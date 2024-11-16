「Super Orange超橘派對」首日爆人潮！三代同歡玩出活力 明天繼續嗨翻台北兒童新樂園

由udn聯合線上主辦、全台第一個三代同嗨的「Super Orange超橘派對」，今天（11月16日）在台北兒童新樂園登場，串聯眾多品牌企業與社區大學社團夥伴，為45歲以上的「橘世代」策畫一系列跨世代的精彩內容，活動首日已累積超過2千名45歲以上的熟齡朋友們到場響應。明天除了仍有好逛、好買的「超橘市集」，「音圓．超橘卡拉OK大賽」也將熱烈展開，「超橘Dance」還邀請祖孫、親子跳起來，現場報名參加就能獲得神祕禮包。

今天打頭陣的是陣容華麗的「超橘秀」，超強卡司演出「超橘鉅獻」，從金曲獎最佳重唱組合－南方二重唱悠揚歌聲拉開序幕，星光冠軍歌手賴銘偉、金曲獎最佳台語女演唱人秀蘭瑪雅接連帶來膾炙人口的金曲，壓軸登場的美聲天后周蕙用清亮歌聲為今日活動畫上完美句點。

「名人講堂」是「超橘秀」的另一個亮點，投資存股達人華倫老師傳授實用的退休金規畫心法－「時間」＋「複利」；無毒生活教母譚敦慈則以自身經驗分享，在身體、心理、社交和財務做好準備，就能快樂獨老。

「音圓．超橘卡拉OK大賽」在第一階段海選就吸引超過千人報名，經過激烈的線上初賽，20強選手脫穎而出，將在明天（11月17日）「Super Orange 超橘派對」的樹蛙舞台進行總決賽，爭奪10萬元獎金，由王牌製作人王治平、資深作詞人丁曉雯、獨立樂團主唱阿強、金曲獎最佳客語歌手入圍者林沛蕎擔任評審，超偶冠軍歌手李子森也將有特別演出，賽事也將在聯合新聞網FB粉絲團同步直播。

此外，入園民眾皆可免費領取集章DM，完成指定任務就有機會把FUJI按摩椅、台北士林萬麗酒店雙人住宿券、伊萊克斯除濕機、THERMOS膳魔師鍋具等大獎抱回家，每日限量500份抽獎好禮，送完為止。

Super Orange超橘派對 日期：11月16日、11月17日 時間：上午10點～下午5點 地點：台北市兒童新樂園（台北市士林區承德路五段55號） 活動網站：https://bit.ly/48S3jl6