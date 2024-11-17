沛納海推新款八日鏈左冠表 300米防水展現軍規級強悍
一星期有七天，而在高級鐘表領域、一只手表如能有達七天以上的動力儲存性能，常被稱作「長動力儲存」。沛納海（PANERAI）推出新款左冠形式的Luminor系列44毫米腕表（PAM01655），從品牌典藏歷史中得到啟發，並再次展現出軍用手表風格的強悍、自信。
44毫米面盤上六點鐘方向的8 Giorni、正是八天之意。表款所使用的P.5000手動上鍊機芯，一旦為機芯手動上鏈、將發表盒補充能量至滿鍊狀態後、將可持續運行達八日之久，也就是超過一週都毋須擔心表款將停下、重新為表款上鍊。
由於多數人多為右撇子，表冠設定在右手方位，但PAM01655腕表特別將PANERAI經典的護橋式表冠移轉至左側、成為左冠形式。精鋼表殼除了八日長動力，其防水性能也達300米，展現軍用品的嚴苛、高標準。
表款將使用搭配米色縫線的淺棕色小牛皮表帶與梯形精鋼表扣，訂價24萬8,000元，並將從11月起在沛納海專賣店、獨家發售。
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