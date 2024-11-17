快訊

想不花大錢搭商務艙？旅遊達人分享省錢招又能累積超高里程數

要裝潢還是買現成家具？夫妻「年底交屋」問題搞不定 網點一事最重要

北市公車追撞行人意外 國泰醫院2名傷者已離院

牛肝蕈火雞堡、捲捲德腸堡！3間速食新品接力上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
摩斯漢堡推出「牛肝蕈火雞堡」等多款新品。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡推出「牛肝蕈火雞堡」等多款新品。圖／摩斯漢堡提供

隨著冬天到來，「摩斯漢堡」推出「牛肝蕈火雞堡」、「松露歐姆蛋福堡」、「柚香胡麻豬排堡」等多款新品；「漢堡王」則是推出3款「捲捲德腸堡」系列；而「SUBWAY」則是推出新品「起司香蒜嫩牛」、「起司香蒜雞胸排」，還可享加價雙倍升級優惠。

「摩斯漢堡」本季推出多款新品，其中「牛肝蕈火雞堡」選用美國火雞胸肉，搭配特製蕈菇奶油醬，還有起司片、蕃茄與生菜層層堆疊，擁有豐富的滋味，每個95元，11月18日開賣。早餐時段推出的「松露歐姆蛋福堡」，以刈包為概念設計，使用貝殼造型刈包，夾入歐姆蛋、蕃茄片、生菜與義大利松露起司醬，帶來美味的早餐時光，每個75元。

同樣新登場的「柚香胡麻豬排堡」，將金黃豬排搭上柚香胡麻醬、萵苣、牛蕃茄，具有清新的日式風味，每個70元。此外，還有蔓越莓石榴蒟蒻、黑芝麻拿鐵咖啡、黑芝麻奶茶等新品接力登場。11月30日前，凡消費MOS Café系列飲品並完成社群任務，就有機會把6款台灣瀕危動物的兩用帆布袋及絨毛吊飾盲盒帶回家。

繼2023年夏天推出「捲捲德腸烤牛堡」後，「漢堡王」自11月19日起，將推出期間限定的「捲捲德腸堡」，使用圓型漢堡麵包，夾入捲成圈圈狀的德式香腸，搭配特製烤肉醬、起司片，帶來滿滿的肉香滋味，每個109元。此外，此次還搭配火烤純牛肉、酥炸雞肉等組合，推出「捲捲德腸烤牛堡」、「捲捲德腸脆雞堡」，各為129、119元。

「SUBWAY」近期則是推出冬季限定「起司香蒜系列」。「起司香蒜嫩牛」吃得到厚切嫩牛、起司香蒜醬，還有切片起司與多種時蔬，6吋165元、12吋330元；「起司香蒜雞胸排」則以香烤雞胸排為主角，搭配起司香蒜醬與多種配料，6吋145元、12吋290元。1月7日前，購買起司香蒜系列，加價99元，肉量、起司、起司香蒜醬均可雙倍升級。

漢堡王推出期間限定的捲捲德腸堡、捲捲德腸烤牛堡、捲捲德腸脆雞堡。圖／漢堡王提供
漢堡王推出期間限定的捲捲德腸堡、捲捲德腸烤牛堡、捲捲德腸脆雞堡。圖／漢堡王提供
SUBWAY推出全新「起司香蒜系列」。圖／SUBWAY提供
SUBWAY推出全新「起司香蒜系列」。圖／SUBWAY提供

摩斯漢堡 漢堡王 起司

延伸閱讀

加價99元享雙倍美味！SUBWAY新品上市限時推重量級套餐

好市多牛肉捲變蔥燒餅？她切開失望了 網笑：以為是新口味麵腸

提供優良蛋白質與鈣質 專家告訴你天然起司最常見的6大類型

他分享外籍女友手作速成午餐「找到荷蘭人高瘦的原因了」網笑：連吃兩天會哭

相關新聞

上IG玩LV旋轉木馬耶誕濾鏡 歡慶佳節還有電子賀卡

歡慶佳節，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出2024假日系列形象廣告，在令人屏息的絕美雪景中，象徵童趣...

入冬吃鍋季到 PChome 24h買氣雙位數成長

國內火鍋產業一年商機達400億元，連續7年成長率更突破70%，可見台灣人有多愛吃鍋，網家旗下PChome 24h購物表示...

北車有農糧市集 嘗鮮原民獨特風味

馬告、紅藜、薑黃等原住民獨特作物，可以做成香噴噴的雞飯與炒蛋！農糧署17日於台北車站舉辦「原鄉農糧市集」，現場有20個攤位，包括各類原住民特產茶葉、咖啡、小米粽與麻糬等美食。活動還邀請到網紅「阿芳老師」洗愛玉，還有嘗試將原住民的小米、紅藜、樹豆等作物入菜。

牛肝蕈火雞堡、捲捲德腸堡！3間速食新品接力上桌

隨著冬天到來，「摩斯漢堡」推出「牛肝蕈火雞堡」、「松露歐姆蛋福堡」、「柚香胡麻豬排堡」等多款新品；「漢堡王」則是推出3款...

輕奢首飾當道！D&D Jewelry慶25週年梔子花迎新生

台灣珠寶品牌D&D Jewelry歡慶成立25周年，推出全新梔子花系列（Gardenia Collection），針對年...

鯨魚、倉鼠太可愛了！LOEWE聯手SUNA FUJITA奇幻耶誕

迎接歲末佳節，LOEWE推出如穿梭於一幕幕童真夢境的全新插圖及陶瓷作品，出自創意總監Jonathan Anderson再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。