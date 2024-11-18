以家為核心：專訪蕭邦家族Caroline-Marie Scheufele

瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）位於台北101的精品店日前重新開幕，全新空間以大地色系點綴金色，營造出猶如居家般舒適溫暖的氛圍。當今負責蕭邦腕表部門的聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele的掌上明珠Caroline-Marie Scheufele，如今正跨出參與家族事業的第一步，也特地來台出席開幕，並接受聯合報的專訪。

「家」是蕭邦這個當今少數仍由單一家族獨立經營的一線精品品牌核心價值。家人之間緊密的情感，不僅成就了品牌珍而重之的珠寶腕表作品，也延伸到這個家族企業和員工的相處，以及品牌的待客之道。環顧全新的專賣店空間，如品牌經典滑動鑽石般的水晶燈下展示以符合倫理道德公平交易開採的金質製作的作品，VIP鑑賞空間擺放著舒適的米色沙發，細節讓人想起品牌在維也納首間創始店舖，體現品牌將客人視為親友的理念，營造賓至如歸的感受。

●家人透過珠寶腕表傳遞情感

在珠寶腕表世家中成長的Caroline-Marie Scheufele，說起生活點滴，都讓人感受到舍費爾家族之間緊密的情感。「我擁有的腕表不多，其中一兩隻是來自祖父母的餽贈，三不五時我會換著配戴，最常戴的是現在這枚Alpine Eagle。」家庭教育並非想像中把寶石和腕表當作玩具的闊綽作風，她的第一隻腕表也只是台幣千元的塑膠兒童表，附贈一張印有表盤的大紙，教小朋友如何閱讀時間，「我想這就是讓我們兒時與家族事業的接觸。」

「媽媽跟我們約定要等到10歲才能打耳洞，所以我10歲的生日禮物就是一對小瓢蟲造型的耳環，是我的第一件珠寶。在我們成長的過程中，每逢耶誕節或生日，長輩會送我們珠寶和腕表，很多我們祖父母送的甚至是他們年輕時曾經配戴過的珠寶，像我就擁有來自祖母的幾枚戒指，因為年紀大了戴不下。這是我們家族的羈絆。我想她也相信，未來我會傳承給我的小孩。」

●蕭邦也是家族的延伸

不僅家人之間的關係緊密，這種如家人般的親近感也延伸到蕭邦公司的經營上。Caroline-Marie Scheufele說，他們兄弟姐妹在小時候，都有去蕭邦的珠寶學校與腕表學校上過課。她解釋，在瑞士的學制中，15、16歲的學生可以選擇在正規的普通課程之外課餘的時間，報讀學徒制的職技課程學習一技之長；蕭邦的珠寶學校與腕表學校涵蓋實作與講課，每年招收6至10名的學生，4年後學生出師之際，還能將自己製作的珠寶腕表作品當作紀念帶走。

公司中如家庭般的氛圍也是她在不同品牌之間實習後決定回歸的主要原因。Caroline-Marie Scheufele在大學畢業後曾到不同的公司實習工作：她曾在同為家族企業的Ralph Lauren汲取經驗、也曾在經銷珠寶鐘表的Harrod's百貨擔任過採購，「我在其他地方累積了經驗之後，開始思考自己家族的事業，直到我覺得我準備好了。在蕭邦寶石部門實習期間，燃起了我對珠寶的熱情，我想是因為跟家人一起工作的緊密感吧！」她說。

除了工作氛圍和個人興趣，生長於網路世代的她也頗令人意外地看好這個傳承百餘年的人手工藝產業。「我認為，從長遠來看，珠寶鐘表是很有發展性的產業，並不會被時代淘汰，」她解釋，很多有人都跟她一樣只有在運動時才會配戴智慧型腕表，「若你擁有機械表，甚至是從家人傳承下來的鐘表，你一定會想要配戴它。其實我們也觀察到，懂得鑑賞機械表的工藝、收藏傳統鐘表的藏家與日俱增；工藝之美、投注手工與心力製作的工匠，都是鐘表吸引我的原因，事實上，這些也是蕭邦品牌的核心。」

家庭的觀念也貫徹在蕭邦所有的作品上：品牌於2019年推出的Alpine Eagle腕表，正是匯聚舍費爾家族三代心思的跨世代結晶，品牌於2013年首開業界先河，展開的「可持續發展的奢侈產業行進之旅」（The Journey to Sustainable Luxury），透過貫徹負採購責任、幫助供應鏈中在以往沒有獲得足夠關注的族群等方式，以公平交易的金質和回收鋼材為當今的珠寶腕表產業開創新的永續準則。「我想這正是因為我們是一個家族企業，尤其對我們父母來說，他們期望後代子孫生活能在一個更好的環境中，所以有了這樣的願景。」為此，1970年代期間就已經在日內瓦擁有自己冶金工廠的蕭邦，自2018年開始致力冶煉符合倫理道德的貴重金屬材質，「回頭來看，挑戰是好的，因為你會克服這些挑戰並從中學習成長。」

●身教之力

即便家族關係緊密，並不是姓Scheufele就一定要繼承家業。Caroline-Marie Scheufele表示，「我對家族事業的熱忱來自於我自身的工作經驗；從小父母就很堅定告訴我們兄妹三人，可以自由選擇自己想從事的工作，沒有一定要接手家族的事業。我認為，讓年輕人可以去接觸各行各業、走出去體驗真正的世界，而不是被家族事業所困囿，是很重要的。」

本著的開明態度，Caroline-Marie Scheufele追逐著自己的興趣、自6歲起就開始學習騎馬，並在青少女時期在國際上嶄露頭角，成為瑞士馬術國家代表隊的成員。「騎馬是一項昂貴的運動，並非所有人都有幸擁有良駒。即便在國家代表隊中，也有的騎士只能騎乘贊助商提供的馬匹，」她說，這些騎士與馬匹朝夕相伴，好不容易培養出默契，但贊助商只要一句話就能取消讓一切歸零，「親眼看到周圍的人都認真努力地生活、並非所有人都擁有一樣平等的機會，這會讓你保持清醒、永遠腳踏實地。」