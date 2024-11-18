觀光署千萬國際客目標跳票 立委指5大面向需強化

交通部訂定2024年來台旅客人數千萬目標，但交通部長陳世凱先前坦言，今年千萬目標無法達標，預估約750萬人次左右，明年還是會以今年的1000萬人次為目標，盼明年能達標。立委今批評，台灣旅遊品質不佳、價格沒有競爭力，不能只是一味補助業者，需要訂定長期觀光產業轉型策略。

立法院交通委員會今邀請交通部部長陳世凱、交通部公路局官員就「偽變造車牌或其它隱匿車牌方式之查緝與防制暨如何有效杜絕無照駕駛猖獗之亂象」進行專題報告，並備質詢。

立委李昆澤質詢指出，根據觀光署統計，2019年1至8月來台國際旅客人次為799萬6961人；但今年1至8月來台國際旅客為496萬9697人，顯示今年截至8月國際客較疫情前少38％，就算達成、甚至超過750萬人次目標也不能說是突破，這種說法社會大眾無法接受。

李昆澤說，比較亞洲鄰近國家國際旅客人次恢復情況，台灣對比國際遠遠落後，2024年1至8月台灣旅客人次對比2019年同期，日本旅客來台減少40％、韓國減少14％。

李昆澤進一步指出，根據韓國旅遊發展局統計，今年8月對比2019年同期旅客總人次減少2%、日本訪韓旅客平均已恢復到93％以上；根據日本觀光廳統計，今年1至9月對比2019年同期增長10％，韓國訪日旅客增長31％。

李昆澤表示，國際客沒有減少，卻不來台灣。根據聯合國世界旅遊組織報告，2024年1至7月，國際旅客約7.9億人次，已達到疫情前水準96％；日本觀光局統計，2024年1至8月日本出國人次對比2019年同期減少4％；台灣國際旅客部分，整體減少38％，其中日本客減少40％。

陳世凱坦言，台灣來台國際客人數相比2019年確實有落差，但今年來台國際客比去年成長，還需多努力。

李昆澤批評，國內旅遊品質不佳，價格對比國際沒有顯著競爭力，根據觀光署統計，今年1至8月我國出國的人次達1138萬人次，國家風景區的旅客人次減少26％，全國觀光旅館住用率全國平均僅59％；台灣桃園機場至韓國仁川機場，最便宜單場機票約2200元，來回機票最便宜更是4500元。

李昆澤直言，台灣觀光品質不佳、價格沒有競爭力，不能只是補助業者，這只是幫助業者、從業人員度過難關的方法，若要促進觀光，應要打造特色文化、區域旅遊品牌、交通整合改善服務、資訊多元友善服務等。他在2020年3月就建議要建立多語言制定行程規畫系統，當時韓國旅遊局還沒有類似功能，2023年韓國旅遊局設置這樣的網站，台灣觀光轉型這4年卻都沒有具體成績。

陳世凱說，如果韓國做得到，台灣也做得到，觀光署有做一部分，但確實做得不夠好。李昆澤表示，交通部應參考日韓作法，以訂定長期觀光產業轉型策略，建議應強化培養地方自治團體參與，建立可持續性的觀光模式、強化人才培訓、強化數位應用及整合、強化交通銜接及資訊透明簡化等5大面向。