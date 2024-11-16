快訊

12強Live／中華全力對抗日本強投才木浩人 要打贏圖書館戰爭

獨／薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

台南下午10分鐘內連2震 氣象署：今年中南部地震確實多

聽新聞
0:00 / 0:00

「Super Orange超橘派對」首日爆人潮！三代同歡玩出活力 明天繼續嗨翻台北兒童新樂園

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
由udn聯合線上主辦、全台第一個三代同嗨的「Super Orange超橘派對」，今天（11月16日）在台北兒童新樂園登場，吸引大批人潮。圖／聯合線上提供
由udn聯合線上主辦、全台第一個三代同嗨的「Super Orange超橘派對」，今天（11月16日）在台北兒童新樂園登場，吸引大批人潮。圖／聯合線上提供

由udn聯合線上主辦、全台第一個三代同嗨的「Super Orange超橘派對」，今天（11月16日）在台北兒童新樂園登場，串聯眾多品牌企業與社區大學社團夥伴，為45歲以上的「橘世代」策畫一系列跨世代的精彩內容，活動首日已累積超過2千名45歲以上的熟齡朋友們到場響應。明天除了仍有好逛、好買的「超橘市集」，「音圓．超橘卡拉OK大賽」也將熱烈展開，「超橘Dance」還邀請祖孫、親子跳起來，現場報名參加就能獲得神祕禮包。

今天打頭陣的是陣容華麗的「超橘秀」，超強卡司演出「超橘鉅獻」，從金曲獎最佳重唱組合－南方二重唱悠揚歌聲拉開序幕，星光冠軍歌手賴銘偉、金曲獎最佳台語女演唱人秀蘭瑪雅接連帶來膾炙人口的金曲，壓軸登場的美聲天后周蕙用清亮歌聲為今日活動畫上完美句點。

「名人講堂」是「超橘秀」的另一個亮點，投資存股達人華倫老師傳授實用的退休金規畫心法－「時間」＋「複利」；無毒生活教母譚敦慈則以自身經驗分享，在身體、心理、社交和財務做好準備，就能快樂獨老。

「音圓．超橘卡拉OK大賽」在第一階段海選就吸引超過千人報名，經過激烈的線上初賽，20強選手脫穎而出，將在明天（11月17日）「Super Orange 超橘派對」的樹蛙舞台進行總決賽，爭奪10萬元獎金，由王牌製作人王治平、資深作詞人丁曉雯、獨立樂團主唱阿強、金曲獎最佳客語歌手入圍者林沛蕎擔任評審，超偶冠軍歌手李子森也將有特別演出，賽事也將在聯合新聞網FB粉絲團同步直播。

此外，入園民眾皆可免費領取集章DM，完成指定任務就有機會把FUJI按摩椅、台北士林萬麗酒店雙人住宿券、伊萊克斯除濕機、THERMOS膳魔師鍋具等大獎抱回家，每日限量500份抽獎好禮，送完為止。

Super Orange超橘派對

日期：11月16日、11月17日

時間：上午10點～下午5點

地點：台北市兒童新樂園（台北市士林區承德路五段55號）

活動網站：https://bit.ly/48S3jl6

「Super Orange超橘派對」是全台第一個三代同嗨的最強樂園派對。圖／聯合線上提供
「Super Orange超橘派對」是全台第一個三代同嗨的最強樂園派對。圖／聯合線上提供
美聲歌后周蕙於「Super Orange超橘派對」帶來動人演唱。圖／聯合線上提供
美聲歌后周蕙於「Super Orange超橘派對」帶來動人演唱。圖／聯合線上提供
美聲歌后周蕙於「Super Orange超橘派對」帶來動人演唱。圖／聯合線上提供
美聲歌后周蕙於「Super Orange超橘派對」帶來動人演唱。圖／聯合線上提供
聯合線上總經理官振萱表示：「橘世代的我們並不孤單，『超橘派對』打造一場專為青銀、親子三代舉辦的盛會，一同找到健康又精彩的生活方式」。圖／聯合線上提供
聯合線上總經理官振萱表示：「橘世代的我們並不孤單，『超橘派對』打造一場專為青銀、親子三代舉辦的盛會，一同找到健康又精彩的生活方式」。圖／聯合線上提供
金曲獎最佳台語女演唱人秀蘭瑪雅，用歌聲帶著民眾重溫經典。圖／聯合線上提供
金曲獎最佳台語女演唱人秀蘭瑪雅，用歌聲帶著民眾重溫經典。圖／聯合線上提供

兒童新樂園 北市 派對

延伸閱讀

13米高幸福聖誕樹打卡！ 台南奇美博物館「2024聖誕週末」登場 豪華聖誕市集、水景庭園DJ派對超精彩

12強賽／台日大戰買不到票沒關係 7縣市場外直播派對

奇美博物館大耶誕樹點燈 推出水景庭園DJ派對西洋劍展演

賀中華隊首勝！ BHC炸雞連3天「買1送1」 肯德基、繼光香香雞推「派對歡聚盒、必勝餐」同歡

相關新聞

全台室內最高「24公尺」耶誕樹點燈 北車展至明年1月

耶誕節將至，今年台北車站大廳耶誕樹高度近24公尺，再次打破台灣室內耶誕樹最高紀錄，台鐵公司、微風台北車站Breeze T...

「Super Orange超橘派對」首日爆人潮！三代同歡玩出活力 明天繼續嗨翻台北兒童新樂園

由udn聯合線上主辦、全台第一個三代同嗨的「Super Orange超橘派對」，今天（11月16日）在台北兒童新樂園登場...

SOMI、Gigi Hadid都在背 Prada超夯新包你跟上沒？

輕巧隨身的包款當然是生活中外出必備，也是整體造型的重要關鍵。Prada 2024秋冬新包Arqué有著半弧形輪廓，像是一...

HOLA再展2店！攜「日常店型」進駐林口三井二期、竹北享平方 開幕慶消費滿3000元送300元電子折價券

不受電商趨勢影響，HOLA和樂家居瞄準百貨生活圈及輕移民熱點，分別於11月14日、11月22日在林口三井二期、竹北享平方...

擴大近400坪！MUJI無印良品「台中文心門市」改裝開幕　重新引進童裝、販售冷凍與冷藏食品

MUJI無印良品台中文心門市繼2018年開幕後，累積許多顧客支持與喜愛，今年為提供更豐富的商品系列，除了擴大服飾、重新引...

跟著泰星Bright玩英國 三造型穿搭、倫敦無違和融入

雖然日本、韓國常是台灣熱門旅遊國家，但歐洲的英國也以貴族文化、英式風格受到不少人喜愛。近日人氣泰星Bright Vach...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。