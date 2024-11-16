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全台室內最高「24公尺」耶誕樹點燈 北車展至明年1月

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年台北車站大廳耶誕樹高度近24公尺，再次打破台灣室內耶誕樹最高紀錄。圖／台鐵公司提供
今年台北車站大廳耶誕樹高度近24公尺，再次打破台灣室內耶誕樹最高紀錄。圖／台鐵公司提供

耶誕節將至，今年台北車站大廳耶誕樹高度近24公尺，再次打破台灣室內耶誕樹最高紀錄，台鐵公司、微風台北車站Breeze Taipei Station及微風慈善基金會共同舉辦點燈儀式，今年更耶誕樹旁設有弱勢孩童的心願牆，活動也邀請2024巴黎奧運金牌得主、拳擊國手林郁婷及羽球國手李洋擔任圓夢大使，實現偏鄉或弱勢孩童的心願。

台鐵公司、微風台北車站Breeze Taipei Station及微風慈善基金會共同舉辦「點亮心願–STARRY NIGHT夢想之夜」公益點燈活動，於台北車站大廳舉行點燈儀式。台鐵公司表示，今年耶誕樹旁設有弱勢孩童的心願牆，還有小朋友喜歡的火車頭，邀集大家化身耶誕天使實現孩童心願。

台鐵公司指出，此次點燈儀式邀請澳洲辦事處大使Robert Fergusson及處長Juna Ferrett、2024巴黎奧運金牌得主、拳擊國手林郁婷及羽球國手李洋擔任圓夢大使，實現偏鄉或弱勢孩童的心願。即日起至2025年1月7日也開放旅客前來打卡留念。

2024巴黎奧運金牌得主、拳擊國手林郁婷出席點燈儀式。圖／台鐵公司提供
2024巴黎奧運金牌得主、拳擊國手林郁婷出席點燈儀式。圖／台鐵公司提供

台北車站 巴黎奧運 微風

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