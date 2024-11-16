快訊

12強Live／中華全力對抗日本強投才木浩人 要打贏圖書館戰爭

獨／薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

台南下午10分鐘內連2震 氣象署：今年中南部地震確實多

聽新聞
0:00 / 0:00

SOMI、Gigi Hadid都在背 Prada超夯新包你跟上沒？

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
東西方名人如Amanda Seyfried、艾瑪華森、Gigi Hadid、韓星全昭彌相繼在時裝秀現場或街上使用Prada Arqué包造型，展現多變風格。圖／Prada提供
東西方名人如Amanda Seyfried、艾瑪華森、Gigi Hadid、韓星全昭彌相繼在時裝秀現場或街上使用Prada Arqué包造型，展現多變風格。圖／Prada提供

輕巧隨身的包款當然是生活中外出必備，也是整體造型的重要關鍵。Prada 2024秋冬新包Arqué有著半弧形輪廓，像是一抹微笑、也像是半月造型。推出以來已陸續為東西方名人如Amanda Seyfried、艾瑪華森、Gigi Hadid、韓星全昭彌在時裝秀現場或街上造型，到底，這只Arqué包是如何形塑出來的？

一只Arqué包實歷經手繪草稿、手工剪裁包身前板、分別組裝拉鍊與肩背帶、將肩背帶縫合固定於包身，採用純金箔製作Prada金色標誌，最後再以手工使用鉗子塑造並穩定包身輪廓等多道工序。本季Arqué包並推出黑色以外的毛絨滾邊、豹紋、深咖啡等新色，同時還可選購、「加掛」機器人、淑女小熊等掛飾，為包款也為造型創造話題、增添層次。

而一旦回來欣賞名人的造型，Amanda Seyfried是以黑色長外套搭配黑色的Arqué包與高跟鞋，展現都會的俐落氣息；個性十足的Gigi Hadid則是以黑色皮夾克、褲裙、棒球帽內搭小可愛式上衣，並將Arqué包夾在手下變成手拿包，另有一番率性灑脫；Somi全昭彌同樣拿取一顆深色的Arqué包，但選擇針織毛衣上衣搭配粉色的亮片刺繡長裙，不僅長裙性感搶眼，更讓黑色包款個性十足，小秀性感、暗藏前衛個性。

一只Prada Arqué包款從草圖、組裝、裁切、縫製，大量倚賴手工。圖／Prada提供
一只Prada Arqué包款從草圖、組裝、裁切、縫製，大量倚賴手工。圖／Prada提供
工匠正以手工操作鉗子以形塑、固定Arqué包身輪廓。圖／Prada提供
工匠正以手工操作鉗子以形塑、固定Arqué包身輪廓。圖／Prada提供
Prada Arqué豹紋肩背包，10萬元。圖／Prada提供
Prada Arqué豹紋肩背包，10萬元。圖／Prada提供
韓星全昭彌Jeon Somi。圖／Prada提供
韓星全昭彌Jeon Somi。圖／Prada提供
Prada Arqué豹紋肩背包，98,000元。圖／Prada提供
Prada Arqué豹紋肩背包，98,000元。圖／Prada提供
除了推出深咖啡、豹紋等新色，包款主人也可加購小熊、機器人等掛飾，展現自我個性。圖／Prada提供
除了推出深咖啡、豹紋等新色，包款主人也可加購小熊、機器人等掛飾，展現自我個性。圖／Prada提供

標誌 黑色

延伸閱讀

跟著泰星Bright玩英國 三造型穿搭、倫敦無違和融入

GD權志龍把奶奶風格推向潮流尖端！開喜婆婆機場穿搭、〈POWER〉MV造型...一一解析

《碧藍航線》聯動《出包王女DARKNESS》！居家風日常造型別有風味

金門風箏節「快閃水頭」大型風箏悠遊藍天民眾超驚喜

相關新聞

全台室內最高「24公尺」耶誕樹點燈 北車展至明年1月

耶誕節將至，今年台北車站大廳耶誕樹高度近24公尺，再次打破台灣室內耶誕樹最高紀錄，台鐵公司、微風台北車站Breeze T...

「Super Orange超橘派對」首日爆人潮！三代同歡玩出活力 明天繼續嗨翻台北兒童新樂園

由udn聯合線上主辦、全台第一個三代同嗨的「Super Orange超橘派對」，今天（11月16日）在台北兒童新樂園登場...

SOMI、Gigi Hadid都在背 Prada超夯新包你跟上沒？

輕巧隨身的包款當然是生活中外出必備，也是整體造型的重要關鍵。Prada 2024秋冬新包Arqué有著半弧形輪廓，像是一...

HOLA再展2店！攜「日常店型」進駐林口三井二期、竹北享平方 開幕慶消費滿3000元送300元電子折價券

不受電商趨勢影響，HOLA和樂家居瞄準百貨生活圈及輕移民熱點，分別於11月14日、11月22日在林口三井二期、竹北享平方...

擴大近400坪！MUJI無印良品「台中文心門市」改裝開幕　重新引進童裝、販售冷凍與冷藏食品

MUJI無印良品台中文心門市繼2018年開幕後，累積許多顧客支持與喜愛，今年為提供更豐富的商品系列，除了擴大服飾、重新引...

跟著泰星Bright玩英國 三造型穿搭、倫敦無違和融入

雖然日本、韓國常是台灣熱門旅遊國家，但歐洲的英國也以貴族文化、英式風格受到不少人喜愛。近日人氣泰星Bright Vach...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。