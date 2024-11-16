SEIKO全新Presage雞尾酒腕表 琥珀般甜美感受11月開賣

無論在高級製表、調酒的領域裡，日本都是句有一定文化影響力的重要大國。日系品牌精工（SEIKO）發表了新款Presage系列調酒主題台灣限定款，展現從時光淬煉而成的甘美感受，並從11月開始於寶島鐘表與Seiko旗艦店直營店首賣。

Presage調酒系列在設計之始，便將雞尾酒在色澤、印象所帶來的氛圍重現在手表面盤中。為了呼應台灣精工在台70周年，表款的指針、時標、表冠與表帶縫線都加入了金色細節，同時面盤色彩呈現了像是以棕色烈酒調製的石榴蜂蜜色。40.5毫米的精鋼表殼並採用礦石廂型水晶鏡面、大形表冠，動力來源則使用具有41小時動力儲存的4R35機械機芯，台灣限量500只，訂價22,000元、親民好入手。

同時台灣並「同場加映」、帶來Presage調酒系列的「東京版」：與東京銀座Star Bar聯名的兩只新品SRPK93J1和SRE015J1，從Star Bar調酒師岸久（Hisashi Kishi）的原創雞尾酒Night-Time Tokyo二創，透過面盤上的浮雕紋理，展現夜間東京超高大樓此起彼落閃耀的夢幻夜景。