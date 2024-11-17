快訊

對美軍購已讓兵力整建規畫缺前瞻性 怎交保護費給川普

高鐵持刀客下車後狂變裝 警鎖定年齡層通報友軍協查中

12強賽／酸民不見了！中華隊投手壓制日打線 鄉民狂讚：100分

輕奢首飾當道！D&D Jewelry慶25週年梔子花迎新生

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
D&D Jewelry梔子花系列玫瑰金七白母貝小鑽項鍊。圖／D&D Jewelry提供
D&D Jewelry梔子花系列玫瑰金七白母貝小鑽項鍊。圖／D&D Jewelry提供

台灣珠寶品牌D&D Jewelry歡慶成立25周年，推出全新梔子花系列（Gardenia Collection），針對年輕一代的輕奢珠寶愛好者，打造嶄新的品牌形象與易於配戴的設計。新世代的設計師輕珠寶品牌OLIVIA YAO JEWELLERY，則與金曲獎創作人鄭宜農推出「Embrace」聯名首飾系列，透過珠寶設計體現音樂。

D&D Jewelry的梔子花系列，以梔子花的花語 — 永恆的愛為靈感，乘載美好寓意。主打款式以白母貝搭配白金與玫瑰金材質，以珍貴金屬勾勒纖巧花瓣圖案，鏤空款於花朵輪廓上鑲嵌鑽石，設計包括手鍊、耳環、全鑽項鍊。另有鑲嵌紅玉髓選擇，以輕奢概念和價格，親近年輕世代。

OLIVIA YAO JEWELLERY x鄭宜農的Embrace聯名首飾系列，以天然寶石和品牌耗時半年開發出的全新引力磁扣為主要特色，由鄭宜農以自己的知名歌曲「冬眠」、「Diminished」和「金黃色的」打造三個不同系列，象徵生命的不同心境及情感：「冬眠」系列以拉長石為主石，項鍊由7音階為循環排列的925純銀珠組成，「Diminished」系列交錯串起珍珠鏈、鎖鏈、和小巧的月光石三種材質；「金黃色的」則以代表溫柔且穩定的月光石結合金色光芒，描述一段關於傷痕的故事。

D&D Jewelry梔子花系列玫瑰金紅白雙色母貝手鐲。圖／D&D Jewelry提供
D&D Jewelry梔子花系列玫瑰金紅白雙色母貝手鐲。圖／D&D Jewelry提供
Embrace系列金黃色的磁吸短手鍊・ 珍珠與月光石，4,980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
Embrace系列金黃色的磁吸短手鍊・ 珍珠與月光石，4,980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
Embrace系列冬眠磁吸項鍊，924純銀與拉長石，4,980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
Embrace系列冬眠磁吸項鍊，924純銀與拉長石，4,980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
D&D Jewelry梔子花系列白金白母貝小鑽項鍊。圖／D&D Jewelry提供
D&D Jewelry梔子花系列白金白母貝小鑽項鍊。圖／D&D Jewelry提供
D&D Jewelry梔子花系列白金紅母貝小鑽手鍊。圖／D&D Jewelry提供
D&D Jewelry梔子花系列白金紅母貝小鑽手鍊。圖／D&D Jewelry提供
D&D Jewelry梔子花系列白金七白母貝小鑽項鍊。圖／D&D Jewelry提供
D&D Jewelry梔子花系列白金七白母貝小鑽項鍊。圖／D&D Jewelry提供
D&D Jewelry梔子花系列玫瑰金穿梭鑽石耳環。圖／D&D Jewelry提供
D&D Jewelry梔子花系列玫瑰金穿梭鑽石耳環。圖／D&D Jewelry提供
Embrace系列diminished磁吸短手鍊・ 珍珠與拉長石，4,980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
Embrace系列diminished磁吸短手鍊・ 珍珠與拉長石，4,980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
Embrace系列冬眠磁吸耳環・ 924純銀拉長石，1,890元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
Embrace系列冬眠磁吸耳環・ 924純銀拉長石，1,890元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
Embrace系列冬眠小雪花耳扣・ 924純銀拉長石，2,000元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
Embrace系列冬眠小雪花耳扣・ 924純銀拉長石，2,000元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY攜手金曲獎創作才女鄭宜農跨界聯名推出「Embrace」系列首飾系列。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY攜手金曲獎創作才女鄭宜農跨界聯名推出「Embrace」系列首飾系列。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY攜手金曲獎創作才女鄭宜農跨界聯名推出「Embrace」系列首飾系列。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY攜手金曲獎創作才女鄭宜農跨界聯名推出「Embrace」系列首飾系列。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
D&D Jewelry梔子花系列白金三白母貝小鑽手鍊。圖／D&D Jewelry提供
D&D Jewelry梔子花系列白金三白母貝小鑽手鍊。圖／D&D Jewelry提供

品牌 珠寶 設計師

延伸閱讀

美超微陷入財報風雲、舊AI供應鏈迎新轉機

加拿大華語音樂節將登場 台灣音樂人飆歌秀原創

華友聯寵粉無極限！　國慶日舉辦家族共響派對大方送禮

「大團誕生」成台灣音樂推手 獲金音15特別貢獻獎

相關新聞

輕奢首飾當道！D&D Jewelry慶25週年梔子花迎新生

台灣珠寶品牌D&D Jewelry歡慶成立25周年，推出全新梔子花系列（Gardenia Collection），針對年...

鯨魚、倉鼠太可愛了！LOEWE聯手SUNA FUJITA奇幻耶誕

迎接歲末佳節，LOEWE推出如穿梭於一幕幕童真夢境的全新插圖及陶瓷作品，出自創意總監Jonathan Anderson再...

沛納海推新款八日鏈左冠表 300米防水展現軍規級強悍

一星期有七天，而在高級鐘表領域、一只手表如能有達七天以上的動力儲存性能，常被稱作「長動力儲存」。沛納海（PANERAI）...

連日陰雨綿綿濕氣重 三個步驟保持室內乾爽

往年台灣在10月、11月該已是秋高氣爽的舒適天氣，今年卻反常地被多個颱風擾亂、導致數周陰雨綿綿，一旦連日下雨，除了衣服很...

賀中華隊戴培峰全壘打追分！全家便利商店「隨買跨店取」推滿餡麵包限時優惠

世界12強棒球賽B組兩支全勝球隊－中華隊、日本隊今晚（11月16日）於台北大巨蛋正面交鋒，雖然中華隊暫時落後，但在7...

唐寧茶獲「風味絕佳」大獎 攜維多麗亞推英式午茶饗宴

擁有三世紀英國皇室御用認證的TWININGS唐寧茶，其拼配工藝美學再度獲得國際肯定，唐寧茶鉑金款琥珀焦糖博士茶、經典款伯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。