牛肝蕈火雞堡、捲捲德腸堡！3間速食新品接力上桌

隨著冬天到來，「摩斯漢堡」推出「牛肝蕈火雞堡」、「松露歐姆蛋福堡」、「柚香胡麻豬排堡」等多款新品；「漢堡王」則是推出3款「捲捲德腸堡」系列；而「SUBWAY」則是推出新品「起司香蒜嫩牛」、「起司香蒜雞胸排」，還可享加價雙倍升級優惠。

「摩斯漢堡」本季推出多款新品，其中「牛肝蕈火雞堡」選用美國火雞胸肉，搭配特製蕈菇奶油醬，還有起司片、蕃茄與生菜層層堆疊，擁有豐富的滋味，每個95元，11月18日開賣。早餐時段推出的「松露歐姆蛋福堡」，以刈包為概念設計，使用貝殼造型刈包，夾入歐姆蛋、蕃茄片、生菜與義大利松露起司醬，帶來美味的早餐時光，每個75元。

同樣新登場的「柚香胡麻豬排堡」，將金黃豬排搭上柚香胡麻醬、萵苣、牛蕃茄，具有清新的日式風味，每個70元。此外，還有蔓越莓石榴蒟蒻、黑芝麻拿鐵咖啡、黑芝麻奶茶等新品接力登場。11月30日前，凡消費MOS Café系列飲品並完成社群任務，就有機會把6款台灣瀕危動物的兩用帆布袋及絨毛吊飾盲盒帶回家。

繼2023年夏天推出「捲捲德腸烤牛堡」後，「漢堡王」自11月19日起，將推出期間限定的「捲捲德腸堡」，使用圓型漢堡麵包，夾入捲成圈圈狀的德式香腸，搭配特製烤肉醬、起司片，帶來滿滿的肉香滋味，每個109元。此外，此次還搭配火烤純牛肉、酥炸雞肉等組合，推出「捲捲德腸烤牛堡」、「捲捲德腸脆雞堡」，各為129、119元。