唐寧茶獲「風味絕佳」大獎 攜維多麗亞推英式午茶饗宴

擁有三世紀英國皇室御用認證的TWININGS唐寧茶，其拼配工藝美學再度獲得國際肯定，唐寧茶鉑金款琥珀焦糖博士茶、經典款伯爵茶同時獲得比利時國際風味絕佳大獎（Superior Taste Award by International Taste Institute）殊榮，為此，TWININGS唐寧茶以「極緻工藝、品味生活」為題，即起攜手主打英式風情的維多麗亞酒店推出鉑金系列茶品入饌的「唐寧御用茶宴套餐」。

攜手維多麗亞酒店推出的「唐寧御用茶宴套餐」，以英式傳統三層架陳列上桌，鹹點「明太子橄欖馬卡龍」運用甫獲得比利時國際風味絕佳大獎殊榮的唐寧皇家伯爵茶打造出別緻的茶香馬卡龍，夾入結合明太子與橄欖的內餡，對比滋味風格鮮明，點綴其上的酸甜草莓則讓鹹香味更平衡。

「鮪魚培根英式馬芬」則以經典的英倫早餐茶為基底。「鮮蝦魚子醬伯爵餅」將揉入皇家伯爵茶製成的吐司烤乾至鬆脆，夾入混合伯爵茶湯的美乃滋增添滑潤，頂部綴以去殼鮮蝦與鯡魚魚子醬。

「伯爵季節水果塔」基底同樣融入皇家伯爵茶，濃郁奶香中更添一抹佛手柑清新。「紅茶司康」麵團則揉入果香淡雅的歐式大吉嶺茶葉。

「覆盆子莓果慕斯」是由曾獲得加拿大最佳創新飲品獎的唐寧鉑金薑芒綠茶狂想曲為基底。「甘菊生乳起司」以抹茶塔皮為載體，特別的是生乳酪結合了唐寧鉑金系列晨光草原甘菊花茶茶湯，淡雅菊花幽香不搶味，更凸顯出乳香與絲滑感。

「唐寧御用茶宴套餐」即日起至2025年1月31日、可於維多麗亞酒店2樓的la FESTA餐廳預約品嘗，佐餐茶品為獲得2024年比利時國際風味大獎的唐寧皇家伯爵茶以及唐寧琥珀焦糖博士茶。

兩款融入藝境的冬季禮盒新上市

此外，冬季禮盒也全新上市。包裝藝術主題由旅歐青年藝術奇才蔡昉（Fang Tsai）擔綱創作，以其詩意浪漫的筆觸，描繪維多利亞時代貴族名流於庭園林間享用午、晚茶的情景，讓兩款融入藝境的禮盒「唐寧御苑茶饗禮盒」及「唐寧星光茶宴禮盒」開箱即引人入勝。

華麗版的「唐寧御苑茶饗禮盒」，內容除將唐寧茶經典、調味和鉑金系列茶包一次網羅，還包括唐寧茶與寬庭KUAN聯名的限定款TWININGS琥珀焦糖博士茶居家香氛噴霧以及唐寧藝術家風格置物盤，繽紛豐盛。而精緻版的「唐寧星光茶宴禮盒」，雙層抽屜收入唐寧經典茶包與調味茶包，以及一本同款視覺意象的唐寧藝術家手札，也是歲末值得珍藏的年度好禮。

維多麗亞酒店「唐寧茶御用茶宴套餐」

台北市中山區敬業四路168號

02-8502-0000

1,280+10%（兩人份）

套餐上市日期：2024/11/1-2025/1/31