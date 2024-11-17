入冬吃鍋季到 PChome 24h買氣雙位數成長

國內火鍋產業一年商機達400億元，連續7年成長率更突破70%，可見台灣人有多愛吃鍋，網家旗下PChome 24h購物表示，近日氣溫下探，預期火鍋湯底、配料及鍋具有望持續熱賣。

火鍋市場蓬勃發展，根據「2024台灣火鍋市場調查報告｣，台灣火鍋市場預估產值達400億元，且各種聚會、日常用餐等不同場合之下，火鍋成為大家首選的菜色料理。

網家表示，自立冬以來湯包鍋底業績已較上月同期成長超過20%，以「嘉義林聰明沙鍋魚頭」和「刁民酸菜魚」最受歡迎，昆布和麻辣湯底也穩居高位。冬令進補少不了的「大閘蟹」也是入鍋必加菜色，包含大閘蟹、松葉蟹、帝王蟹都備受饕客熱愛，近一周整體業績較上月更成長80%。

網家也說，在自煮火鍋熱潮下，多功能鍋具如「Vermicular琺瑯鑄鐵鍋」在雙11當日銷量較去年同期成長超過100%，可見消費者偏好網購火鍋名店湯包鍋底、當季新鮮食材，並趁年末購物祭入手高品質鍋具，此外近日氣溫下探，預期火鍋湯底、配料及鍋具有望持續熱賣。