽」還有9天 4人同行更優惠 狂續「韓式炸雞、道地泡麵」吃夠本

相關新聞

熱銷素泡麵變鮮食！全家推「隨緣素魷魚羹麵」 7-ELEVEN名店蔬食年菜搶先預購

蔬食商機持續擴大，響應11月25日「國際蔬食日」，超商自有蔬食品牌紛紛推新品。

觀光署千萬國際客目標跳票 立委指5大面向需強化

交通部訂定2024年來台旅客人數千萬目標，但交通部長陳世凱先前坦言，今年千萬目標無法達標，預估約750萬人次左右，明年還...

楊貴妃盅、魚骨湯麵！福岡米其林一星「割烹味美」登台

獲得日本福岡米其林一星肯定的「Ajimi 割烹味美」，自即日起正式登台，於台北仁愛圓環週邊開設首間海外分店。店內以當季食...

以家為核心：專訪蕭邦家族Caroline-Marie Scheufele

瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）位於台北101的精品店日前重新開幕，全新空間以大地色系點綴金色，營造出猶如居家般舒適溫...

狂賀晉級前進日本！4大超商推優惠 咖啡、運動飲買1送1

狂賀2024年世界棒球12強賽中華隊漂亮贏球，晉級前進東京巨蛋，超商推優惠與全民一同歡慶。

「芃卓」秋季套餐上桌！還有單點料理、下午茶新登場

以當代法國料理為基礎的「le beaujour 芃卓」，主廚江丕禮本季使用栗子、發酵甘露梨、蕈菇、澳洲貴妃羊等食材，結合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。