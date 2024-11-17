宛若城市樹屋！台中餐酒館「sozai」翻玩台灣時光滋味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
嫣紅番鴨，680元。記者陳睿中／攝影
嫣紅番鴨，680元。記者陳睿中／攝影

台中餐酒館「LayLow」旗下最新品牌「sozai by LayLow」，近期於台中勤美綠園道巷弄內開幕。店內以城市樹屋的概念，提供以台灣不同時期文化為發想的特色料理，包括有「雞肝慕斯＆鵝生火腿」、「蒙布朗鰻」、「潑辣舌」等品項；主廚從傳統台式醬汁延伸而成的「汁」，也成為店內的特色之一。

「sozai」一名源自台語的「所在」之意。藏身二樓的空間運用大量石材打造層次感，並透過曲面玻璃落地窗、奶油白色調平衡視覺重量。店內並使用丹麥Audo Copenhagen的燈飾、桌椅等傢飾，搭配韓國藝術家Haydonna充滿童趣的創作，以及火山花店規劃的綠意環境，營造出輕鬆且舒適的用餐氛圍。

sozai by LayLow主廚留安昇過去擁有多間餐廳的歷練。開幕首季的菜單主題為「時序」，以台灣不同時期的飲食文化作為背景發想，再透過創新手法重新演繹。「漁光塔」選用當季現流青甘魚生，加上花椒、日式昆布醃製，搭配發酵水蜜桃、芥末酪梨、魚子醬等多種食材，共同填於塔殼之中，色彩繽紛且滋味豐富，不僅象徵台南漁光島的景緻意象，也呼應南島民族在台灣的意義，每份320元。「雞肝慕斯＆鵝生火腿」將雞肝製成雞肝慕斯，擁有滑順質地與淡淡酒香；鵝火腿經30天熟成，具有油脂香氣與鹹香，同時還搭配金瓜與柳橙製成的果泥，藉此帶來微酸層次，不僅可以直接品嚐，亦可搭配吉拿棒享用，呼應荷西殖民時期的飲食文化，每份320元。

以紅燒栗子鰻魚料理為出發，「蒙布朗鰻」將鹹食融合甜點，取冷泉養殖的黑鰻燒烤處理，搭配在地長崎蛋糕，並以茄泥、味噌增添風味，最後擠上紅燒栗子泥與糖片高麗菜，重現蒙布朗的經典造型，同時擁有甜鹹交織的曾祠，每份260元。除此之外，還有民初飲食為靈感的「潑辣豬舌」，讓屏東東寶黑豬豬舌、鵪鶉皮蛋與辛香辣醬巧妙結合，每份260元。另有「嫣紅番鴨」、「香辣燒肉串串」、「水果胭脂蝦」等料理。

sozai by LayLow的特色之一，就是主廚由早年台灣中南部沿海地帶的醃漬品與醬汁「膎汁」為概念，獨家發酵製作而成、入口厚實鹹鮮的「溜汁」。「手拆禿黃油撈飯」即是以斗南越光米、友善耕種香米為基底，加入台灣乾貨、廣式臘腸、紅蟳蟹黃，以粵式煲仔飯手法烹調上桌，並以魚溜汁取代柴魚粉調味，每份750元。「炭燒豚叉燒」取用梅頭肉部位，刷上以溜汁製成的醬汁燒烤，並附上自製鹹蛋黃、泡菜，可以品嚐到叉燒細緻口感與醬汁鹹香，每份360元。除了料理之外，店內亦提供精選台灣茶、茶果酒等飲品。透過餐點與飲品的搭配，為台中帶來愉悅的用餐感受。

【sōzai by LayLow】

地址：台中市西區美村路一段133巷22號2F

水果胭脂蝦，460元。記者陳睿中／攝影
水果胭脂蝦，460元。記者陳睿中／攝影
sozai by LayLow透過曲面玻璃落地窗、奶油白色調平衡視覺重量。記者陳睿中／攝影
sozai by LayLow透過曲面玻璃落地窗、奶油白色調平衡視覺重量。記者陳睿中／攝影
肉慾三明治，350元。記者陳睿中／攝影
肉慾三明治，350元。記者陳睿中／攝影
大量石材營造出sozai by LayLow的穩重層次感。記者陳睿中／攝影
大量石材營造出sozai by LayLow的穩重層次感。記者陳睿中／攝影
漁光塔，320元。記者陳睿中／攝影
漁光塔，320元。記者陳睿中／攝影
時令鮮蔬，360元。記者陳睿中／攝影
時令鮮蔬，360元。記者陳睿中／攝影
蒙布朗鰻，260元。記者陳睿中／攝影
蒙布朗鰻，260元。記者陳睿中／攝影
sozai by LayLow規劃出舒適的用餐空間，宛若城市樹屋。記者陳睿中／攝影
sozai by LayLow規劃出舒適的用餐空間，宛若城市樹屋。記者陳睿中／攝影
雞肝慕斯＆鵝生火腿，320元。記者陳睿中／攝影
雞肝慕斯＆鵝生火腿，320元。記者陳睿中／攝影
潑辣豬舌，260元。記者陳睿中／攝影
潑辣豬舌，260元。記者陳睿中／攝影
香辣燒肉串串，580元。記者陳睿中／攝影
香辣燒肉串串，580元。記者陳睿中／攝影
手拆禿黃油撈飯，750元。記者陳睿中／攝影
手拆禿黃油撈飯，750元。記者陳睿中／攝影
炭燒豚叉燒，360元。記者陳睿中／攝影
炭燒豚叉燒，360元。記者陳睿中／攝影

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