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狂賀晉級前進日本！4大超商推優惠 咖啡、運動飲買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
威德運動補給飲料買1送1。圖／全家便利商店提供
威德運動補給飲料買1送1。圖／全家便利商店提供

狂賀2024年世界棒球12強賽中華隊漂亮贏球，晉級前進東京巨蛋，超商推優惠與全民一同歡慶。

7-ELEVEN

即日起至11月19日「行動隨時取」限時開賣CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2，CITY PEARL珍珠焙火烏龍買2送1，賣力加油也替自己補一下，桂格補氣養蔘蜂蜜飲/美顏膠原莓果飲450ml買2送1。門市同步推出思樂冰大杯全口味買1送1優惠活動，還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中。

全家便利商店

11月18日10:00至23:59，隨買跨店取限定推出特大經典美式買1送1、威德運動補給飲料買1送1。

萊爾富

即日起至11月18日23:59門市推出Hi café特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。優惠內容包含提神必備的冰熱美式咖啡、冰熱拿鐵咖啡、冰氣泡美式咖啡系列；還有人氣冰風味氣泡系列、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列與清爽解膩的冰茶系列；以及奶茶控不可錯過的冰泰式奶茶與冰黑糖珍珠奶茶共計16款商品。

OKmart

全台門市即日起至11月20日期間，指定糖餅買1送1；OKCAFE × 茗京萃護嗓草本飲每杯特價39元；OKchoice爆米花青花椒、焦糖可可2種口味任選3件只要99元。

OKCAFE × 茗京萃護嗓草本飲限時特價39元。圖／OKmart提供
OKCAFE × 茗京萃護嗓草本飲限時特價39元。圖／OKmart提供
限時2天「行動隨時取」CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2，CITY PEARL珍珠焙火烏龍買2送1。圖／7-ELEVEN提供
限時2天「行動隨時取」CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2，CITY PEARL珍珠焙火烏龍買2送1。圖／7-ELEVEN提供
特大經典美式買1送1。圖／全家便利商店提供
特大經典美式買1送1。圖／全家便利商店提供
桂格補氣養蔘蜂蜜飲/美顏膠原莓果飲450ml買2送1。圖／7-ELEVEN提供
桂格補氣養蔘蜂蜜飲/美顏膠原莓果飲450ml買2送1。圖／7-ELEVEN提供
歡慶前進東京，萊爾富祭出Hi café特大杯全品項享限時買1送1。圖／萊爾富提供
歡慶前進東京，萊爾富祭出Hi café特大杯全品項享限時買1送1。圖／萊爾富提供

咖啡 珍珠奶茶

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