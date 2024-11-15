變身「浪花」影帝？李政宰帥搭珠寶胸針超狂大浪隨身戴
一如紅毯上的明星需要西裝、禮服烘托氣勢，同樣的高級珠寶也需要被女星、影帝配戴，更能展現非同凡響的強大氣場。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）日前於首爾聖水洞舉辦了Carte Blanche, Or Bleu高級珠寶展貴賓晚宴，除了在首爾盛大發表此一高級珠寶系列，更有全球品牌大使韓韶禧（Han So-Hee）與演員李政宰，成為活動上一如高級珠寶的璀璨星光。
每年發表兩次高級珠寶的Boucheron，其中每年第二回的Carte Blanche系列則屬於品牌創意總監Claire Choisne的全新創意之作。Carte Blanche, Or Bleu高級珠寶則是從珍貴的「水」得到創作靈感，起源於Claire Choisne曾在一次冰島旅行時，感受到水在三態、形象、色澤，甚至是自然風景的的萬千變化，因此將水定義為「藍金」：意味是藍色、等同貴金屬的珍貴資源，最後利用水晶、鋁、鈦、黑沙、大理石和黑曜石等材質，最後創作出一系列的高級珠寶項鍊、戒指、可轉換珠寶。
其中出席活動時的韓韶禧以一身白色氣質洋裝配戴了一條Cristaux水晶鑽石項鍊，項鍊是以18K白金鑲嵌上一顆特殊風箏形切工、5.06克拉E VVS等級的鑽石，以及24顆海藍寶石與白水晶，古典工整的比例，正與韓韶禧身上的白色蕾絲洋裝，呈現氣質、天后般的神聖氣場。
而黑色雙排扣西裝的李政宰近日將有Netflix熱門影集《魷魚遊戲2》即將上映，他別在西裝領片上的華麗胸針其實原是一組不對稱的18K白金Vague浪花鑽石耳環，呈現出浪濤拍打在奇岩上的華麗一瞬。值得一提的是，這對耳環原始的靈感不僅出自Boucheron在1910年的一只典藏頭飾，更致敬了日本浮世繪經典之作《神奈川沖浪裏》；胸針共鑲嵌了851顆圓鑽、總重約20克拉，精雕細琢的雕工與寶石鑲嵌也像李政宰的演藝生涯，在不同作品中積累實力口碑，最終展現如浪花翻騰的戲劇效果，更是紳士風格的另類閃耀演繹。
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