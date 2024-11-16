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跟著泰星Bright玩英國 三造型穿搭、倫敦無違和融入
雖然日本、韓國常是台灣熱門旅遊國家，但歐洲的英國也以貴族文化、英式風格受到不少人喜愛。近日人氣泰星Bright Vachirawit便發表了一組英國倫敦的平面照片與影片，多套的穿搭造型加上多個倫敦經典場景，宛如跟著他一同暢遊倫敦，也同時複習了經典的英式風格穿搭。
影片、照片主要聚焦在英國的Westminster西敏區塊，Bright乘船穿越了象徵倫敦的泰晤士河，並途經倫敦眼、倫敦塔橋，以及007電影中曾出現的英國國會大廈等景點。Bright其中一套造型是以灰色的翻領的工裝並站在磚牆前、街頭氣息十足；另一套他倚靠在船上的視覺，則是以翻領的M1軍外套搭配毛衣、格紋長褲，展現如青少年般的活力、好奇；另一套背景則以橋墩為背景，雙排扣的長風衣，一如英國冷冽的天氣，搭配長褲、厚底靴，輕鬆克服陰晴不定、溼冷有風的英國全氣候場域。
原來一系列照片、影像都出自英倫品牌Burberry之手，而Bright Vachirawit正是於2022年成為首位南亞太地區的全球品牌大使，並經常現身Burberry的年度品牌大秀。Bright並表示，倫敦給他的印象因為有Burberry的存在而感到特別，「我每次造訪倫敦都是受Burberry之邀，Burberry讓我覺得倫敦就像我的第二個家。」
同時在Bright的造型中，最搶眼的莫過於一套長版Gabardine風衣、正是Burberry的經典單品，其具有雙排扣開襟、B字形帶扣腰帶、Burberry格紋襯裡與領底等設計，尤其可翻折的領片，正可抵禦英國城市或鄉間不時出現的強風，訂價95,000元，並有石墨色、泰迪熊棕色、黑色等選擇。
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