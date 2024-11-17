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HOLA再展2店 攜日常店型進駐林口三井二期、竹北享平方

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
HOLA和樂家居瞄準百貨生活圈及輕移民熱點，分別於11月14日及11月22日在林口三井二期及竹北享平方連展兩店。圖／和樂居家提供
HOLA和樂家居瞄準百貨生活圈及輕移民熱點，分別於11月14日及11月22日在林口三井二期及竹北享平方連展兩店。圖／和樂居家提供

不受電商趨勢影響，特力旗下HOLA和樂家居瞄準百貨生活圈及輕移民熱點，在林口三井二期及竹北享平方連展兩店，以「日常店型」強化與生活圈的聯結，現場提供超過3000款居家商品，滿足消費者日常所需。

和樂家居總經理何采容表示，「過往為了給消費者更豐富的選擇，HOLA多以大型店為主並選址於蛋白區，但隨顧客需求演進，未來將會透過日常店布局走入都心、貼近生活。」

何采容表示，HOLA林口三井店主攻小家庭及親子客，為消費者精挑細選約3000件熱銷日用品，除了大家熟知的軟裝家飾、傢俱餐茶、日用清潔之外，在林口三井店也可以找到品類較完整的兒童用品及智能選枕服務，270坪開闊賣場的及半開放式格局，確保顧客舒適動線及購物的獨立性。

和樂家居也說，迎接新店開幕，即日起至12月25日止，更有聖誕小樹訂製服務，消費者可至門市挑選布置，為家中妝點節日氛圍，是假日親子同樂的好去處。

HOLA 林口 竹北

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