鯨魚、倉鼠太可愛了！LOEWE聯手SUNA FUJITA奇幻耶誕

迎接歲末佳節，LOEWE推出如穿梭於一幕幕童真夢境的全新插圖及陶瓷作品，出自創意總監Jonathan Anderson再度詮釋品牌與京都Suna Fujita陶藝社藤田匠平與山野千里夫婦檔創辦人的合作，靈感來自深海、綠茵草地和遙遠外太空的各種天馬行空的動物宇宙。

包包、服裝和配件成為LOEWE以精湛皮革工藝演繹動物世界的舞台：皮革鑲嵌技術製作的章魚與烏賊圍繞著Flamenco及Hammock包包起舞、海洋 色調的巨鯨滑過Puzzle和Pebble Bucket水桶包，活潑的兔子與淘氣的倉鼠點綴泥土色及翠綠色經典包款，色彩繽紛的小皮具、肩帶、小包，以及有刺繡、印花、閃亮金屬和水晶的配飾，同樣可見這批可愛的動物圖案。