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SOMI、Gigi Hadid都在背 Prada超夯新包你跟上沒？
輕巧隨身的包款當然是生活中外出必備，也是整體造型的重要關鍵。Prada 2024秋冬新包Arqué有著半弧形輪廓，像是一抹微笑、也像是半月造型。推出以來已陸續為東西方名人如Amanda Seyfried、艾瑪華森、Gigi Hadid、韓星全昭彌在時裝秀現場或街上造型，到底，這只Arqué包是如何形塑出來的？
一只Arqué包實歷經手繪草稿、手工剪裁包身前板、分別組裝拉鍊與肩背帶、將肩背帶縫合固定於包身，採用純金箔製作Prada金色標誌，最後再以手工使用鉗子塑造並穩定包身輪廓等多道工序。本季Arqué包並推出黑色以外的毛絨滾邊、豹紋、深咖啡等新色，同時還可選購、「加掛」機器人、淑女小熊等掛飾，為包款也為造型創造話題、增添層次。
而一旦回來欣賞名人的造型，Amanda Seyfried是以黑色長外套搭配黑色的Arqué包與高跟鞋，展現都會的俐落氣息；個性十足的Gigi Hadid則是以黑色皮夾克、褲裙、棒球帽內搭小可愛式上衣，並將Arqué包夾在手下變成手拿包，另有一番率性灑脫；Somi全昭彌同樣拿取一顆深色的Arqué包，但選擇針織毛衣上衣搭配粉色的亮片刺繡長裙，不僅長裙性感搶眼，更讓黑色包款個性十足，小秀性感、暗藏前衛個性。
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