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明天快閃 GODIVA霜淇淋、杯裝冰限時限量「買一送一」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
沖繩海鹽柚子白巧克力霜淇淋。圖/GODIVA提供
沖繩海鹽柚子白巧克力霜淇淋。圖/GODIVA提供

隨著秋冬季節到來，GODIVA再度顛覆冰品體驗，推出全新「沖繩海鹽柚子系 列」，11月22日起於GODIVA門市開賣。主打清新和濃醇的美味碰撞，以日本沖繩特產的海鹽和清爽的柚子結合，搭配濃郁的GODIVA巧克力霜淇淋，打造出絕妙組合。

這場清新酸爽的柚子與香醇絲滑的相遇，帶來酸甜平衡風味，霜淇淋的上方再淋上柚子醬，讓香甜柚子風味層次疊加，最後撒上少許沖繩海鹽，帶來鹹甜融合的特殊風味。全新系列包括沖繩海鹽柚子雙重巧克力霜淇淋、沖繩海鹽柚子白巧克力霜淇淋，以及沖繩海鹽柚子白巧克力奶昔共三款。每款220元，季節限定。

此外，GODIVA明天（11/17）還有一場快閃優惠，推出「霜淇淋買支送券、杯裝冰買杯送券」優惠。到GODIVA門市購買霜淇淋、杯裝冰，即贈霜淇淋兌換券乙張，等於買一送一，數量有限。兌換期間為11月18日至12月15日，憑兌換券可於GODIVA販售霜淇淋之專門店兌換（口味以現場提供為主）。

沖繩海鹽柚子白巧克力奶昔。圖/GODIVA提供
沖繩海鹽柚子白巧克力奶昔。圖/GODIVA提供
沖繩海鹽柚子雙重巧克力霜淇淋。圖/GODIVA提供
沖繩海鹽柚子雙重巧克力霜淇淋。圖/GODIVA提供

柚子 沖繩 霜淇淋

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