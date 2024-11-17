北車有農糧市集 嘗鮮原民獨特風味

馬告、紅藜、薑黃等原住民獨特作物，可以做成香噴噴的雞飯與炒蛋！農糧署17日於台北車站舉辦「原鄉農糧市集」，現場有20個攤位，包括各類原住民特產茶葉、咖啡、小米粽與麻糬等美食。活動還邀請到網紅「阿芳老師」洗愛玉，還有嘗試將原住民的小米、紅藜、樹豆等作物入菜。

台北車站的大廳17日舉行「原鄉農糧市集」，許多通勤的乘客路過時也忍不住停下來購買美食，包括小米粽、馬告、草粿、咖啡、蜂蜜、小米酒、苦茶油、山蕨菜、月桃、樹豆卦菜雞湯，還有紅藜芝麻軟糕、自製辣椒醬等各類特色料理。多位攤主也穿上原住民的特色服裝、熱情的叫賣。

現場還邀請到網紅「阿芳老師」示範將各種原住民作物入菜，包括鍋煮台灣藜香菇雞飯、還有特色愛玉凍、印度薑黃炒蛋與馬告拌筊白筍。市集還有「農糧大賓果」、「原鄉編織DIY」、「搗麻糬體驗」與「苔球手作」等有趣活動，以及「花蓮小男聲」帶來原民高亢嗓音，盼讓更多民眾了解原住民文化與美食。

農糧署主任秘書陳啓榮表示，12月將會在花蓮舉辦活動，盼民眾多前往花東觀光，而且很多原住民作物都是生長在較貧瘠的土壤中，在逆境中生長的能力很強，也有助維持我國的糧食安全。

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