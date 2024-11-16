HOLA再展2店！攜「日常店型」進駐林口三井二期、竹北享平方 開幕慶消費滿3000元送300元電子折價券

不受電商趨勢影響，HOLA和樂家居瞄準百貨生活圈及輕移民熱點，分別於11月14日、11月22日在林口三井二期、竹北享平方連展兩店，以「日常店型」強化與生活圈的聯結，現場提供超過3千款居家商品，滿足消費者日常所需。和樂家居總經理何采容表示，「過往為了給消費者更豐富的選擇，HOLA多以大型店為主並選址於蛋白區，但隨顧客需求演進，未來將會透過日常店布局走入都心、貼近生活。」

HOLA林口三井店即日起至11月27日開幕慶期間，消費滿3,000元送300元電子折價券；11月28日至12月11日單筆消費滿599元並加入LINE官方帳號，即可獲得HOLA Tritan吸管組一份，數量有限送完為止）。HOLA竹北享平方店11月22日至12月5日開幕慶期間，消費滿3,000元送300元電子折價券；12月6日至12月19日單筆消費滿599元並加入LINE官方帳號，即可獲得HOLA Tritan吸管組一份，數量有限送完為止。詳細優惠活動以各門市公告為準。

HOLA林口三井店主攻小家庭及親子客，精選約3,000件熱銷日用品，除了軟裝家飾、家具餐茶、日用清潔之外，在林口三井店也可以找到品類較完整的兒童用品及智能選枕服務，270坪開闊賣場的及半開放式格局，確保舒適動線及購物獨立性。迎接新店開幕，即日起至12月25日更有聖誕小樹訂製服務，消費者可至門市挑選布置，為家中妝點節日氛圍。

除了傢俱寢具之外，HOLA CAFE也是許多老顧客推薦的口袋名單。竹北享平方店內除了HOLA賣場外，還附設除台北內湖、士林、台中大墩之外，全台第4家HOLA CAFE，提供附近居民及消費者輕食甜點的新選擇。店內可品嘗到許多名人推薦的HOLA主廚手工黑糖肉桂卷，選用來自新竹寶山純黑糖，一間店一年可售出3座101的驚人數量，以及與野夫咖啡合作專為HOLA挑選及烘焙的咖啡豆。

常到竹北享平方看電影的民眾有福了，11月22日起至2025年1月30日憑百老匯影城竹北店當日電影票根至HOLA CAFE享平方店，出示HOLA會員條碼即可兌換中杯美式咖啡一杯（主辦單位保有最終修改、變更及取消本活動之權利，若有相關異動將會公告於門市， 恕不另行通知）。除了品味美食，HOLA CAFE內從家飾家具、咖啡飲具、廚房用具等皆選用HOLA商品，將賣場延伸至生活，帶給人們更多想像。

HOLA林口三井店 地址：新北市林口區文化二路一段123號1F 營業時間：週一至週四上午10點30分至晚上10點、週五至週日（含例假日）上午10點至晚上10點 HOLA竹北享平方店（11月22日正式開幕） 地址：新竹縣竹北市自強南路36號1F 營業時間：週日至週四上午11點至晚上9點30分、週五至週六（含例假日）上午11點至晚上10點