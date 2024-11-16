擴大近400坪！MUJI無印良品「台中文心門市」改裝開幕　重新引進童裝、販售冷凍與冷藏食品

MUJI無印良品台中文心門市繼2018年開幕後，累積許多顧客支持與喜愛，今年為提供更豐富的商品系列，除了擴大服飾、重新引進童裝外，更販售冷凍與冷藏食品，即日起於台中秀泰生活文心店4F改裝新開幕。

MUJI無印良品表示，文心門市本次改裝著重在擴大服飾類別，不僅希望能完整展示風格穿搭提案，更要滿足消費者購買外出與家居服飾的多樣需求，無論是正式、休閒、富設計感或家居服都能一站購足；也將引進冷凍與冷藏食品，包含在地生產開發的多款冰淇淋、飯糰與披薩等。

在擴大商品層面外，文心門市也提升了服務面，包含設置「補水站｣，邀請顧客可攜帶自用的瓶子盛裝免費飲用水，滿足即時的飲水需求。門市並提供「自助收銀」服務，顧客可將結帳商品帶至自助收銀區，透過簡單的操作即可以信用卡或行動支付方式進行結帳，減少排隊等候也能更便利地完成購物結帳流程。

慶祝MUJI無印良品文心門市改裝開幕，即日起至11月27日當日單筆消費滿999元，即贈限定款玻璃水瓶一個（恕不累贈，每日限量，送完為止）。11月21日至11月27日單筆消費滿1,000元即享9折優惠。此外，為營造假日親子同樂時光，11月16日至11月17日、11月23日至11月24日於指定時段（下午3點至5點）在MUJI無印良品文心門市不限金額消費即可參加好禮挑戰遊戲，每日名額有限。

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