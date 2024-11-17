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上IG玩LV旋轉木馬耶誕濾鏡 歡慶佳節還有電子賀卡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
假日系列慶祝路易威登重視的旅遊精神，為所有人帶來假日季節的歡樂氣氛。圖／路易威登提供
假日系列慶祝路易威登重視的旅遊精神，為所有人帶來假日季節的歡樂氣氛。圖／路易威登提供

歡慶佳節，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出2024假日系列形象廣告，在令人屏息的絕美雪景中，象徵童趣和歡樂的旋轉木馬正等候著興高采烈的人們一同歡慶節日的到來，帶著所有人踏上如夢似幻的迷人旅程，以路易威登的旅遊精神，為所有人帶來假日季節的歡樂氣氛。

路易威登以過去一年的重要時刻和地點為啟發設計這趟旅程內容，影片最後在巴黎地標性的芳登廣場上空燃放節日煙火，讓現場氣氛達到最高潮，為2024年這趟旅程畫下完美的句點。路易威登的經典設計一路縈繞在乘客們的夢幻之旅當中，包括優雅時裝、經典皮具、旅行配飾、精緻珠寶和硬箱作品，隨處可見路易威登所秉持的旅行傳統價值，以及致力於創造美妙節日時刻的精神。

路易威登假日系列廣告以迷人的旋轉木馬為主視覺焦點。圖／路易威登提供
路易威登假日系列廣告以迷人的旋轉木馬為主視覺焦點。圖／路易威登提供
路易威登將在 Instagram上推出旋轉木馬AR濾鏡。圖／路易威登提供
路易威登將在 Instagram上推出旋轉木馬AR濾鏡。圖／路易威登提供

同時，路易威登也將為全球各地的精品店櫥窗換上符合節日氣氛的布置造型，並於澳門、上海、巴黎、杭州、橫濱等城市架設旋轉木馬，實際展現節慶的愉悅氣氛。全球所有人也都能透過Instagram上的旋轉木馬AR濾鏡，並於11月底起在Louisvuitton.com官網推出節日電子賀卡服務，與最親愛的人分享節日氣氛。

路易威登假日系列廣告以迷人的旋轉木馬為主視覺焦點。圖／路易威登提供
路易威登假日系列廣告以迷人的旋轉木馬為主視覺焦點。圖／路易威登提供
假日系列慶祝路易威登重視的旅遊精神，為所有人帶來假日季節的歡樂氣氛。圖／路易威登提供
假日系列慶祝路易威登重視的旅遊精神，為所有人帶來假日季節的歡樂氣氛。圖／路易威登提供
路易威登推出最新的假日系列廣告。圖／路易威登提供
路易威登推出最新的假日系列廣告。圖／路易威登提供
路易威登推出最新的假日系列廣告。圖／路易威登提供
路易威登推出最新的假日系列廣告。圖／路易威登提供
令人屏息的絕美雪景中，旋轉木馬正等候著興高采烈的人們一同歡慶節日的到來。圖／路易威登提供
令人屏息的絕美雪景中，旋轉木馬正等候著興高采烈的人們一同歡慶節日的到來。圖／路易威登提供

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