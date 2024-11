宛若城市樹屋！台中餐酒館「sozai」翻玩台灣時光滋味

台中餐酒館「LayLow」旗下最新品牌「sozai by LayLow」,近期於台中勤美綠園道巷弄內開幕。店內以城市樹屋的概念,提供以台灣不同時期文化為發想的特色料理,包括有「雞肝慕斯&鵝生火腿」、「蒙布朗鰻」、「潑辣豬舌」等品項;主廚從傳統台式醬汁延伸而成的「汁」,也成為店內的特色之一。

「sozai」一名源自台語的「所在」之意。藏身二樓的空間運用大量石材打造層次感,並透過曲面玻璃落地窗、奶油白色調平衡視覺重量。店內並使用丹麥Audo Copenhagen的燈飾、桌椅等傢飾,搭配韓國藝術家Haydonna充滿童趣的創作,以及火山花店規劃的綠意環境,營造出輕鬆且舒適的用餐氛圍。

sozai by LayLow主廚留安昇過去擁有多間餐廳的歷練。開幕首季的菜單主題為「時序」,以台灣不同時期的飲食文化作為背景發想,再透過創新手法重新演繹。「漁光塔」選用當季現流青甘魚生,加上花椒、日式昆布醃製,搭配發酵水蜜桃、芥末酪梨、魚子醬等多種食材,共同填於塔殼之中,色彩繽紛且滋味豐富,不僅象徵台南漁光島的景緻意象,也呼應南島民族在台灣的意義,每份320元。「雞肝慕斯&鵝生火腿」將雞肝製成雞肝慕斯,擁有滑順質地與淡淡酒香;鵝火腿經30天熟成,具有油脂香氣與鹹香,同時還搭配金瓜與柳橙製成的果泥,藉此帶來微酸層次,不僅可以直接品嚐,亦可搭配吉拿棒享用,呼應荷西殖民時期的飲食文化,每份320元。

以紅燒栗子鰻魚料理為出發,「蒙布朗鰻」將鹹食融合甜點,取冷泉養殖的黑鰻燒烤處理,搭配在地長崎蛋糕,並以茄泥、味噌增添風味,最後擠上紅燒栗子泥與糖片高麗菜,重現蒙布朗的經典造型,同時擁有甜鹹交織的曾祠,每份260元。除此之外,還有民初飲食為靈感的「潑辣豬舌」,讓屏東東寶黑豬豬舌、鵪鶉皮蛋與辛香辣醬巧妙結合,每份260元。另有「嫣紅番鴨」、「香辣燒肉串串」、「水果胭脂蝦」等料理。

sozai by LayLow的特色之一,就是主廚由早年台灣中南部沿海地帶的醃漬品與醬汁「膎汁」為概念,獨家發酵製作而成、入口厚實鹹鮮的「溜汁」。「手拆禿黃油撈飯」即是以斗南越光米、友善耕種香米為基底,加入台灣乾貨、廣式臘腸、紅蟳蟹黃,以粵式煲仔飯手法烹調上桌,並以魚溜汁取代柴魚粉調味,每份750元。「炭燒豚叉燒」取用梅頭肉部位,刷上以溜汁製成的醬汁燒烤,並附上自製鹹蛋黃、泡菜,可以品嚐到叉燒細緻口感與醬汁鹹香,每份360元。除了料理之外,店內亦提供精選台灣茶、茶果酒等飲品。透過餐點與飲品的搭配,為台中帶來愉悅的用餐感受。

【sōzai by LayLow】