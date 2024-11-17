輕奢首飾當道！D&D Jewelry慶25週年梔子花迎新生

台灣珠寶品牌D&D Jewelry歡慶成立25周年，推出全新梔子花系列（Gardenia Collection），針對年輕一代的輕奢珠寶愛好者，打造嶄新的品牌形象與易於配戴的設計。新世代的設計師輕珠寶品牌OLIVIA YAO JEWELLERY，則與金曲獎創作人鄭宜農推出「Embrace」聯名首飾系列，透過珠寶設計體現音樂。

D&D Jewelry的梔子花系列，以梔子花的花語 — 永恆的愛為靈感，乘載美好寓意。主打款式以白母貝搭配白金與玫瑰金材質，以珍貴金屬勾勒纖巧花瓣圖案，鏤空款於花朵輪廓上鑲嵌鑽石，設計包括手鍊、耳環、全鑽項鍊。另有鑲嵌紅玉髓選擇，以輕奢概念和價格，親近年輕世代。