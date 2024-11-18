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楊貴妃盅、魚骨湯麵！福岡米其林一星「割烹味美」登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鰆魚味噌幽庵燒物。圖／Ajimi 割烹味美提供
鰆魚味噌幽庵燒物。圖／Ajimi 割烹味美提供

獲得日本福岡米其林一星肯定的「Ajimi 割烹味美」，自即日起正式登台，於台北仁愛圓環週邊開設首間海外分店。店內以當季食材為基礎，在台呈獻「楊貴妃盅」、「味美原創魚骨湯麵」、「鰆魚味噌幽庵燒物」等料理，帶來源自福岡的道地和式割烹滋味。

「Ajimi 割烹味美」在1999年由總料理長河原畑豪二創立，標榜除了酸、甜、苦、辣、鹹等五味之餘，還透過環境、擺盤增添「人情味」。2014年，割烹味美獲得首屆福岡米其林指南一星肯定，河原畑豪二也在2020年獲得日本厚生勞動大臣賞 「調理士功勞者」的表彰。

全新開幕的台北店，由日本知名建築暨室內設計師白崎裕操刀設計，巧妙融合木質材料、燈光與簡約的現代線條，營造出賞心悅目的用餐空間。店內規劃13席的板前座位，並於室內設有「日式茶室」，號稱為台北唯一，可作為6人包廂，亦可當作花道、茶道的伸展台。

割烹味美採套餐型態，全套12道式，售價5,800元。其中本店招牌的「楊貴妃鍋」，以甲魚和豬腳熬煮，可依喜好添加蔥絲與薑絲，享受細緻風味與豐富的膠原蛋白；「和牛壽喜燒風」則是採用熊本縣A5黑樺和牛，肉質香氣濃郁，以壽喜燒手法烹調後，搭配海膽、魚子醬與南投縣童子雞蛋黃，可感受海陸食材交疊的華麗滋味。

「鰆魚味噌幽庵燒物」選用長崎縣鰆魚，搭配特製豆腐醬，並融入櫻花木燻香，可以感受魚肉鮮甜紮實的滋味。至於「味美原創魚骨湯麵」為店內招牌，湯底以鯛魚魚頭與魚骨先燒烤後熬煮，並加入胡椒和香料調味，搭配素麵同享，風味鮮美。

【Ajimi 割烹味美】

地址：106台北市大安區四維路52巷19弄5號

和牛壽喜燒風。圖／Ajimi 割烹味美提供
和牛壽喜燒風。圖／Ajimi 割烹味美提供
什錦炸物。圖／Ajimi 割烹味美提供
什錦炸物。圖／Ajimi 割烹味美提供
鯛魚昆布漬薄切（左）、楊貴妃鍋。圖／Ajimi 割烹味美提供
鯛魚昆布漬薄切（左）、楊貴妃鍋。圖／Ajimi 割烹味美提供
割烹味美號稱是唯一附設正宗日式茶室的日料餐廳。圖／Ajimi 割烹味美提供
割烹味美號稱是唯一附設正宗日式茶室的日料餐廳。圖／Ajimi 割烹味美提供
味美原創魚骨湯麵。圖／Ajimi 割烹味美提供
味美原創魚骨湯麵。圖／Ajimi 割烹味美提供

日本 福岡 設計師

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