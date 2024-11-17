宛若城市樹屋！台中餐酒館「sozai」翻玩台灣時光滋味

台中餐酒館「LayLow」旗下最新品牌「sozai by LayLow」，近期於台中勤美綠園道巷弄內開幕。店內以城市樹屋的概念，提供以台灣不同時期文化為發想的特色料理，包括有「雞肝慕斯＆鵝生火腿」、「蒙布朗鰻」、「潑辣豬舌」等品項；主廚從傳統台式醬汁延伸而成的「汁」，也成為店內的特色之一。

「sozai」一名源自台語的「所在」之意。藏身二樓的空間運用大量石材打造層次感，並透過曲面玻璃落地窗、奶油白色調平衡視覺重量。店內並使用丹麥Audo Copenhagen的燈飾、桌椅等傢飾，搭配韓國藝術家Haydonna充滿童趣的創作，以及火山花店規劃的綠意環境，營造出輕鬆且舒適的用餐氛圍。

sozai by LayLow主廚留安昇過去擁有多間餐廳的歷練。開幕首季的菜單主題為「時序」，以台灣不同時期的飲食文化作為背景發想，再透過創新手法重新演繹。「漁光塔」選用當季現流青甘魚生，加上花椒、日式昆布醃製，搭配發酵水蜜桃、芥末酪梨、魚子醬等多種食材，共同填於塔殼之中，色彩繽紛且滋味豐富，不僅象徵台南漁光島的景緻意象，也呼應南島民族在台灣的意義，每份320元。「雞肝慕斯＆鵝生火腿」將雞肝製成雞肝慕斯，擁有滑順質地與淡淡酒香；鵝火腿經30天熟成，具有油脂香氣與鹹香，同時還搭配金瓜與柳橙製成的果泥，藉此帶來微酸層次，不僅可以直接品嚐，亦可搭配吉拿棒享用，呼應荷西殖民時期的飲食文化，每份320元。

以紅燒栗子鰻魚料理為出發，「蒙布朗鰻」將鹹食融合甜點，取冷泉養殖的黑鰻燒烤處理，搭配在地長崎蛋糕，並以茄泥、味噌增添風味，最後擠上紅燒栗子泥與糖片高麗菜，重現蒙布朗的經典造型，同時擁有甜鹹交織的曾祠，每份260元。除此之外，還有民初飲食為靈感的「潑辣豬舌」，讓屏東東寶黑豬豬舌、鵪鶉皮蛋與辛香辣醬巧妙結合，每份260元。另有「嫣紅番鴨」、「香辣燒肉串串」、「水果胭脂蝦」等料理。

sozai by LayLow的特色之一，就是主廚由早年台灣中南部沿海地帶的醃漬品與醬汁「膎汁」為概念，獨家發酵製作而成、入口厚實鹹鮮的「溜汁」。「手拆禿黃油撈飯」即是以斗南越光米、友善耕種香米為基底，加入台灣乾貨、廣式臘腸、紅蟳蟹黃，以粵式煲仔飯手法烹調上桌，並以魚溜汁取代柴魚粉調味，每份750元。「炭燒豚叉燒」取用梅頭肉部位，刷上以溜汁製成的醬汁燒烤，並附上自製鹹蛋黃、泡菜，可以品嚐到叉燒細緻口感與醬汁鹹香，每份360元。除了料理之外，店內亦提供精選台灣茶、茶果酒等飲品。透過餐點與飲品的搭配，為台中帶來愉悅的用餐感受。

【sōzai by LayLow】