前進東京 萊爾富祭出Hi café特大杯限時買1送1

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
賀台灣健兒贏澳洲順利晉級前進東京，萊爾富祭出Hi café特大杯全品項享限時買1送1。圖／萊爾富提供
賀台灣健兒贏澳洲順利晉級前進東京，萊爾富祭出Hi café特大杯全品項享限時買1送1。圖／萊爾富提供

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）B組賽事今（17）日在台北大巨蛋舉行，中華隊的第四場預賽擊敗澳洲，確定順利晉級東京複賽，萊爾富邀全民為台灣棒球喝采，即日起至11月18日23:59萊爾富門市推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

萊爾富表示，Hi café特大杯優惠的商品包含提神必備的冰熱美式咖啡、冰熱拿鐵咖啡、冰氣泡美式咖啡系列；還有人氣冰風味氣泡系列、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列與清爽解膩的冰茶系列；以及奶茶控不可錯過的冰泰式奶茶與冰黑糖珍珠奶茶，共計16款商品均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算，萊爾富邀全民一起喝Hi café為台灣棒球應援。

咖啡 澳洲 珍珠奶茶

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