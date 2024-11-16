成大醫院辦「榕園草地音樂市集」 員工放鬆身心釋放壓力

平時步調緊湊的成大醫院，今天下午在成大校區榕園舉辦「散步.聊天.吹風—成醫36榕園草地音樂市集」活動，安排市集、美食及音樂邀請醫院同仁及親友參與，大家與共享美好午後時光，在愉快的氛圍放鬆身心、釋放工作壓力。

院方表示，活動現場邀請不同風格音樂人演出，還由全院海選同仁組成的「才藝達人」、神秘嘉賓表演，也安排適合親子觀賞互動的節目，「每場演出都充滿特色、精彩非凡，不僅為大人、小孩帶來歡樂，也增進同仁親子間的情感交流，共同創造珍貴的美好回憶」。

成醫院長李經維表示，音樂市集不僅是員工福利活動，也是讓同仁能夠暫時放慢腳步、享受生活的活動，大家可以在綠意盎然的草地上釋放壓力，與同事及家人輕鬆交流。在音樂的悠揚旋律中散步放鬆，讓身心得以充電，有助於增進彼此情誼，也能為接下來的工作注入更多的動力和活力。