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鯨魚、倉鼠太可愛了！LOEWE聯手SUNA FUJITA奇幻耶誕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE與SUNA FUJITA攜手呈獻耶誕禮品系列各種動物造型吊飾。圖／LOEWE提供
LOEWE與SUNA FUJITA攜手呈獻耶誕禮品系列各種動物造型吊飾。圖／LOEWE提供

迎接歲末佳節，LOEWE推出如穿梭於一幕幕童真夢境的全新插圖及陶瓷作品，出自創意總監Jonathan Anderson再度詮釋品牌與京都Suna Fujita陶藝社藤田匠平與山野千里夫婦檔創辦人的合作，靈感來自深海、綠茵草地和遙遠外太空的各種天馬行空的動物宇宙。

包包、服裝和配件成為LOEWE以精湛皮革工藝演繹動物世界的舞台：皮革鑲嵌技術製作的章魚與烏賊圍繞著Flamenco及Hammock包包起舞、海洋 色調的巨鯨滑過Puzzle和Pebble Bucket水桶包，活潑的兔子與淘氣的倉鼠點綴泥土色及翠綠色經典包款，色彩繽紛的小皮具、肩帶、小包，以及有刺繡、印花、閃亮金屬和水晶的配飾，同樣可見這批可愛的動物圖案。

在此系列中，Puzzle及Flamenco包換上全新的柔軟鹿皮、鮮艷針織或金屬色材質；大衣、夾棉飛行員外套及工作服外套是個性十足的男裝必備款式，採用柔軟納帕小牛皮及剪羊毛材質製作，質感舒適溫暖；女裝涵蓋材質飄逸的洋裝、金屬色小牛皮或鑲萊茵石Petal Bow高跟鞋與銀色納帕皮Toy系列鞋款，打造夜晚跑趴的最佳造型。

PEBBLE鯨魚圖案黑色小牛皮中款肩背水桶包，97,000元。圖／LOEWE提供
PEBBLE鯨魚圖案黑色小牛皮中款肩背水桶包，97,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕系列兔子針織上衣。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕系列兔子針織上衣。圖／LOEWE提供
HAMSTER倉鼠造型羊毛斜背包，64,000元。圖／LOEWE提供
HAMSTER倉鼠造型羊毛斜背包，64,000元。圖／LOEWE提供
PUZZLE FOLD XL兔子圖案深海藍刺繡帆布托特包，75,000元。圖／LOEWE提供
PUZZLE FOLD XL兔子圖案深海藍刺繡帆布托特包，75,000元。圖／LOEWE提供
SUBMARINE潛水艇造型肩背包，36萬8,000元。圖／LOEWE提供
SUBMARINE潛水艇造型肩背包，36萬8,000元。圖／LOEWE提供
鯨魚造型斜背包。圖／LOEWE提供
鯨魚造型斜背包。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕系列雙色針織衫。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕系列雙色針織衫。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕系列海洋動物連帽外套。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕系列海洋動物連帽外套。圖／LOEWE提供
LOEWE與SUNA FUJITA攜手呈獻耶誕禮品系列各種動物造型吊飾。圖／LOEWE提供
LOEWE與SUNA FUJITA攜手呈獻耶誕禮品系列各種動物造型吊飾。圖／LOEWE提供
以精緻皮革鑲嵌技術製作的鯨魚和章魚包款。圖／LOEWE提供
以精緻皮革鑲嵌技術製作的鯨魚和章魚包款。圖／LOEWE提供
LOEWE與SUNA FUJITA攜手呈獻耶誕禮品系列。圖／LOEWE提供
LOEWE與SUNA FUJITA攜手呈獻耶誕禮品系列。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕系列開襟針織衫。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕系列開襟針織衫。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕系列鮟鱇魚圖案T恤。圖／LOEWE提供
LOEWE耶誕系列鮟鱇魚圖案T恤。圖／LOEWE提供

倉鼠 動物 太空

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