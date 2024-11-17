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鯨魚、倉鼠太可愛了！LOEWE聯手SUNA FUJITA奇幻耶誕
迎接歲末佳節，LOEWE推出如穿梭於一幕幕童真夢境的全新插圖及陶瓷作品，出自創意總監Jonathan Anderson再度詮釋品牌與京都Suna Fujita陶藝社藤田匠平與山野千里夫婦檔創辦人的合作，靈感來自深海、綠茵草地和遙遠外太空的各種天馬行空的動物宇宙。
包包、服裝和配件成為LOEWE以精湛皮革工藝演繹動物世界的舞台：皮革鑲嵌技術製作的章魚與烏賊圍繞著Flamenco及Hammock包包起舞、海洋 色調的巨鯨滑過Puzzle和Pebble Bucket水桶包，活潑的兔子與淘氣的倉鼠點綴泥土色及翠綠色經典包款，色彩繽紛的小皮具、肩帶、小包，以及有刺繡、印花、閃亮金屬和水晶的配飾，同樣可見這批可愛的動物圖案。
在此系列中，Puzzle及Flamenco包換上全新的柔軟鹿皮、鮮艷針織或金屬色材質；大衣、夾棉飛行員外套及工作服外套是個性十足的男裝必備款式，採用柔軟納帕小牛皮及剪羊毛材質製作，質感舒適溫暖；女裝涵蓋材質飄逸的洋裝、金屬色小牛皮或鑲萊茵石Petal Bow高跟鞋與銀色納帕皮Toy系列鞋款，打造夜晚跑趴的最佳造型。
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