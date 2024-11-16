快訊

高鐵驚傳「揮拳亮刀」暴力事件！目擊者：嫌犯逃入台北車站

失業男嘆「少子化卻找不到工作」 網點破背後關鍵

日本廣島小學祭典傳爆炸 至少9人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

SEIKO全新Presage雞尾酒腕表 琥珀般甜美感受11月開賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Seiko Presage調酒系列X STAR BAR全新限量款，男表訂價19,000元、女表訂價則為22,500元，皆為限量販售。圖／SEIKO提供
Seiko Presage調酒系列X STAR BAR全新限量款，男表訂價19,000元、女表訂價則為22,500元，皆為限量販售。圖／SEIKO提供

無論在高級製表、調酒的領域裡，日本都是句有一定文化影響力的重要大國。日系品牌精工（SEIKO）發表了新款Presage系列調酒主題台灣限定款，展現從時光淬煉而成的甘美感受，並從11月開始於寶島鐘表與Seiko旗艦店直營店首賣。

Presage調酒系列在設計之始，便將雞尾酒在色澤、印象所帶來的氛圍重現在手表面盤中。為了呼應台灣精工在台70周年，表款的指針、時標、表冠與表帶縫線都加入了金色細節，同時面盤色彩呈現了像是以棕色烈酒調製的石榴蜂蜜色。40.5毫米的精鋼表殼並採用礦石廂型水晶鏡面、大形表冠，動力來源則使用具有41小時動力儲存的4R35機械機芯，台灣限量500只，訂價22,000元、親民好入手。

同時台灣並「同場加映」、帶來Presage調酒系列的「東京版」：與東京銀座Star Bar聯名的兩只新品SRPK93J1和SRE015J1，從Star Bar調酒師岸久（Hisashi Kishi）的原創雞尾酒Night-Time Tokyo二創，透過面盤上的浮雕紋理，展現夜間東京超高大樓此起彼落閃耀的夢幻夜景。

由於Presage調酒系列表冠已從寶島鐘表與Seiko旗艦店直營店首賣，台灣限定款還將在深棕色牛皮帶之外、加贈一條與面盤同色系的酒紅牛皮表帶，此外寶島鐘表通路則獨家贈送多功能輕量隨身防水小包一只，數量有限、可洽全台寶島鐘表通路、Seiko旗艦店詢問。

SEIKO Presage調酒系列 X STAR BAR限量表，其面盤模擬了東京的夢幻夜色，高樓林立、猶如星光點點。圖／SEIKO提供
SEIKO Presage調酒系列 X STAR BAR限量表，其面盤模擬了東京的夢幻夜色，高樓林立、猶如星光點點。圖／SEIKO提供
40毫米面盤內的色澤兼具了石榴、蜂蜜甘美的感受，也向一杯以棕色烈酒調製的飲品，散發熟男紳士聯想。圖／SEIKO提供
40毫米面盤內的色澤兼具了石榴、蜂蜜甘美的感受，也向一杯以棕色烈酒調製的飲品，散發熟男紳士聯想。圖／SEIKO提供
SEIKO Presage調酒系列台灣限定款（SRPL21J1），全台限量500只，已於SEIKO旗艦店、寶島鐘表搶先開賣。圖／SEIKO提供
SEIKO Presage調酒系列台灣限定款（SRPL21J1），全台限量500只，已於SEIKO旗艦店、寶島鐘表搶先開賣。圖／SEIKO提供

東京 調酒

延伸閱讀

中美洲友邦咖啡展飄香 搶攻台灣頂級市場

卡地亞為歲末相聚的美好時刻，精心獻上滿滿璀璨亮眼的真摯祝福

法國海軍認證！TUDOR Pelagos腕表海陸空專業一次滿足

OMEGA推全新海馬Regatta腕表 平靜或挑戰？一手掌握

相關新聞

SEIKO全新Presage雞尾酒腕表 琥珀般甜美感受11月開賣

無論在高級製表、調酒的領域裡，日本都是句有一定文化影響力的重要大國。日系品牌精工（SEIKO）發表了新款Presage系...

知名糕餅「奇野軒」搶搭野餐風潮 與市民共享甜蜜時光

知名糕餅品牌「奇野軒餅舖」搭配台中市政府野餐日風潮，現場免費提供300份招牌柚子酥與伯爵小太陽餅給現場民眾嚐鮮，並以「分...

變身「浪花」影帝？李政宰帥搭珠寶胸針超狂大浪隨身戴

一如紅毯上的明星需要西裝、禮服烘托氣勢，同樣的高級珠寶也需要被女星、影帝配戴，更能展現非同凡響的強大氣場。法國高級珠寶品...

美麗新廣場淡海館宣布暫停營業 臉書公告日期「有緣再會」

今年多次颱風影響之下，全台各地都有不少建築受到損害，美麗新廣場淡海館稍早在臉書粉絲團發布公告：「鑒於近期連續風災受損嚴重...

幾何與光的實驗玩興 Hermes全新高級珠寶奇趣也哲學

人的五官中包含了視覺、聽覺、嗅覺等不同感官感知，但其實不同感知間也偶有互通有無，例如嗅覺的甜感可轉化成為味蕾的甘美感受。...

金曲歌手齊聚！永豐餘百年慶周末小舞台呼籲永續好生活

音樂，可以療癒身心，傳遞快樂，也能透過音樂，邀請大家一起參與永續好生活。1月20～26日在台北101水舞廣場舉辦的「YF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。