快訊

高中生問「如何帶領國家和平不戰爭」 賴總統這樣回答

10分鐘連2震！台南15:07再發生規模3.4地震 最大震度3級

12強賽／古巴逆轉轟勝澳洲 中華隊晉級劇本浮現

聽新聞
0:00 / 0:00

擴大近400坪！MUJI無印良品「台中文心門市」改裝開幕　重新引進童裝、販售冷凍與冷藏食品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
MUJI無印良品台中文心門市改裝新開幕。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品台中文心門市改裝新開幕。圖／MUJI無印良品提供

MUJI無印良品台中文心門市繼2018年開幕後，累積許多顧客支持與喜愛，今年為提供更豐富的商品系列，除了擴大服飾、重新引進童裝外，更販售冷凍與冷藏食品，即日起於台中秀泰生活文心店4F改裝新開幕。

MUJI無印良品表示，文心門市本次改裝著重在擴大服飾類別，不僅希望能完整展示風格穿搭提案，更要滿足消費者購買外出與家居服飾的多樣需求，無論是正式、休閒、富設計感或家居服都能一站購足；也將引進冷凍與冷藏食品，包含在地生產開發的多款冰淇淋、飯糰與披薩等。

在擴大商品層面外，文心門市也提升了服務面，包含設置「補水站｣，邀請顧客可攜帶自用的瓶子盛裝免費飲用水，滿足即時的飲水需求。門市並提供「自助收銀」服務，顧客可將結帳商品帶至自助收銀區，透過簡單的操作即可以信用卡或行動支付方式進行結帳，減少排隊等候也能更便利地完成購物結帳流程。

慶祝MUJI無印良品文心門市改裝開幕，即日起至11月27日當日單筆消費滿999元，即贈限定款玻璃水瓶一個（恕不累贈，每日限量，送完為止）。11月21日至11月27日單筆消費滿1,000元即享9折優惠。此外，為營造假日親子同樂時光，11月16日至11月17日、11月23日至11月24日於指定時段（下午3點至5點）在MUJI無印良品文心門市不限金額消費即可參加好禮挑戰遊戲，每日名額有限。

●MUJI無印良品文心門市

地址：台中市南屯區文心南路289號4F（秀泰生活文心店）

MUJI無印良品台中文心門市門市引進「自助收銀」服務。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品台中文心門市門市引進「自助收銀」服務。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品台中文心門市改裝開幕後，擴大近400坪。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品台中文心門市改裝開幕後，擴大近400坪。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品台中文心門市本次改裝著重在擴大服飾類別，無論是正式、休閒、富設計感或家居服都能一站購足。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品台中文心門市本次改裝著重在擴大服飾類別，無論是正式、休閒、富設計感或家居服都能一站購足。圖／MUJI無印良品提供
改裝後的MUJI無印良品台中文心門市強化服飾與冷凍冷藏食品。圖／MUJI無印良品提供
改裝後的MUJI無印良品台中文心門市強化服飾與冷凍冷藏食品。圖／MUJI無印良品提供
各式旅行用品都能在MUJI無印良品台中文心門市一站購足。圖／MUJI無印良品提供
各式旅行用品都能在MUJI無印良品台中文心門市一站購足。圖／MUJI無印良品提供
慶祝MUJI無印良品台中文心門市改裝開幕，即日起至11月27日當日單筆消費滿999元，即贈限定款玻璃水瓶一個（恕不累贈，每日限量，送完為止）。圖／MUJI無印良品提供
慶祝MUJI無印良品台中文心門市改裝開幕，即日起至11月27日當日單筆消費滿999元，即贈限定款玻璃水瓶一個（恕不累贈，每日限量，送完為止）。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品台中文心門市本次改裝著重在擴大服飾類別。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品台中文心門市本次改裝著重在擴大服飾類別。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品台中文心門市改裝開幕，熱銷新品「空氣沙發」邀請顧客試坐體驗。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品台中文心門市改裝開幕，熱銷新品「空氣沙發」邀請顧客試坐體驗。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品台中文心門市改裝開幕後，將重新引進童裝系列。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品台中文心門市改裝開幕後，將重新引進童裝系列。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品台中文心門市推出各式美味便利的料理提案。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品台中文心門市推出各式美味便利的料理提案。圖／MUJI無印良品提供

披薩 無印良品 親子

延伸閱讀

澄清湖高爾夫球場二度驗出農藥殘留 高市府收回作大公園

無印良品林口三井11/14開幕！610坪新北最大、盤點10大冷門卻必逛的獨家亮點

台中市再新增27處科技執法12月啟用！執法地點與取締項目公布

日商超強「水垢清潔布」在台上架獲好評 實用效果很兩極

相關新聞

HOLA再展2店！攜「日常店型」進駐林口三井二期、竹北享平方 開幕慶消費滿3000元送300元電子折價券

不受電商趨勢影響，HOLA和樂家居瞄準百貨生活圈及輕移民熱點，分別於11月14日、11月22日在林口三井二期、竹北享平方...

擴大近400坪！MUJI無印良品「台中文心門市」改裝開幕　重新引進童裝、販售冷凍與冷藏食品

MUJI無印良品台中文心門市繼2018年開幕後，累積許多顧客支持與喜愛，今年為提供更豐富的商品系列，除了擴大服飾、重新引...

跟著泰星Bright玩英國 三造型穿搭、倫敦無違和融入

雖然日本、韓國常是台灣熱門旅遊國家，但歐洲的英國也以貴族文化、英式風格受到不少人喜愛。近日人氣泰星Bright Vach...

SEIKO全新Presage雞尾酒腕表 琥珀般甜美感受11月開賣

無論在高級製表、調酒的領域裡，日本都是句有一定文化影響力的重要大國。日系品牌精工（SEIKO）發表了新款Presage系...

知名糕餅「奇野軒」搶搭野餐風潮 與市民共享甜蜜時光

知名糕餅品牌「奇野軒餅舖」搭配台中市政府野餐日風潮，現場免費提供300份招牌柚子酥與伯爵小太陽餅給現場民眾嚐鮮，並以「分...

變身「浪花」影帝？李政宰帥搭珠寶胸針超狂大浪隨身戴

一如紅毯上的明星需要西裝、禮服烘托氣勢，同樣的高級珠寶也需要被女星、影帝配戴，更能展現非同凡響的強大氣場。法國高級珠寶品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。