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中華隊加油！星巴克推「第二杯半價」限時一天 網笑：集氣集一半

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
11月18日一日限定的活動，星巴克第二杯半價優惠。圖／摘自臉書粉絲團
11月18日一日限定的活動，星巴克第二杯半價優惠。圖／摘自臉書粉絲團

星巴克推出明天一日限定優惠，目的在為台灣球隊加油「繼續加油！一起喝咖啡，一起集氣！」活動內容為：11月18日（一）至全台星巴克門市，購買兩杯大杯或特大杯 冰熱與口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。沒有買一送一，不少網友笑說，「只有生氣」、「只能集半氣」、「真漏氣」、「這集氣集一半的不如不要」，引起熱烈討論。

明天11月18日一日限定的活動，只要到全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯、並限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料等。

活動詳情可查星巴克網站公告：https://reurl.cc/Eg8dem

星巴克

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